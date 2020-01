Chamada para inscrição no Tsinghua Amgen Scholars Program 2020

PEQUIM, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Amgen Scholars Program (ASP) é um programa internacional financiado pela Amgen Foundation com a direção da Universidade de Harvard, com o objetivo de aumentar as oportunidades de pesquisa para estudantes comprometidos em seguir carreiras no campo da ciência biomédica. Por meio de um programa de verão de 8 ou 10 semanas, destacados estudantes de graduação de todo o mundo podem realizar projetos de pesquisa sob a instrução de professores de primeira linha, ter acesso a seminários de ponta e eventos de networking, e participar de um simpósio como representantes em suas respectivas regiões. Até o momento, 24 instituições de ensino e pesquisa de renome nos EUA, Europa, Ásia, Austrália e Canadá foram anfitriões do programa de verão, incluindo 4 instituições na Ásia, que são a Universidade Nacional de Cingapura, Universidade de Tóquio, Universidade de Quioto e Universidade de Tsinghua.

Quinze excelentes candidatos serão selecionados no mundo todo para o próximo programa em 2020, cujas passagens de ida e volta para Pequim, parte do subsídio de refeição, apartamento estudantil ou hotel no campus são cobertos, e serão oferecidos estipêndios. Cada bolsista terá um membro do corpo docente designado como seu mentor durante o programa de pesquisa. Além disso, o bolsista terá a oportunidade de participar de um laboratório e de uma série de atividades acadêmicas com pós-doutorandos, técnicos ou estudantes de pós-graduação. Essas experiências valiosas estimularão o interesse e aumentarão a capacidade de pesquisa dos bolsistas criando, assim, uma base estável para seus estudos. Além disso, organizaremos outras atividades extracurriculares, como eventos de networking e exploração cultural, para permitir que eles se familiarizem com novos amigos e aprendam mais sobre a cultura chinesa. Nosso programa acabou sendo significativo e salutar, pois todos os bolsistas que participaram do nosso programa em 2019 afirmaram que se beneficiaram muito e desfrutaram um verão maravilhoso juntos.

Nos últimos anos, a Universidade de Tsinghua procurou ativamente cultivar talentos diversificados e facilitar colaborações internacionais, conseguindo um progresso significativo no desenvolvimento de talentos voltados para a inovação. O principal colaborador correspondente de Tsinghua para a ASP é a Escola de Ciências Farmacêuticas (SPS), que desempenhou um papel importante no desenvolvimento de ciências da vida da universidade e na pesquisa biomédica de fronteira. A Universidade de Tsinghua continuará a fornecer um excelente programa após o sucesso do programa de 2019 com a Amgen Foundation.

O Tsinghua ASP agora está aberto para inscrições globais. Para mais informações, visite http://www.sps.tsinghua.edu.cn/amgenscholars.html#

FONTE School of Pharmaceutical Sciences, Tsinghua University

http://www.sps.tsinghua.edu.cn



