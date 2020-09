Chaque tasse de café Nespresso sera neutre en carbone d'ici 2022

« Les changements climatiques sont une réalité et notre avenir dépend de notre capacité à aller plus loin et plus vite dans nos engagements en matière de durabilité. C'est pourquoi nous accélérons nos engagements afin d'offrir à nos consommateurs un moyen de boire une tasse de café neutre en carbone d'ici 2022. Un café, créé à partir des grains les meilleurs et les plus rares, issus de sources durables. Je crois sincèrement que notre entreprise et l'industrie du café peuvent être une force positive dans le monde en s'attaquant à cet enjeu pressant », a déclaré Guillaume Le Cunff, PDG de Nespresso .

Ayant déjà atteint la neutralité carbone dans ses opérations (scopes 1 et 2) depuis 2017, le nouvel engagement de l'entreprise adressera les émissions qui se produisent dans sa chaîne d'approvisionnement et le cycle de vie des produits (scope 3).

Nespresso atteindra la neutralité carbone grâce aux initiatives suivantes : la réduction des émissions carbone et la plantation d'arbres au sein et autour des fermes de café où elle s'approvisionne en café (insetting), ainsi qu'en soutenant et en investissant dans des projets de compensation de haute qualité (offsetting).

1. Réduire les émissions carbone : un élément crucial de la vision de Nespresso est la décarbonisation de sa chaîne de valeur. Les initiatives immédiates comprennent :

L'utilisation d'énergie durable dans ses opérations : une évolution vers une énergie 100 % renouvelable dans toutes ses boutiques et l'augmentation de l'utilisation du biogaz dans le processus de production.

une évolution vers une énergie 100 % renouvelable dans toutes ses boutiques et l'augmentation de l'utilisation du biogaz dans le processus de production. La circularité accrue de ses produits et emballages : une augmentation de l'utilisation de plastique recyclé dans ses machines et d'aluminium vierge recyclé et à faible teneur en carbone dans ses capsules de café.

2. Planter des arbres dans les fermes caféières et les paysages environnants (insetting) : les arbres sont le meilleur moyen de capturer le carbone de l'atmosphère tout en investissant dans la nature et en créant un système agricole régénératif. Le fait de planter des arbres fournit l'ombre nécessaire pour améliorer la qualité et la quantité d'une récolte de café. Les racines aident également à protéger contre l'érosion du sol et les glissements de terrain et favorisent la régénération du sol. Avec son partenaire Pur Projet, Nespresso triplera la capacité de plantation d'arbres (avec insetting) dans les pays producteurs de café comme la Colombie, le Guatemala, l'Éthiopie et le Costa Rica.

3. Accélérer pour avoir un effet positif immédiat (initiatives compensatoires) : Nespresso investira également dans des projets visant à soutenir la conservation et la restauration des forêts et mettant en oeuvre des solutions d'énergie propre au sein des communautés agricoles.

Cet engagement d'atteindre la neutralité carbone s'inscrit dans une ambition durable plus large qui sera communiquée plus tard cette année : préserver des cafés exceptionnels, créer un système agricole de café résilient et régénérateur, générer des moyens de subsistance durables pour les agriculteurs et établir une entreprise circulaire.

CITATIONS DE NOS PARTENAIRES :

La feuille de route 2022 sur la neutralité carbone a été approuvée par les membres du Conseil consultatif sur le développement durable de Nespresso (Nespresso Sustainability Advisory Board).

GEORGE CLOONEY, AMBASSADEUR DE LA MARQUE NESPRESSO

« Le changement climatique est en train de se produire, ce qui signifie que nous devons tous prendre nos responsabilités et agir rapidement », a déclaré George Clooney, acteur, ambassadeur mondial de la marque Nespresso et membre de son Conseil consultatif sur le développement durable. « Il est clair que Nespresso comprend cette urgence et place notre planète et les gens au centre des choix qu'elle fait. Ces ambitions et cette vision s'appuient sur un engagement en faveur du développement durable dans lequel j'ai eu le privilège de m'impliquer au cours des sept dernières années. J'ai vu le chemin parcouru pendant cette période, et je suis enthousiaste de voir le bien que Nespresso peut apporter dans les dix prochaines années. »

TRISTAN LECOMTE, COFONDATEUR DE PUR PROJET

« La pression est sur toutes les entreprises de réduire leur empreinte carbone et Nespresso montre clairement une forte volonté de s'attaquer à ses propres émissions carbone par ce programme ambitieux et qualitatif de neutralité carbone. Alors que nous sommes tous à la recherche des innovations techniques qui permettront de réduire le carbone, il est urgent que les entreprises investissent également dans la séquestration de leurs émissions pour équilibrer leurs comptes le plus rapidement possible », a déclaré Tristan Lecomte, fondateur de Pur Projet et membre du Conseil consultatif sur le développement durable de Nespresso. « Nous sommes fiers de soutenir Nespresso dans cette démarche, ayant planté des millions d'arbres à travers le monde dans les régions caféières de Colombie, du Guatemala et d'Éthiopie pour éliminer le dioxyde de carbone de l'air depuis 2014. Nous continuerons à travailler ensemble en triplant la capacité du programme d'insetting et en régénérant les écosystèmes dont nous dépendons tous. »

À propos de Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso est le pionnier et la référence du café portionné de la plus haute qualité. La société travaille avec plus de 110 000 agriculteurs dans 14 pays grâce à son Programme AAA pour une Qualité Durable afin d'intégrer des pratiques de durabilité dans les fermes et les paysages environnants. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG The Rainforest Alliance, le programme contribue à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, tout en protégeant l'environnement et en améliorant les moyens de subsistance des caféiculteurs et de leurs communautés.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 84 pays et compte 14 250 employés. En 2019, Nespresso exploitait un réseau mondial de 810 boutiques. La marque compte actuellement plus de 100 000 points de collecte de capsules usagées dans le monde, permettant à 91% de ses consommateurs de participer à leur recyclage.

