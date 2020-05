Chainalysis se une a la Smart Contract Security Alliance

"Chainalysis existe para construir confianza en las blockchains, y una de nuestras estrategias para ello es demostrar su transparencia ofreciendo perspectivas sobre la actividad de la criptomoneda", dijo Jason Bonds, director de Ingresos de Chainalysis. "Estamos encantados de unirnos a la SCSA para generar concienciación sobre el uso y mal uso de la criptomoneda".

Chainalysis KYT, su herramienta de cumplimiento, permite a las empresas de criptomoneda e instituciones financieras controlar grandes volúmenes de actividad de criptomoneda e identificar transacciones de alto riesgo. Chainalysis Reactor, su herramienta de investigación, ayuda a las agencias de cumplimiento de la ley a seguir investigando la actividad delictiva, como el fraude, extorsión y blanqueo de capital en la blockchain. Chainalysis Kryptos ayuda a las instituciones financieras a examinar nuevas oportunidades y navegar por los riesgos en criptomoneda basados en los detalles de Know Your Customer (KYC) y los datos de blockchain más fiables de la industria.

La investigación de Chainalysis incluye su informe 2020 Crypto Crime, que se publicó en Wall Street Journal, The New York Times , Forbes, Fortune , y Bloomberg .

Las organizaciones miembro de la Smart Contract Security Alliance colaboran para la publicación de cada artículo. Chainalysis ayudará a incrementar esta biblioteca de artículos para las directrices y estándares de la industria a largo plazo. Se unirán a Fujitsu R&D Center, NRI Secure, MythX, Blockgeeks, Layer X, the National University of Singapore Crystal Centre School of Computing y Quantstamp.

Más información en SmartContractSecurityAlliance.com

Acerca de Chainalysis

Chainalysis es la compañía de análisis de blockchain que ofrece datos y análisis para agencias gubernamentales, bolsas de valores e instituciones financieras en 40 países. Nuestras herramientas de investigación y cumplimiento, educación y asistencia crean transparencia en las blockchains de forma que nuestros clientes pueden involucrarse con confianza con la criptomoneda. Respaldada por Accel, Benchmark y otros nombres líderes en capital de riesgo, Chainalysis construye confianza en las blockchains. Para más información, visite www.chainalysis.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1165615/Chainalysis_Press_release_3__1.jpg

Related Links

http://www.chainalysis.com



SOURCE Smart Contract Security Alliance