Changements dans la direction de Payvision

Andre apporte à ses nouvelles fonctions plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des paiements, puisqu'il a passé la plus grande partie de sa carrière dans des entreprises de solutions de paiement telles que Bibit et Worldpay. Parmi les hauts postes qu'il a précédemment occupés dans le secteur, citons celui de PDG de Buckaroo, un autre fournisseur de solutions de paiement basé aux Pays-Bas, et en qualité d'entrepreneur, Andre a lui-même également démarré une entreprise de développement de logiciels pour dispositifs mobiles.

« Je suis heureux d'être chargé de mener Payvision vers sa prochaine phase de croissance en tant que prestataire mondial de services de paiement, et j'ai hâte de travailler avec les équipes professionnelles et pleines d'initiative de Payvision », a déclaré Andre. « L'intégration de l'entreprise dans la stratégie commerciale d'ING, combinée à ses capacités numériques de pointe, assure la promesse de créer une valeur imbattable pour nos commerçants, partenaires et actionnaires ».

Andre rejoint Corné van der Meijden au conseil d'administration de Payvision, la nomination de Corné au poste de directeur financier ayant été approuvée par la Banque centrale des Pays-Bas en février 2020.

« Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Andre au sein du conseil d'administration de Payvision à titre de nouveau PDG. Il apporte une expertise approfondie en matière de solutions de paiement, ainsi qu'une vaste expérience des opérations commerciales. Je suis persuadé que nous allons bénéficier des connaissances d'André pour continuer à offrir de la valeur à nos clients. En collaboration avec Corné, il continuera à se fonder sur la stratégie omnicanale de Payvision et fera de Payvision le centre d'excellence pour les services aux commerçants au sein du groupe ING », a déclaré Mark Buitenhek, président du conseil de surveillance.

Rudolf Booker a fondé Payvision en 2002, aux côtés de Gijs op de Weegh - directeur de l'exploitation - et de Cheng Liem Li - directeur commercial. En 2018, les trois fondateurs ont noué un partenariat stratégique avec le groupe ING dans le but d'accélérer les capacités d'innovation et la croissance commerciale de l'entreprise. Suite à l'acquisition, ils ont convenu de continuer à diriger l'entreprise jusqu'au 30 avril 2020, date à laquelle ils ont tous trois démissionné, conformément aux termes de l'accord.

ING a acquis Payvision pour soutenir l'expansion des services aux commerçants que la banque propose aux clients professionnels, en particulier dans le secteur du commerce électronique en plein essor. Ce partenariat est un investissement dans des services financiers innovants qui vient renforcer la stratégie « Think Forward » d'ING, permettant aux clients de bénéficier de la plateforme de paiements omnicanaux de Payvision ainsi que des prêts, des solutions de fonds de roulement et du réseau de distribution mondial d'ING.

