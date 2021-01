Checkout.com accélère son développement mondial en triplant sa valorisation, désormais à 15 milliards de dollars, avec une nouvelle levée de fonds de 450 millions de dollars en série C

-- Checkout.com devient ainsi l'entreprise financée par le capital-risque la plus valorisée de la zone EMEA, et la quatrième plus importante fintech au monde.

-- De nouveaux bureaux sont ouverts à New York et à Denver pour répondre à la demande croissante de solutions de paiement d'entreprise aux États-Unis.

-- Cette série C de 450 millions de dollars a été menée par Tiger Global Management, avec la participation de Greenoaks Capital et de tous les autres investisseurs historiques.

-- L'entreprise – profitable - spécialisée dans les infrastructures de paiement dans le cloud a triplé son volume de transactions en 2020, accueillant plus de 500 nouvelles références au cours des 12 derniers mois, dont Coinbase, Pizza Hut, H&M, Grab, Klarna, Farfetch et Telegram.

NEW YORK, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Checkout.com , fournisseur leader de solutions de paiements connectés (Connected Payments™), annonce aujourd'hui la finalisation d'une levée de fonds de 450 millions de dollars dans le cadre de sa série C. Cette opération porte sa valorisation à 15 milliards de dollars, et lui permet de devenir la quatrième plus importante fintech au monde et l'entreprise à capital-risque la plus valorisée de la zone EMEA, dans un contexte de développement mondial continu.

Cette Série C a été menée par Tiger Global Management, LLC, une société d'investissement en technologies basée à New York et qui collabore avec des entrepreneurs de renom, à la tête des entreprises les plus florissantes sur le marché, dont Facebook, LinkedIn, Spotify, ByteDance ou JD.com. Greenoaks Capital s'est également joint à ce tour de table aux côtés des investisseurs historiques : Insight Partners, DST Global, Coatue Management, Blossom Capital, Endeavor Catalyst et le Sovereign Wealth Fund GIC de Singapour.

Guillaume Pousaz, PDG et fondateur de Checkout.com explique : "Les paiements affectent tous les aspects de l'activité d'une entreprise, depuis le parcours client jusqu'à la capacité à pénétrer de nouveaux marchés ou à lancer de nouveaux produits. Cette nouvelle levée de fonds reflète notre position de leader sur le marché et l'ampleur de nos ambitions, alors même que nous redoublons d'efforts pour donner aux marchands les moyens de créer de meilleurs produits, de générer davantage de revenus et de créer des modèles commerciaux innovants en repensant les interactions avec les services financiers. Nos nouveaux investisseurs disposent également d'une grande expérience dans le domaine des paiements, de la technologie et des phases d'hyper croissance des entreprises - des connaissances cruciales pour notre développement, au moment où nous renforçons notre vision avec le concept de Connected Finance™."

Des investissements pour l'avenir du paiement

Une étude réalisée par McKinsey & Company soulignait l'ampleur des possibilités en matière de paiements, le total des revenus mondiaux ayant atteint un peu moins de 2 000 milliards de dollars en 2019. En parallèle, un récent rapport émis par Checkout.com en partenariat avec Oxford Economics a fait état de la dimension du défi auquel sont confrontés de nombreux marchands, avec 20,3 milliards de dollars perdus en raison de faux rejets de paiements rien qu'en 2019 et plus de 12,7 milliards de dollars transférés des marchands de premier plan à leurs concurrents. De plus, les clients ayant complètement renoncé à leur achat en ligne ont également fait perdre plus de 7,6 milliards de dollars aux marchands. Checkout.com s'attaque donc à ces problèmes en fournissant aux entreprises les outils les plus aboutis pour obtenir les meilleures performances et un meilleur contrôle grâce à des fonctionnalités de données avancées, des outils de gestion de la fraude et des rapports complets.

Cette levée de fonds intervient alors que l'économie mondiale tente de se projeter dans l'avenir, au-delà de la pandémie de COVID-19. Bien que de nombreuses entreprises aient toujours compté sur des systèmes de paiement universels, la nécessité d'améliorer les performances, d'accroître la transparence des transactions et d'extraire des informations de façon granulaire devient de plus en plus déterminante pour faire la différence face à la concurrence. La plateforme unifiée proposée par Checkout.com, basée sur le cloud, permet aux marchands de gérer leurs paiements à l'échelle, tout en obtenant de meilleures performances et taux d'acceptation dans le monde entier. Des leaders du e-commerce tels que Farfetch, Mango, Victoria's Secret, L'Occitane et The Hut Group font confiance à Checkout.com et bénéficie d'une plateforme fiable, rapide, évolutive et sécurisée qui assure un accès granulaire aux données et aux montants de chaque transaction.

