Changsha IFS crée iGO, le premier navigateur de shopping MR en Chine, pour ouvrir un shopping intelligent en un seul clic

À l'ère de l'accélération numérique et de l'importance accrue de l'expérience sensorielle, Changsha IFS se targue de maîtriser parfaitement les technologies de pointe et d'avoir une connaissance approfondie des tendances de consommation, ce qui lui permet d'accélérer les futurs scénarios commerciaux. Il favorise l'amélioration globale de l'expérience des consommateurs et l'essor soutenu de la science et de la technologie, et du potentiel commercial du marché.

Une expérience pratique en un clic sur WeChat ouvre un nouveau domaine de shopping « intelligent »

iGO, un système léger, pratique et intelligent, crée une expérience utilisateur complète. Les clients n'ont besoin que d'accéder au WeChat officiel de Changsha IFS pour commencer l'expérience en un clic, sans télécharger une autre application.

Grâce à l'analyse intelligente du milieu environnant par la caméra du téléphone portable, iGO peut identifier avec précision l'emplacement dans le centre commercial. Tous les panneaux de direction fléchés, l'introduction des commerçants et même les informations marketing peuvent être visualisés et affichés sur l'écran du téléphone portable en temps réel grâce à des effets interactifs. Ainsi, grâce à la navigation intérieure avec une précision au mètre près et à la diffusion intelligente d'informations en temps réel, iGO est devenu la « clé de la porte » pour résoudre le problème du labyrinthe intérieur, et surmonter plus parfaitement les défauts du système de navigation ordinaire, y compris l'impossibilité d'obtenir un positionnement intérieur.

Avec iGO comme point de départ, Changsha IFS a ouvert la voie en explorant l'innovation scientifique et technologique et le modèle commercial intelligent dans l'industrie, permettant ainsi la transformation numérique du secteur de la vente au détail.

Connexion transparente des extrémités B et C, avec l'expérience personnalisée ultime pour permettre le marketing des commerçants

Avec l'accélération de l'amélioration de la consommation, un saut qualitatif doit être réalisé dans l'expérience d'achat pour attirer davantage de consommateurs à rester et à explorer. Dans ce but, Changsha IFS offre une expérience personnalisée ultime. iGO est connecté de manière transparente au système CRM, de sorte que le comportement du client, les endroits préférés, les préférences de consommation et l'utilisation peuvent être analysés intelligemment en collectant des données en temps réel. Ainsi, tout en utilisant la fonction de navigation, les clients peuvent également suivre en temps réel sur leur téléphone portable les informations sur les nouveaux produits et les remises des marques qu'ils souhaitent, ce qui rend l'expérience d'achat plus pratique et plus efficace.

Pour les commerçants, iGO naît en ligne et hors ligne, et l'interaction en temps réel entre les extrémités B et C construit un pont de connexion, apportant plus de possibilités de consommation potentielle. Par le biais d'iGO, les commerçants de Changsha IFS peuvent afficher en temps réel les informations sur le magasin, les détails des nouveaux produits et les informations sur les ventes flash par le biais de fenêtres telles que « Promotion limitée dans le temps » et « Remises en magasin », ce qui permet de guider les clients vers les différentes zones du centre commercial de manière subtile et de prolonger la durée de séjour des clients chez les commerçants. En outre, les privilèges obtenus lors de l'inscription à THE TOP CLUB ont facilité le recrutement de nouveaux membres et stimulé de nouvelles opportunités d'achat.

Ces dernières années, Changsha IFS a cherché à réaliser une percée en matière de ressemblance générale avec une vision unique. Caractérisée par le mélange de technologies émergentes et de marketing d'entreprise, cette expérience d'achat personnalisée est également la stratégie à long terme de Changsha IFS basée sur le futur écosystème commercial, visant à amener l'industrie à atteindre une audience, un marché cible et un espace de profit plus larges.

Remodeler les relations futures entre les personnes, les marchandises et les centres commerciaux

Briser le « mur des dimensions » entre la science-fiction et la réalité est l'objectif éternel de l'imagination toujours croissante. S'appuyant sur les fonctions de base de la navigation dans les magasins et de la présentation des informations, iGO a intégré des jeux interactifs de chasse au trésor. Les clients ont l'impression d'être dans le monde du jeu. En capturant des articles virtuels dans le live-action de Changsha IFS, ils peuvent obtenir au hasard des cadeaux à thème ou des coupons de réduction chez des commerçants, ce qui rend l'expérience d'achat pleine de surprises.

En offrant une interaction intéressante et en motivant les clients et les amis à faire des expériences et à communiquer, iGO a créé des besoins d'achats précieux, a prolongé le séjour des clients et a donc stimulé la croissance du trafic, et a créé davantage de possibilités d'achat. Sous l'impulsion des leaders du secteur du commerce de détail comme Changsha IFS, la relation entre les personnes, les marchandises et les centres commerciaux ne sera plus à l'avenir une simple relation de vente et d'achat, mais évoluera davantage vers une relation d'interactions multiples et de complémentarités.

Aujourd'hui, le navigateur de shopping MR est pour la première fois devenu une réalité, et le schéma de la vie future devient clair. En tant que premier complexe commercial 5G en Chine, Changsha IFS continuera à explorer la voie de l'activation scientifique et technologique, à amener les partenaires industriels à faire du centre commercial un espace social doté d'une grande vitalité, d'humanité et d'un sens de l'avenir, à stimuler l'innovation numérique intelligente du complexe commercial et à créer une expérience riche et en constante évolution pour les clients.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1386964/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1385810/image_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1385811/image_3.jpg

