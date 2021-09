Château Quintus s'agrandit avec l'acquisition de Château Grand-Pontet

Crée en 2011, Château Quintus a présenté cette année son 10ème millésime, salué par les critiques.

Les Gallo-Romains, créateurs du vignoble de Saint-Emilion, avaient pour coutume de prénommer leur cinquième fils Quintus (cinquième en latin). Domaine Clarence Dillon rend hommage à ses glorieux prédécesseurs en ayant baptisé son 5ème Premier vin, Quintus, qui prend naturellement sa place aux côtés des 4 grands vins rouges et blancs de Château Haut-Brion et Château La Mission Haut-Brion.

Quintus s'agrandit avec l'acquisition de son proche voisin Château Grand-Pontet

Château Quintus fait l'acquisition de Château Grand-Pontet, Grand Cru Classé, à la situation exceptionnelle à quelques centaines de mètres du célèbre village de Saint-Emilion et à 1 km au nord de ses parcelles existantes. Cette propriété est ceinturée de trois Premiers Grands Crus Classés prestigieux : Châteaux Canon, Clos Fourtet et Beauséjour Bécot.

Avec l'ajout de ces vignes, Quintus devient l'une des plus grandes propriétés de Saint-Emilion s'étendant dorénavant sur 45 hectares dont 42 de vignes. L'ajout de cet illustre terroir historique offre aux équipes de vinification une palette encore plus riche pour créer leurs assemblages à partir d'une sélection des raisins des plus exigeantes issus de cette propriété de la Rive Droite.

Grand-Pontet et les deux propriétés initialement regroupées il y a une dizaine d'années pour former Château Quintus, comptent parmi les plus anciens crus célébrés de Saint-Emilion et figurent toutes les trois au rang de "Premier Cru de Saint-Emilion" dans le guide du vin Féret, paru entre 1908 et 1949.

Extrait du Féret de 1908, au sujet de Monsieur Combrouze, alors propriétaire de Château Grand Pontet et maire de Saint-Emilion : « Faisant revivre un des plus anciens Premiers Crus, …»

Extrait du Féret de 1974 : « Sa situation unique en fait un des plus beaux fleurons de Saint-Emilion. Les très anciennes vignes qui le constituent, épargnées par les gelées de 1956, accentuent le caractère très particulier de son vin, tout de puissance et de finesse, dont on cite les bouteilles, qui se bonifient pendant cinquante ans et plus."

« En 2011, ma famille, mon équipe et moi exprimions nos objectifs ambitieux, d'élaborer l'un des plus grands vins à Saint-Emilion. En rassemblant quelques-unes des parcelles et des terroirs les plus prometteurs, nous tentions de créer une nouvelle étoile de la rive droite : Quintus. Après plus de 10 millésimes, je suis fier de déclarer que notre talentueuse équipe d'artistes du vin excelle à relever ce défi. L'ajout de ce terroir exceptionnel de Grand-Pontet, réaffirme non seulement notre profond engagement dans cette entreprise mais offre également à nos œnologues une palette plus large et plus diversifiée pour pouvoir réaliser notre rêve commun. »

Prince Robert de Luxembourg - Président Directeur Général Domaine Clarence Dillon

Mariette Veyssière, nommée nouvelle régisseuse de Château Quintus

Prince Robert de Luxembourg - Président Directeur Général de Domaine Clarence Dillon et Jean-Philippe Delmas – Directeur Général Délégué Vins et Domaines - annoncent la nomination de Mariette Veyssière, régisseuse de Quintus.

Mariette Veyssière est la 5ème génération de la famille Veyssière à révéler le terroir de Saint-Emilion. Après avoir perfectionné ses compétences, à la fois au sein des Châteaux Haut-Brion et La Mission Haut-Brion, Pétrus, Château Latour, mais aussi en Californie, Mariette rejoint Château Quintus fin 2013. Initialement en charge des démarches QSE (Qualité Sécurité Environnement), son expertise et ses responsabilités ont naturellement grandi au fil des années. Elle insuffle une évolution des pratiques viticoles au sein de la propriété. Le travail continu de toutes les équipes Quintus engagées dans ces démarches environnementales est récompensé par l'obtention d'une double certification : Haute Valeur Environnementale (HVE) en 2018 et ISO 14001 en 2019.

Ce respect de l'environnement est grandement partagé avec la famille Pourquet-Bécot, dont les équipes rejoignent maintenant celles de la famille Quintus sous la responsabilité de Mariette Veyssière.

Une prodigieuse biodiversité

La spécificité environnementale de Château Quintus réside dans sa ceinture méditerranéenne, véritable réservoir de biodiversité. Le parc de deux hectares de Quintus charme au premier coup d'œil par ses nombreuses haies, ses majestueux chênes verts, ses murets et ses talus. Tous ces trésors du patrimoine paysager qui bordent l'ensemble du parcellaire sont d'importants refuges pour les alliés naturels indispensables dans la prospérité du vignoble.

L'inventaire de la richesse des auxiliaires de culture et de la flore de la propriété, réalisé grâce à l'appui d'un Docteur en entomologie et écologie du paysage, a dévoilé en 2020 une rare richesse : 800 individus collectés, répartis en 200 espèces différentes et 80 espèces de fleurs sauvages ont été dénombrées sur la propriété.

Afin de compléter ces atouts naturels et d'enrichir ce réservoir de biodiversité, les vigneron(ne)s implantent une jachère fleurie sur les talus du coteau et lors de l'arrachage des parcelles. Ils plantent également des haies d'espèces locales, tels des corridors écologiques, dans les zones moins boisées.



Toujours pour préserver cette biodiversité, aucun insecticide n'a été utilisé sur la propriété depuis 2017.

Domaine Clarence Dillon

Fondée en 1935, la société familiale Domaine Clarence Dillon est propriétaire de prestigieux domaines viticoles: Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus. En 2005, Clarence Dillon Wines, un des plus importants négociants en vins fins de Bordeaux est établi, en même temps que Clarendelle, la première famille « super premium » de vins de Bordeaux.



Domaine Clarence Dillon dispose également d'une résidence parisienne, véritable ambassade de cet art de vivre à la française tant prisé par son Président le Prince Robert de Luxembourg. Elle abrite le restaurant gastronomique doublement étoilé Le Clarence, et La Cave du Château, une boutique d'exception pour les plus beaux vins et spiritueux du terroir français (www.lacaveduchateau.paris). Depuis 2018, le Prince Robert de Luxembourg et Domaine Clarence Dillon ont rejoint Primum Familiae Vini (grandes familles viticoles), une association internationale de 12 familles propriétaires de prestigieux châteaux et domaines produisant des crus parmi les plus grands dans le monde. En 2021, un nouveau centre de visite et une nouvelle boutique La Cave du Château sont inaugurés à Château Haut-Brion à Bordeaux.

