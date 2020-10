Charles M. Rice, virologue de l'Université Rockefeller, a reçu le prix Nobel de la recherche pour sa contribution au développement d'un traitement de l'hépatite C

NEW YORK, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Charles M. Rice, qui étudie les virus pathogènes et la façon dont le système immunitaire les contre, est lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine 2020, a annoncé aujourd'hui la Fondation Nobel de Stockholm, en Suède. M. Rice est professeur en virologie à la chaire Maurice R. et Corinne P. Greenberg; il est également chef du laboratoire de virologie et de maladies infectieuses. Il partage le prix avec Harvey J. Alter des National Institutes of Health et Michael Houghton de l'Université de l'Alberta.

Les recherches de M. Rice ont directement contribué au développement d'un traitement de l'hépatite C, une maladie agressive qui touche 170 millions de personnes dans le monde. Son laboratoire s'est penché sur le virus pendant trente ans et est devenu le premier à en produire une version qui pouvait être cultivée et étudiée en laboratoire. Cette étape importante, qui a consisté à mettre au point une version modifiée du génome viral qui reproduit et produit des protéines virales, a mené directement à la création de trois nouvelles catégories de médicaments pour traiter l'infection par l'hépatite C. Des études ont montré qu'une combinaison de ces médicaments permet de réduire la charge virale de l'hépatite C à des niveaux indétectables et de guérir efficacement la maladie.

« L'hépatite C, une infection chronique qui a fait de nombreuses victimes, est maintenant guérissable. Avec le temps, cette avancée médicale sauvera des millions de vies et en améliorera beaucoup d'autres. Elle est le résultat direct de la recherche de Charlie, a déclaré Richard P. Lifton, président de l'Université Rockefeller. Ses travaux sur les virus, y compris la réalisation marquante de la culture du virus de l'hépatite C en laboratoire, incarnent parfaitement la mission de cette université, à savoir la science au profit de l'humanité. Je suis ravi qu'il ait reçu le prix Nobel, la plus haute distinction dans le domaine des sciences. »

M. Alter et M. Houghton ont initialement cloné le génome du virus de l'hépatite C en 1989, une avancée majeure qui a permis d'identifier les personnes infectées par le virus et d'éliminer ce dernier des réserves de sang. Cependant, pendant des années, les efforts visant à propager le virus dans les cellules hépatiques en laboratoire – une étape essentielle à la poursuite des études et à la mise au point de médicaments – ont échoué. M. Rice a été en mesure de démontrer que cet insuccès était dû à l'absence de la fin du génome viral, nécessaire pour l'initiation de la réplication virale. Il a complété la caractérisation du génome viral en 1996 et, un an plus tard, a réussi à produire un virus infectieux en laboratoire.

Il a ensuite mis au point des amplicons sous-génomiques du virus qui pouvaient se reproduire dans les cellules sans produire de virus vivant, ce qui a permis de concevoir des essais pour tester des médicaments capables d'inhiber directement la réplication virale. En 2013, le premier d'une série de ces médicaments, mis au point avec l'aide de la technologie de M. Rice, a reçu l'approbation de la FDA pour son utilisation chez les patients. Plusieurs médicaments sont maintenant disponibles et, ensemble, ils peuvent guérir la grande majorité des personnes atteintes d'hépatite C après un traitement de courte durée et pratiquement sans toxicité.

En outre, le groupe de M. Rice a mis au point des méthodes pour tester les facteurs qui limitent l'infection à l'hépatite C, à l'hépatite B, à la grippe A, à la dengue, à la fièvre jaune, au Zika, au Chikungunya et au coronavirus. En réponse à la pandémie de COVID-19, M. Rice a utilisé la technologie CRISPR pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour le SRAS-CoV-2, et a adapté les techniques développées dans le cadre de son travail sur l'hépatite C pour dépister la capacité des médicaments d'inhiber le coronavirus – ces travaux sont en cours.

M. Rice est le 26e scientifique associé à l'Université Rockefeller à recevoir le prix Nobel. En plus de M. Rice, quatre autres lauréats du prix Nobel sont actuellement membres de la faculté de l'université, à savoir Michael W. Young (2017), Roderick MacKinnon (2003), Paul Nurse (2001) et Torsten Wiesel (1981).

Né en 1952 à Sacramento, en Californie, M. Rice a obtenu son doctorat en biochimie en 1981 du California Institute of Technology, où il a été chercheur postdoctoral de 1981 à 1985. Avant de se joindre à l'Université Rockefeller en 2001, il a passé 14 ans à la faculté de l'école de médecine de l'Université de Washington. Il est membre de la National Academy of Sciences et a reçu le prix M.W. Beijerinck en virologie en 2007, le prix Robert Koch en 2015, le prix InBev-Baillet Latour en santé en 2016 et le prix Lasker-DeBakey de recherche médicale clinique 2016.

