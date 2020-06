Checkout.com triplica seu valor para US$ 5,5 bilhões em financiamento de série B

LONDRES, 22 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Checkout.com, principal fornecedora de soluções de pagamentos globais, tornou-se uma das empresas de tecnologia financeira mais valiosas do mundo. Hoje, a empresa anunciou uma rodada de financiamento de série B de US$ 150 milhões, triplicando o valor da empresa de pagamentos internacionais on-line. A avaliação de US$ 5,5 bilhões reflete uma crescente demanda de negócios por soluções de pagamentos on-line transformadoras, que possam ser usadas em qualquer lugar e canal. O número de transações on-line da Checkout.com aumentou 250% entre maio de 2019 e maio de 2020. Com foco exclusivo em pagamentos on-line, as quarentenas que têm ocorrido no mundo todo aceleraram ainda mais o crescimento da Checkout.com, pois as empresas migraram rapidamente para o formato on-line.

O financiamento de série B foi liderado pela Coatue e contou com a participação de investidores antigos, como Insight Partners, DST Global, Blossom Capital e Singapore's Sovereign Wealth Fund, GIC. Ao contrário de outras empresas de crescimento acelerado, a Checkout.com tem sido rentável desde 2012. Ela usará esses fundos para fortalecer ainda mais seu balanço patrimonial, disponibilizando mais de US$ 300 milhões. A Checkout.com também investirá no desenvolvimento de produtos inovadores, inclusive em uma solução de pagamentos avançada que será lançada em breve e na capacidade de acelerar o tempo de liquidação. O financiamento de série B ocorre após um financiamento de série A de US$ 230 milhões, que bateu recordes em maio de 2019; foi o maior financiamento de série A para empresas de tecnologia financeira da história da Europa.

Essa empresa de oito anos, com sede em Londres, fornece recursos para muitas das principais empresas do mundo e acrescentou mais de 500 comerciantes a seus registros, entre eles Grab, Revolut, Careem, Glovo, Robinhood, Farfetch, Klarna e Remitly. A tecnologia exclusiva da Checkout.com oferece às empresas um processamento de pagamentos globais simples e confiável. A empresa fornece acesso direto a compras nacionais em qualquer lugar e com todos os métodos de pagamento. Isso é possível graças a uma plataforma integrada unificada, que oferece às empresas melhor desempenho e mais controle por meio de recursos de dados avançados, ferramentas de gerenciamento de fraudes e elaboração de relatórios completos.

O CEO e fundador Guillaume Pousaz afirmou: "Estou muito feliz por dar as boas-vindas à Coatue em nossa tabela de capitalização. Assim como investidores importantes de empresas de tecnologia em estágio avançado, como Instacart, DoorDash, Bytedance e Chime, ela traz uma rica experiência na criação de empresas de nível mundial voltadas para a excelência operacional. Compartilhamos a mesma visão de um futuro de pagamentos conectados, e isso fez com que fosse óbvio escolhê-la como parceira".

"A forma como o dinheiro entra e sai das empresas muda com rapidez. Acredito que, ao resolver a complexidade financeira, você pode liberar radicalmente a inovação – começando com pagamentos digitais. Na Checkout.com, construímos uma arquitetura técnica que permite que empresas pioneiras reinventem o setor e redefinam sua relação com os consumidores. Mais do que nunca, estamos confiantes em nossa missão de criar os pagamentos conectados que as empresas merecem."

Kris Fredrickson, sócio-gerente da Coatue, afirmou: "Acompanhamos o crescimento explosivo da empresa e nos inspiramos na visão de Guillaume sobre o futuro dos pagamentos. Estamos muito felizes com essa parceria para a próxima fase da jornada da Checkout.com".

A Checkout.com processa mais de 150 moedas e oferece aos comerciantes acesso a todos os cartões internacionais e métodos de pagamento locais populares por meio de sua exclusiva plataforma integrada. A Checkout.com tem mais de 750 colaboradores em 13 escritórios no mundo todo.

A Checkout.com foi assessorada durante essa transação pela Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. A Checkout.com adquiriu duas empresas este ano, a ProcessOut, em fevereiro, e a start-up australiana Pin Payments, em maio. A empresa também anunciou mudanças em seu quadro de pessoal: Olivia Broderick assumiu o cargo de Diretora Jurídica, e Mike Benchimol assumiu o cargo de Diretor de Operações.

Sobre a Checkout.com

A Checkout.com permite que as empresas se adaptem, inovem e prosperem com os pagamentos conectados que merecem. A tecnologia da empresa simplifica o processo de pagamento. Soluções flexíveis, dados granulares e informações instantâneas ajudam empresas globais a lançarem novos produtos em novos mercados e a criarem experiências incríveis para os clientes. Isso proporciona pagamentos mais rápidos e confiáveis em mais de 150 moedas, com compras dentro do próprio país, filtros contra fraudes de nível internacional e geração de relatórios, por meio de um API. Além disso, a plataforma aceita os principais cartões de débito e crédito internacionais, bem como alternativas populares e métodos de pagamento locais. Lançada em 2012, a Checkout.com conta com uma equipe de 750 colaboradores em 13 escritórios no mundo todo, oferecendo conhecimento local onde é necessário. Para obter mais informações, acesse www.checkout.com

Sobre a Coatue

Fundada por Philippe Laffont e Thomas Laffont em 1999, a Coatue é um dos maiores fundos de tecnologia dedicados do mundo, com escritórios em Nova York, Menlo Park, San Francisco e Hong Kong. Atualmente, a Coatue administra aproximadamente US$ 17 bilhões em ativos, em nome de indivíduos, fundos patrimoniais permanentes, fundações e outros investidores institucionais.

FONTE Checkout.com

Related Links

http://checkout.com/



SOURCE Checkout.com