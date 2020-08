Changsha: el desarrollo de emergente cadena industrial estimula las fuerzas que impulsan la recuperación

CHANGSHA, China, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Changsha, la capital de la provincia de Hunan, en el centro de China, disfruta ahora de la recuperación de su vitalidad económica y social en el período posepidemia, centrándose en el desarrollo de emergente cadena industrial. Actualmente, la cadena industrial de la aplicación de 5G es una de ellas en Changsha.

Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la provincia de Hunan, Hunan planea invertir 6.740 millones de yuanes para la construcción de 5G y planea construir 20.040 estaciones base 5G en 2020. Para finales de año, logrará cobertura de red 5G en áreas con necesidades de aplicaciones industriales.

El brote de la "nueva infraestructura", representada por la tecnología 5G, trae nuevas oportunidades para la tradicional cadena industrial de maquinaria de construcción.

SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD., con sede en Changsha, goza de la reputación de "fábrica inteligente", dado que cuenta con la fábrica nacional de exhibición de fabricación inteligente. En esta fábrica, robots gigantes "5G+ para fabricación inteligente" trabajan sin detenerse. Trabajan en casi todos los procesos: desde la recepción de mercancías, transferencia, ensamble de repuestos, hasta pintura, secado, detección y almacenamiento, etc. SANY y sus socios están ahora trabajando juntos para desarrollar una innovadora aplicación de fabricación inteligente 5G. En el futuro, se aplicará 5G a la detección, al mantenimiento de equipos y a la supervisión de estaciones clave.

SANY, ZOOMLION, CRCC y SUNWARD, cuatro empresas de maquinaria de construcción, ubicadas entre las principales 50 del mundo, se destacan como las marcas estrella en la cadena de la industria de Changsha. Frente a la creciente competencia en el mercado global y el impacto de la epidemia, las principales empresas manufactureras, como SANY, están posibilitando maquinarias de construcción tradicionales a través de Internet industrial 5G+, lo que fortalece a la cadena de la industria de maquinaria de construcción e impulsa la transformación de "fabricado en Changsha" a "fabricado en Changsha de manera inteligente".

Desde 2017, Changsha ha hecho grandes esfuerzos para implementar la estrategia de "promover la industria manufacturera en la cadena industrial emergente". Sobre la base de las 16 cadenas industriales originales, como la de maquinaria de construcción y la de la moderna industria de semillas, se han añadido 6 cadenas más, como la de automóviles y la biofarmacéutica, enfatizando la voluntad de desarrollar las "22 cadenas industriales emergentes y ventajosas". Gracias a estas buenas políticas, se han establecido grandes cantidades de proyectos de alta calidad de industrias emergentes en Changsha, lo que ha llevado prosperidad a todas las industrias.

YUANPIN BIOTECH es un gran ejemplo de la emergente cadena biofarmacéutica. Es el banco de tejido celular más grande de Hunan y la única empresa a gran escala para la aplicación de células madre en la cadena de la industria biofarmacéutica de Changsha. Es el proyecto Demostración Clínica de Nueva Neumonía Coronavirus Tratada con Células Madre Mesenquimales de Cordón Umbilical el que ha sido aprobado como el primer lote por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Hunan, si bien tan solo está en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha desde hace menos de un año. Numerosas preparaciones de células madre mesenquimales del cordón umbilical se producen día y noche y se envían a la provincia de Hubei para pacientes en estado crítico.

Los miembros de la cadena biofarmacéutica siempre deben estar atentos a la investigación de tecnologías de vanguardia y productos básicos, sin descuidar la transformación de los logros científicos y tecnológicos y la comercialización de productos. YUANPIN BIOTECH ha cooperado con el Hospital Xiangya de la Universidad Central del Sur y con el Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Nanhua para realizar tratamiento clínico y proyectos relacionados con las células madre, lo que cubre una amplia gama de tratamiento clínico incluso la enfermedad de Parkinson. Estas actividades fortalecen las debilidades de toda la cadena industrial y amplían todavía más la cadena y el valor de la industria biofarmacéutica.

Las ventajas del desarrollo industrial producto del "fortalecimiento de la cadena" y "el complemento de la cadena" están aportando un nuevo impulso a Changsha. Según cifras del gobierno, en el primer semestre de este año, se presentaron 63 grandes proyectos con una inversión de más de 200 millones de yuanes en 22 cadenas industriales en Changsha, incluso dos "proyectos de 10.000 millones de yuanes" y cuatro de "5 a10.000 millones de yuanes", con una inversión total planificada de 103.200 millones de yuanes.

Enlaces de imágenes adjuntas:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=368519

Título: Un robot de clasificación trabajando en la fábrica Núm.18 de SANY en Changsha.

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=368525

Título: En la reunión presencial de "Internet industrial 5G+" en la provincia de Hunan, los líderes empresariales observan el sistema de monitoreo "fábrica de 360 grados de 5G+" en la fábrica Núm. 18 de SANY.

FUENTE The Industry and Information Technology Department of Hunan Province

