Champagne Bollinger célèbre le 40e anniversaire de son partenariat avec James Bond

Pour célébrer cet anniversaire historique, l'invité d'honneur Michael G. Wilson, producteur des films de James Bond, a été rejoint par une liste d'invités triés sur le volet. La soirée a rendu hommage à l'histoire que ces deux marques partagent depuis 1979, date à laquelle Champagne Bollinger est devenu le champagne officiel du plus célèbre agent secret britannique avec la sortie de Moonraker . S'exprimant sur cet anniversaire, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, producteurs des films de James Bond, ont fièrement déclaré que la relation est « l'un des grands partenariats du cinéma, qui dure depuis quarante ans et ce n'est pas fini ».

L'occasion a été marquée par le lancement mondial de « The Moonraker Luxury Limited Edition », le dernier produit proposé par Champagne Bollinger pour commémorer les 40 ans de ce partenariat. Les invités présents ont bénéficié d'un avant-goût de ce millésime 2007, avec en toile de fond une rétrospective d'images de Moonraker comprenant des croquis de la navette spatiale emblématique, créée par le légendaire chef décorateur Sir Ken Adam, qui a inspiré la conception du dernier modèle pour les collectionneurs.

www.champagne-bollinger.com

Champagne Bollinger : de grands vins de champagne, remarquables, différents et racés depuis 1829. Ils sont le fruit de l'intégrité d'une maison familiale résolument indépendante située à Aÿ et du savoir-faire artisanal de personnes qui se consacrent à l'excellence de la culture et de l'assemblage. Un engagement qui s'étend au-delà des vins pour soutenir un environnement durable et l'intégration avec les communautés locales.

À propos d'Albert R. Broccoli's EON Productions :

EON Productions Limited et Danjaq LLC appartiennent exclusivement à la famille Broccoli / Wilson. Danjaq est une entreprise de droit américain qui détient, avec Metro Goldwyn Mayer Studios, les droits d'auteur des films James Bond existants et contrôle le droit de produire de futurs films de James Bond. EON Productions, une filiale de Danjaq, est la société de production basée au Royaume-Uni qui produit les films de James Bond depuis 1962 et qui contrôle, aux côtés de Danjaq, le merchandising mondial. Le vingt-cinquième film de 007 est actuellement en phase de production. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.007.com.

The Moonraker Luxury Limited Edition : Moonraker, sorti il y a quarante ans, mettait en scène un James Bond dont la mission le conduisait dans une aventure spatiale. C'est aussi le film qui a vu la naissance du partenariat entre James Bond et Bollinger. Pour célébrer les 40 ans de leur partenariat, Champagne Bollinger et 007 rendent hommage à leur patrimoine commun et revisitent la navette spatiale créée par le légendaire chef décorateur Sir Ken Adam. Champagne Bollinger a fait appel au designer Eric Berthes pour repenser la navette spatiale Moonraker. Réalisée en étain et placage de bois, elle contient un seau à glace des cristalleries Saint-Louis et un magnum de Bollinger de 2007, le « millésime Bond » par excellence. Chaque pièce numérotée a été fabriquée et peaufinée à la main, ce qui la rend unique. Édition limitée à 407 exemplaires. Prix de vente conseillé : 4 500 £.

