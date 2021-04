Changhong Europe triple les revenus de ses ventes en 2020

Le « Changhong Express » de CRE, avec 41 conteneurs pleins d'appareils électroménagers « fabriqués au Sichuan », a quitté Chengdu le 6 janvier et est arrivé à Duisburg en Allemagne le 24 janvier. Il s'agit du premier mouvement de marchandises de ce type après la signature de l'accord avec la CRE à Chengdu et Chongqing.

« À l'heure actuelle, Changhong envoie des réfrigérateurs et d'autres équipements entièrement assemblés, ainsi que des cartes de circuits imprimés, des modules de l'Internet des objets, entre autres dispositifs de ce type, vers l'Europe par le biais de la CRE, répondant ainsi à la demande croissante du marché européen ainsi qu'aux besoins des fabricants qui y sont implantés, et fournissant un soutien fiable à la poursuite de l'expansion rapide sur ce marché. Dans le même temps, Changhong intègre des ressources européennes, construit une plateforme de services logistiques et ramène à Chengdu des pièces automobiles fabriquées en Europe par le biais de la CRE, afin de servir les constructeurs automobiles et autres en Chine », a noté Wu.

Changhong Europe Electric, situé à Nimburk, en République tchèque, est le plus grand site de fabrication construit par la Chine dans le pays. Les téléviseurs à écran plat qui y sont fabriqués ont pénétré de nombreux marchés européens et gagnent déjà des parts de marché locales considérables. En raison des effets négatifs sur les routes traditionnelles depuis l'arrivée de la COVID-19, le CRE est devenu une importante ligne d'approvisionnement.

L'innovation dans la logistique et le stockage rendue possible par la CRE s'étend à l'innovation dans les modèles d'affaires. Yang Jin, directeur général adjoint de Sichuan Changhong Electric et responsable des activités à l'étranger, a déclaré : « Le China Railway Express (Chengdu-Chongqing) contribuera à assurer la stabilité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement régionales, en tirant pleinement parti de l'effet de taille des centres internationaux et de l'effet stimulant sur l'industrie et le commerce, tout en jouant un rôle clé dans la transformation rapide de Chengdu et de Chongqing, qui passeront d'un rôle de second plan dans l'économie globale de la Chine à celui de « centre portail » et d'acteur central dans l'avenir économique du pays. Le canal logistique créé par China Railway Express (Chengdu-Chongqing) devrait consolider davantage le système de chaîne d'approvisionnement mondial de Changhong. À l'avenir, Changhong prévoit de tirer parti de la chaîne d'approvisionnement Chengdu-Chongqing pour étendre continuellement sa présence sur le marché européen et servir le secteur manufacturier européen. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1478114/1.jpg

SOURCE Changhong Europe