Alors que les bénéfices des opérations actuelles de Checkout.com continueront à être réinvestis pour soutenir la croissance future, ce nouveau financement permettra de renforcer son bilan et de créer de nouvelles opportunités. Avec un total de 830 millions de dollars levés au cours des deux dernières années, les fonds de Checkout.com, facilement disponibles, font d'elles l'un des bilans les plus solides parmi toutes les fintech mondiales. Cela consolide également la résilience de l'entreprise en tant qu'entité réglementée sur de nombreux marchés et en tant que partenaire financier pour ses marchands. Cette annonce permet également de poursuivre les investissements stratégiques et les développements de produits, comme par exemple la solution de paiement de Checkout.com dont la croissance a considérablement augmenté au cours de l'année dernière.

Un nouveau siège social nord-américain

Outre l'annonce de levée de fonds en série C, Checkout.com s'apprête à ouvrir un nouveau bureau à New York. En effet, l'entreprise a été lancée sur le marché américain en 2017 et opère actuellement à San Francisco. Ces deux bureaux permettront à Checkout.com de répondre à la demande croissante de solutions Connected Payments™ aux États-Unis, alors que l'entreprise souhaite se concentrer sur les paiements domestiques, internationaux et transfrontaliers pour les entreprises américaines. La société annonce aussi l'ouverture d'un bureau à Denver. Sur le plan mondial, Checkout.com embauchera 700 personnes sur l'ensemble de ses sites en 2021.

L'approche novatrice de Checkout.com en matière de paiements et de versements lui confère la réputation d'un fournisseur technologique fiable, sur lequel reposent un grand nombre de solutions fintechs et d'entreprises de pointe, dont Klarna, Revolut, Transferwise, Coinbase et eToro. Grâce à une plateforme capable de prendre en charge à la fois les paiements mondiaux les plus performants et les versements, Checkout.com est devenu un véritable pilier des modèles commerciaux innovants les plus performants au monde, figurant parmi les principaux fintechs, services de streaming ou marketplaces.

Scott Shleifer, associé chez Tiger Global Management, commente : "Nous sommes ravis de nous associer à Guillaume et à Checkout.com qui poursuivent la construction d'une infrastructure de paiements et de services financiers innovante et reconnue par les plus importantes marques de l'Internet. Nous pensons que la transition vers le e-commerce n'en est qu'à ses débuts, et l'accent mis par Checkout.com sur le développement d'une plateforme technologique de pointe les clairement positionnés comme leader dans le secteur pour les années à venir".

En juin 2020, Checkout.com annonçait sa série B qui valorisait alors l'entreprise à 5,5 milliards de dollars et était dirigée par le fonds technologique Coatue Management. Cette même année, elle annonçait l'acquisition de ProccessOut, startup française, et de PinPayments, ainsi qu'un investissement stratégique dans Thunes.

Notes :

Concernant ses opérations européennes, Checkout.com a récemment publié ses résultats financiers pour 2019, qui montrent une rentabilité continue. Les revenus totaux ont augmenté de 96 % pour l'année, passant de 74 826 millions de dollars en 2018 à 146 384 millions de dollars. Les comptes complets des opérations européennes de Checkout.com peuvent être consultés ici. https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08037323

À propos de Checkout.com

Checkout.com permet aux entreprises de s'adapter, d'innover et de prospérer grâce aux paiements connectés qu'elles méritent. La technologie Checkout.com rend les paiements transparents. Des solutions flexibles, des données granulaires et des informations instantanées aident les entreprises partout dans le monde à lancer de nouveaux produits sur de nouveaux marchés et à créer des expériences client exceptionnelles. Elles fournissent les paiements les plus rapides et les plus fiables dans plus de 150 devises, avec des acquisitions d'acteurs locaux, des filtres anti-fraude de premier plan et des rapports, grâce à une API unique. Ils peuvent également accepter toutes les principales cartes de crédit et de débit internationales, ainsi que les méthodes de paiement alternatives et locales les plus courantes. Checkout.com a été lancé en 2012 et compte aujourd'hui une équipe de 1000 personnes réparties dans 17 bureaux à travers le monde, offrant une expertise locale là où elle est nécessaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.checkout.com.

Twitter | LinkedIn

A propos de Tiger Global Management, LLC

Tiger Global Management, LLC est une société d'investissement axée sur les entreprises publiques et privées dans le secteur mondial de l'Internet, des logiciels, de la consommation et des technologies financières. Depuis 2003, son activité de capital-investissement a permis d'investir dans des centaines d'entreprises dans plus de 30 pays, avec des investissements allant de la série A à la phase pré-IPO. Parmi ceux-ci figurent Spotify, Harry's, Warby Parker, Peloton, JD.com, Facebook, LinkedIn, Yandex, Mail.ru Group, Despegar, Ola et Flipkart. Tiger Global Management, LLC, a été fondée en 2001 et est basée à New York avec des filiales à Hong Kong, Singapour, Bangalore et Melbourne.

Contact presse :

AxiCom France / Maëva Morais

[email protected]

+33 (0)6 30 02 31 31

