Chave para a produtividade no local de trabalho pode estar nos olhos

Publicado na revista Ophthalmology , um estudo indica que a deficiência visual e a cegueira causadas pela miopia não corrigida custaram à economia global cerca de US$ 244 bilhões em perda de produtividade em 2015.

Estudo financiado pelo Vision Impact Institute e pelo Brien Holden Vision Institute.

Empregadores em todos os lugares estão constantemente lutando para melhorar a produtividade do trabalhador. Um novo estudo da revista Ophthalmology sugere uma solução. Corrigir a miopia pode ser fundamental.

Realizado por pesquisadores globais, um estudo indica que a deficiência visual e a cegueira causadas pela miopia não corrigida custaram à economia global cerca de US$ 244 bilhões em perda de produtividade em 2015. Apesar de que a questão é global, na Ásia Oriental, a perda de produtividade é superior aos US$ 150 bilhões.

"A miopia sempre foi uma ameaça real à saúde pública, mas estamos prevendo níveis de crise. É uma questão de saúde pública com a projeção de afetar 50% da população mundial em 2050", diz o Prof. Kovin Naidoo, Vice-Presidente Sênior, 2.5 NVG, Negócios Inclusivos, Filantropia e Impacto Social da Essilor, e principal autor do estudo. "Agora, nossa pesquisa prova que há implicações econômicas associadas. A boa notícia: a questão é corrigível com uma solução já existente".

O estudo conclui que um investimento único de US$ 20 bilhões em 5 anos estabeleceria serviços para fornecer correção de visão a todos que precisarem, potencialmente levando a uma economia significativa na perda de produtividade.

"Enquanto esta pesquisa destaca a conexão entre miopia e produtividade, as consequências são de longo alcance", diz Kristan Gross, diretora executiva global do Vision Impact Institute. "A visão também afeta a educação, o desenvolvimento infantil e a segurança no trânsito. E para os países, vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; #1 (Fim da pobreza), #4 (Educação de Qualidade), #8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e #10 (Redução das Desigualdades), não serão cumpridos sem uma boa visão."

