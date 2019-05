Changchun pronta para se tornar um importante destino de turismo esportivo na China

CHANGCHUN, China, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Mais de 30.000 maratonistas e fãs dos esportes reuniram-se em Changchun, capital da província de Jilin, para uma maratona internacional, em 27 de maio. A combinação do evento à indústria do turismo vitalizou a ambição da cidade de se tornar um importante destino turístico esportivo na China, de acordo com o Departamento de Esportes de Changchun.

Situada no nordeste da China, Changchun ostenta seus ricos recursos ricos de neve e gelo, e um clima agradável. Ela é também uma das duas cidades chinesas de onde saíram medalhistas, tanto dos Jogos Olímpicos de Verão, como os de Inverno. A administração esportiva da cidade tem explorado vários modos de incentivar seus cidadãos a participarem dos esportes, o que gerou bons resultados. A prova anual internacional de maratona está na agenda do relatório do governo da cidade, o que visa fazer com que mais cidadãos a abracem um estilo de vida saudável. Em torno de 70% da receita de Changchun são investidos em áreas relacionadas à qualidade de vida dos cidadãos, de modo que eles possam ter uma melhor percepção do desenvolvimento da cidade.

Changchun possui as mais velhas bases do país para a indústria automobilística e produção de filmes, e é o berço de indústrias como a de veículos ferroviários, tecnologia fotoelétrica, química aplicada e produtos biológicos. Graças à sua vantagem geográfica como o centro do nordeste da Ásia, o governo da cidade está acelerando a abertura e a revitalização, fazendo do turismo seu pilar industrial de desenvolvimento.

Para construir uma "Changchun saudável", melhorar a consciência, fitness e o padrão da vida de seus cidadãos, o governo da cidade tornou os esportes uma prioridade – o que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. A prática de Changchun ofereceu referências úteis à aspiração da China de se tornar uma "potência esportiva".

Agora, os cidadãos de Changchun podem agora encontrar uma área de fitness a oito minutos de caminhada e falar com administradores esportivos de sua vizinhança. Além disso, o governo reservou grandes extensões terra para unidades esportivas. Os cidadãos podem reservar áreas esportivas e encontrar companheiros de ginásio esportivo online. A população esportiva de Changchun passa de 51%, o que fornece uma importante base para a meta da cidade de construir um destino turístico para esportes e eventos de primeira grandeza.

Changchun é famosa pela gentileza de seu povo e, por 17 anos consecutivos, promoveu o festival internacional de esqui cross-country de Vasaloppet China. Nos últimos três anos, as paisagens da cidade, o entusiasmo dos cidadãos e o ambiente humanístico impressionaram maratonistas da China e do exterior. A cota para a maratona deste ano, mais de 30.000 vagas, foi reservada no prazo de 24 horas.

"A maratona integrou-se profundamente às características urbanas de Changchun, oferecendo aos maratonistas mais oportunidades de participação, treinamento e turismo, à medida que o setor se expande", disse Liu Haiyu, chefe do escritório de esportes da cidade.

FONTE Changchun Sports Bureau

