Checkout.com triple sa valeur, qui s'élève à 5,5 milliards de dollars US, avec un deuxième tour de table

- Checkout.com devient l'une des fintechs les mieux valorisées au monde

- Ses activités de paiement accueillent plus de 500 nouveaux clients, dont Grab, Revolut, Careem, Glovo, Robinhood, Farfetch, Klarna et Remitly

- Les transactions en ligne ont augmenté de 250 % entre mai 2019 et mai 2020

- Le changement sociétal, qui bascule les échanges commerciaux en ligne, alimente la croissance des entreprises

LONDRES, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- Checkout.com, le fournisseur mondial de solutions de paiement, devient l'une des fintechs les mieux valorisées au monde. La société a annoncé aujourd'hui un deuxième tour de table de 150 millions de dollars US, triplant ainsi la valeur de ses activités des paiements internationaux en ligne. Cette valorisation de 5,5 milliards de dollars US reflète la demande croissante des entreprises en solutions de règlement en ligne transformatrices fonctionnant dans toutes les zones géographiques et sur tous les canaux. Le nombre de transactions en ligne sur Checkout.com avait déjà augmenté de 250 % entre mai 2019 et mai 2020. Exclusivement centré sur les paiements en ligne, le confinement à l'échelle mondiale a encore accéléré la croissance de Checkout.com, les entreprises passant rapidement à des solutions en ligne.

Ce deuxième tour de table a été mené par Coatue, avec la participation des investisseurs actuels, dont Insight Partners, DST Global, Blossom Capital et GIC, le fonds souverain de Singapour. Contrairement à d'autres entreprises à croissance rapide, Checkout.com est rentable depuis 2012. La société utilisera ces fonds pour renforcer encore son bilan, ce qui portera ses liquidités disponibles à plus de 300 millions de dollars US. Checkout.com investira également dans le développement de nouveaux produits innovants, notamment sa prochaine solution de paiement de pointe et la capacité de réduire les délais de paiement. Le premier tour de table en mai 2019, qui s'est élevé à 230 millions de dollars US , avait battu les records en devenant la plus importante levée de fonds jamais organisée en Europe pour une fintech.

La société, basée à Londres depuis huit ans, compte déjà parmi ses clients de nombreuses entreprises de premier plan. Ces douze derniers mois, plus de 500 entreprises ont fait appel à ses services, dont Grab, Revolut, Careem, Glovo, Robinhood, Farfetch, Klarna et Remitly. La technologie brevetée de Checkout.com offre aux entreprises un traitement des paiements internationaux fiable et transparent. L'entreprise assure un accès direct aux achats locaux, quel que soit le mode de règlement ou la zone géographique. C'est possible grâce à une plateforme intégrée unique et unifiée donnant aux entreprises de meilleurs rendements et un meilleur contrôle du fait de fonctionnalités de données de pointe, d'outils de gestion des fraudes et de comptes rendus exhaustifs.

Guillaume Pousaz, le PDG et fondateur de Checkout.com, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Coatue à nos côtés. Investissant judicieusement dans des entreprises technologiques en phase de développement avancé comme Instacart, DoorDash, Bytedance et Chime, Coatue apporte une grande expérience en matière de développement d'entreprises de classe mondiale reposant sur l'excellence opérationnelle. Nous partageons la même vision d'un avenir des paiements connectés, ce qui en fait un partenaire naturel pour nous. »

« Les flux d'entrée et de sortie de fonds des entreprises évoluent vite. Je crois qu'en réduisant la complexité financière, vous pouvez pleinement donner libre cours à l'innovation -- à commencer par les paiements numériques. Chez Checkout.com, nous avons bâti une architecture technique permettant aux pionniers de réinventer leur secteur et de redéfinir leur relation avec le public. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes confiants dans notre vocation consistant à mettre en place les paiements connectés que les entreprises méritent. »

Kris Fredrickson, « Managing Partner » de Coatue, a déclaré : « Nous avons suivi la croissance exponentielle de Checkout.com et la vision de Guillaume en ce qui concerne le futur des paiements nous inspire. Nous sommes très heureux de nous associer à la prochaine phase de développement de Checkout.com. »

Checkout.com traite plus de 150 devises et offre aux commerçants un accès à toutes les cartes internationales et aux méthodes de règlement local les plus courantes à travers sa plateforme brevetée et intégrée. La société emploie plus de 750 personnes dans 13 bureaux dans le monde.

Pour cette transaction, Checkout.com a été conseillé par Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

La société a acquis deux entreprises cette année : ProcessOut en France en février et la start-up australienne Pin Payments en mai. Elle annonce également deux nominations : Olivia Broderick intègre la société comme Responsable juridique et Mike Benchimol comme Directeur d'exploitation.

À propos de Checkout.com

Checkout.com permet aux entreprises de s'adapter, d'innover et de prospérer grâce aux règlements connectés qu'elles méritent. La technologie de l'entreprise rend les règlements fluides. Des solutions souples, des données granulaires et des informations instantanées aident les entreprises mondiales à lancer de nouveaux produits sur de nouveaux marchés et à créer des expériences client exceptionnelles. La société permet, à travers une API unique, les règlements les plus rapides et fiables dans plus de 150 devises, avec des achats dans le pays, des filtres contre la fraude de classe mondiale et des comptes rendus. Les principales cartes de crédit et de débit internationales, ainsi que les méthodes de règlement alternatives et locales les plus courantes, sont également acceptées. Checkout.com a été lancé en 2012 et compte aujourd'hui une équipe de 750 personnes réparties dans 13 bureaux à travers le monde, assurant une expertise locale là où c'est requis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.checkout.com.

À propos de Coatue

Coatue, créé par Philippe Laffont et Thomas Laffont en 1999, est l'un des fonds spécialisés dans les technologies les plus importants au monde. La société dispose de bureaux à New York, Menlo Park, San Francisco et Hong Kong, et gère actuellement environ 17 milliards d'USD d'actifs pour le compte de particuliers, de fonds de dotation, de fondations et d'autres investisseurs institutionnels.

