Château d'Esclans Côtes-de-Provence : Le leader mondial du vin rosé de luxe s'allie à Moët Hennessy

La société Alix AM PTE Limited, partenaire à hauteur de 50% de Sacha Lichine depuis 2008, cède l'intégralité de ses parts à Moët Hennessy tandis que Sacha Lichine cède une participation de 5%. Moët Hennessy devient actionnaire à hauteur de 55% aux côtés de Sacha Lichine, le Président de Château d'Esclans, qui garde la direction du domaine et la responsabilité du développement futur, scellant une alliance de long terme avec Moët Hennessy.

Le Château d'Esclans est situé au cœur du Var, sur un site d'exception dans la vallée des Esclans sur les hauteurs de La Motte. Le château d'origine a été construit avant le 12ème siècle et reconstruit au milieu du 19ème siècle, inspiré du style des villas toscanes. Aujourd'hui, la propriété s'étend sur 267 hectares et exploite 74 hectares de vignes de qualité exceptionnelle plantées en AOP Côtes de Provence. Elle devrait accroître très prochainement son domaine d'un potentiel d'environ 60 hectares de vignes de même qualité.

Sacha Lichine avait repris le Château d'Esclans en 2006 et a bouleversé le monde du vin en produisant des vins rosés très haut de gamme. Avec l'appui de son équipe œnologique qui a contribué à produire des rosés de grande qualité en Côtes-de-Provence, Sacha Lichine a réussi à ériger ce vin au rang de produit de luxe, reconnu dans le monde entier. Les principaux cépages de la propriété sont le Grenache et le Rolle ou Vermentino, répartis sur plusieurs terroirs complémentaires, ce qui permet une complexité et une finesse inégalées des vins du Château. Ces cuvées de Rosé sont ensuite vinifiées tels les plus grands vins et élevées en demi-muids de chêne.

Au travers de sa démarche très qualitative, Sacha Lichine a permis aux Rosés de Provence de Château d'Esclans et de sa filiale de vinification de s'imposer comme références sur le marché mondial et de conquérir les Etats-Unis en devenant le leader du marché. En effet, grâce à la célèbre marque « Garrus », le vin rosé de prestige le plus réputé au monde, et à « Whispering Angel », le vin rosé français le plus vendu aux Etats-Unis, Sacha Lichine a réussi à créer une collection de vins incontournables pour les amateurs de Rosé de Provence, récompensée par de nombreux prix.

Sacha LICHINE – Président de Château d'Esclans déclare :

« Je suis très heureux du rapprochement avec Moët Hennessy et de pouvoir, avec ce grand groupe à mes côtés, continuer à développer le domaine en produisant et faisant découvrir et partager à mes clients dans le monde entier nos vins de Rosé de Provence d'excellence. Quand j'ai acheté le Château d'Esclans en 2006, l'idée était de produire un rosé associé à l'image d'un grand vin. Aujourd'hui, avec les équipes de Château d'Esclans, j'ai créé un portefeuille de vins et de marques reconnues en France et à l'international et j'inscris cela dans une vision de croissance forte sur les prochaines années. »

Philippe SCHAUS – Président Directeur Général de Moët Hennessy déclare :

« Nous sommes très fiers de nous associer à la notoriété du Château d'Esclans et de ses vins de haute qualité. La révolution qu'a su apporter Sacha Lichine au monde du Rosé de Provence et le développement international qui en a résulté, démontrent la vision sans faille d'un homme de convictions et fort de ses valeurs. Moët Hennessy apportera tout le soutien de ses équipes dans le monde entier pour aider Sacha Lichine à poursuivre cette merveilleuse aventure. »

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division vins et spiritueux de LVMH, premier groupe mondial de produits de luxe. Moët Hennessy, la plus grande entreprise de vins et de spiritueux de luxe au monde, regroupe 21 marques prestigieuses internationalement reconnues pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire avec lequel ils sont élaborés : Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere, Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape Mentelle, Numanthia, Ao Yun, Volcan De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company, Clos19 & Château du Galoupet.

Le Groupe LVMH détient également au travers de « LVMH Vins d'Exceptions », des domaines de très grands prestige : Château Cheval Blanc, Château d'Yquem, Le Clos des Lambrays, Cheval des Andes et Colgin Cellars.

SOURCE Moët Hennessy; Château d’Esclans