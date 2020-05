Chainalysis se une à Smart Contract Security Alliance

"A Chainalysis existe para construir confiança nas cadeias de blocos, e uma de nossas estratégias para fazermos isso é demonstrar sua transparência, oferecendo conhecimentos sobre a atividade das criptomoedas", disse Jason Bonds, executivo-chefe de receitas da Chainalysis. "Estamos empolgados por nos unirmos à SCSA para gerarmos ainda mais conscientização sobre o uso e o uso inadequado da criptomoeda".

A Chainalysis KYT, sua ferramenta de cumprimento, permite que as empresas de criptomoedas e instituições financeiras monitorem grandes volumes de atividades de criptomoedas e identifiquem transações de alto risco. A Chainalysis Reactor, sua ferramenta de investigação, assiste às agências de cumprimento da lei na investigação mais profunda de atividades criminais tais como fraude, extorsão e lavagem de dinheiro na cadeia de blocos. A Chainalysis Kryptos ajuda as instituições financeiras a examinarem novas oportunidades e navegarem pelos riscos nas criptomoedas com base nos detalhes do Conheça Seu Cliente (Know Your Customer – KYC) e nos dados sobre criptomoedas mais confiáveis do setor.

A pesquisa da Chainalysis inclui seu relatório de criptocrimes de 2020, o qual foi apresentado no Wall Street Journal, The New York Times, Forbes, Fortune e Bloomberg.

As organizações membros da Smart Contract Security Alliance colaboram para a publicação de cada artigo. A Chainalysis ajudará a aumentar este acervo de artigos para orientações e padrões de longo termo do setor. A empresa está se unindo à Fujitsu R&D Center, NRI Secure, MythX, Blockgeeks, Layer X, Escola Crystal Centre de Computação da Universidade Nacional de Singapura e à Quantstamp.

Sobre a Chainalysis

A Chainalysis é a empresa de análise de cadeia de blocos que fornece dados e análises para agências governamentais, bolsas de valores e instituições financeiras em 40 países. Nossas ferramentas de investigação e cumprimento, educação e apoio criam transparência através das cadeias de blocos para que nossos clientes possam se envolver com confiança com a criptomoeda. Apoiada pela Accel, Benchmark e outros nomes líderes em capital de risco, a Chainalysis cria confiança nas cadeias de blocos. Para mais informações, visite o endereço www.chainalysis.com.

