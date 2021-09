Charles Bodner wird Chief Financial Officer von CSafe Global

Die Besetzung einer so wichtigen Position erforderte eine intensive Suche nach jemandem mit der richtigen Erfahrung und dem gewünschten Hintergrund sowie dem Antrieb und dem Ehrgeiz, die ehrgeizige Wachstumsstrategie von CSafe zu unterstützen. „Wir wollen in den von uns gewählten Schwerpunktbereichen Marktführer sein", sagte der CEO von CSafe Patrick Schafer. „Wir brauchen einen starken Berater, der uns dabei hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen, die auf dem Verständnis unserer Ziele, des Marktes und des Potenzials der Biowissenschaftsbranche basieren. Chuck besitzt die Fähigkeiten und die Branchenkenntnis, um weiterhin neue Meilensteine zu erreichen."

Bodner verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, davon mehr als 20 Jahre in der Pharma- und Biowissenschaftsbranche. Bevor er zu CSafe Global kam, hatte er leitende Positionen bei Sanofi-Aventis, Schering-Plough, AstraZeneca, Becton Dickinson und Bioclinica inne.

Chuck wird für die Finanz-, Buchhaltungs-, Steuer- und Treasury-Funktionen verantwortlich sein und dazu beitragen, die gesamte Unternehmensstrategie und -ausführung zu steuern.

„Nachdem ich Bioclinica geholfen habe, die Fusion mit ERT erfolgreich abzuschließen, freue ich mich sehr, dem CSafe-Team beizutreten", sagte Bodner. „Ich fühle mich geehrt, Teil eines Unternehmens zu sein, das Kunden auf der ganzen Welt lebensverbessernde Produkte und innovative Lösungen für das Temperaturmanagement anbietet. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, dieses Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase zu führen, um sowohl für unsere Kunden als auch für uns hervorragende Ergebnisse zu erzielen."

Informationen zu CSafe Global

CSafe Global fertigt und vertreibt eine umfassende Palette von Verpackungslösungen für die Kühlkette, um den Bedarf von Pharma- und Life Science-Unternehmen weltweit zu bedienen. Als Innovator in seiner Branche bietet CSafe eine KI-gestützte Mietprognose, um die Verfügbarkeit aktiver Container zu gewährleisten, und eine Echtzeit-Sendungsübersicht für Kunden, um Sendungen zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen, um eine Nutzlast zu erhalten. CSafe bietet branchenführende Wartungs- und Wiederverwendungsprogramme für aktive und passive Behälter an, so dass den Kunden bei jeder Lieferung eine überlegene Produktleistung zugesichert wird, die auch die Nachhaltigkeitsziele der Kunden erfüllt. Eine Präsenz in 150 Ländern und Rund-um-die-Uhr-Support sowie eine 100-prozentige Garantie für Containerverfügbarkeit macht CSafe zum Partner der Wahl für die anspruchsvollsten Kunden in der Kühlkette. csafeglobal.com

