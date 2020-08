Charjah récompense les initiatives culturelles d'aide aux réfugiés de Tumaini Letu au Malawi

L'organisation à but non lucratif reçoit 136 000 USD en tant que lauréate du quatrième prix Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support 2020

CHARJAH, ÉAU, 20 août 2020 /PRNewswire/ -- Tumaini Letu, une organisation à but non lucratif basée dans le camp de réfugiés de Dzaleka au Malawi, en Afrique, a remporté la quatrième édition du prix Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA, prix international Charjah pour la défense et le soutien des réfugiés). Le prix est décerné chaque année par The Big Heart Foundation (TBHF), une organisation humanitaire mondiale basée aux Émirats arabes unis qui se consacre à aider les réfugiés et les personnes dans le besoin sur toute la planète, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).