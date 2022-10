Changhong présente plusieurs nouveaux appareils électroménagers à la 132e Foire de Canton

Le principal événement mondial lié au commerce aura lieu en ligne

GUANGZHOU, Chine, 15 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lors de la 132e foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton) qui se tient en ligne et commence le 15 octobre 2022, Changhong, l'un des plus grands fabricants chinois d'électronique grand public et d'appareils ménagers, présentera une gamme complète de produits, notamment des appareils ménagers écologiques 5G, des téléviseurs Mini LED, des climatiseurs modèle Eva ainsi que des réfrigérateurs et des machines à laver Space Pro. Grâce à ses prouesses technologiques sur les segments de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle (AI), du big data et de la 5G, l'entreprise offrira une expérience supérieure aux utilisateurs en leur fournissant une suite complète d'appareils ménagers intelligents innovants et améliorés.

image

Changhong utilisera pleinement sa plateforme en ligne à la 132e foire de Canton pour lancer de nouveaux produits, ainsi que pour déployer une salle d'exposition virtuelle, un pavillon virtuel et une installation de diffusion en direct en ligne. Le stand en ligne du fabricant d'appareils électroménagers présentera des produits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en fournissant un certain nombre de services, notamment la mise en correspondance de l'offre et de la demande et les négociations commerciales en ligne, afin d'offrir une meilleure expérience aux acheteurs. (Visitez la salle d'exposition de Changhong à l'adresse suivante : https://www.cantonfair.org.cn/en-US/shops/451692550933632?keyword=&fbclid=IwAR1SwCZbN8tcDUIfA9D1RnzF_TnyrKVQQW_QtDlkd3EUGV-vHbc-mj3HW3c#/ )

Changhong lance plusieurs nouveaux produits en ligne

L'un des points forts est le nouveau téléviseur intelligent Mini LED de Changhong qui est équipé d'un panneau arrière Mini crystal ultra fin et de la dernière technologie d'affichage à points quantiques pour offrir une qualité d'image HDR supérieure, une large gamme de couleurs dépassant 95 % et une précision des couleurs haut de gamme, créant une expérience visuelle réaliste.

Doté du dernier système d'exploitation Android 11, d'une fréquence de rafraîchissement élevée de 120 Hz et de la technologie MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), le téléviseur à grand écran de 98 pouces de Changhong, le premier modèle de téléviseur de la société lancé sur les marchés internationaux, résout efficacement les problèmes de gigue et de frottis associés aux images animées à grande vitesse.

Le modèle Eva de Changhong, le premier climatiseur au monde à prendre en charge plusieurs langues et la commande vocale hors ligne, promet une meilleure expérience interactive grâce à la prise en charge de huit langues et à l'activation vocale, même dans les endroits sans accès à Internet.

L'exposition impressionnante de Changhong comprend également des réfrigérateurs et des lave-linge Space Pro, plus fins et plus petits que les produits comparables disponibles sur le marché, grâce à la technologie ultra-mince de pointe de l'entreprise. Grâce à une technologie de conservation entièrement modernisée, la série de réfrigérateurs Space Pro offre de meilleures performances en matière de conservation des aliments en prolongeant efficacement leur durée de vie.

Les efforts déployés pour élargir les canaux de vente entraînent une croissance régulière des activités internationales de Changhong

Malgré la pression et les défis auxquels sont confrontées les activités internationales en 2022, Changhong a élargi ses canaux de vente tout en renforçant ses compétences en matière de produits et de technologies ainsi que ses capacités de fabrication intelligente en amont. Ce faisant, elle a obtenu une croissance régulière dans trois grandes lignes de produits — téléviseurs, climatiseurs, réfrigérateurs et machines à laver — tout en améliorant sa rentabilité. En particulier, le chiffre d'affaires de la société pour les climatiseurs a augmenté de près de 40 % en glissement annuel à la fin du mois de septembre.

En outre, Changhong a accéléré la mise en place de canaux de vente en dehors de son marché d'origine en Chine en renforçant sa présence sur le marché mondial du commerce électronique. Sa marque d'appareils électroménagers intelligents haut de gamme CHiQ a connu une croissance rapide avec des produits disponibles dans plus de 30 pays dans le monde. La marque a également renforcé sa compétitivité.

Ces dernières années, Changhong a poursuivi l'optimisation de sa stratégie commerciale, tout en facilitant davantage la fabrication et la mise à niveau intelligentes ainsi que l'expansion du marché. L'entreprise a également construit et consolidé son système d'innovation technologique à travers les chaînes de valeur en amont et en aval dans plusieurs secteurs, notamment les compresseurs de réfrigérateurs, le stockage de données volumineuses et les modules IoT. Grâce à une approche globale du développement des produits, de la fabrication et de la gestion des affaires, Changhong est devenue une marque mondiale avec une visibilité internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1921243/image.jpg

SOURCE Changhong