Checagem de febre da DERMALOG no Hospital da Universidade de Greifswald

GREIFSWALD e HAMBURGO, Alemanha, 11 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Com sua câmera de detecção de febre, a DERMALOG desenvolveu uma solução que mede as temperaturas corporais mais rápido e mais precisamente quando as pessoas passam e pode de forma significativa reduzir o risco da disseminação da infecção em várias áreas. O Hospital da Universidade de Greifswald escolheu o sistema da empresa baseada em Hamburgo como parte do seu conceito de higiene.

Na entrada do hospital, os funcionários podem fazer a checagem de febre sem contato da DERMALOG. O sistema da empresa mede a temperatura corporal em tempo real, digitalizando os rostos das pessoas usando tecnologia de sensor de última geração. Caso uma temperatura mais alta seja detectada, o sistema mostra uma mensagem de alerta. Alta precisão, mesmo a partir de uma distância de até 2 metros, é outra vantagem da câmera. Como opção, a checagem de temperatura da DERMALOG inclui detecção automática de máscara. Caso uma pessoa entre em um centro médico ou clínica sem máscara facial, o sistema amostra uma mensagem informando à pessoa que o uso de máscara é obrigatório.

"A detecção da febre é uma parte integral do nosso conceito de higiene e reduz o risco de infecção entre nossos funcionários", disse o professor Nils-Olaf Hübner, chefe do departamento central de higiene do hospital.

Outros hospitais e instalações de cuidados com a saúde implementaram a câmera térmica da DERMALOG como parte de suas medidas de proteção da saúde. A detecção de febre da empresa baseada em Hamburgo já está sendo usada em mais de 60 países. O sistema também protege lojas de varejo, escritórios, pavilhões de fabricação, quadras esportivas, locais de eventos e hotéis.

