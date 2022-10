Checkout.com lance Fraud Detection Pro pour lutter contre la hausse de la fraude en ligne

La fraude en ligne a augmenté de 285 % 1 en 2021, les entreprises ayant perdu 20 milliards de dollars 2 au cours de l'année en paiements frauduleux en ligne dans le monde entier. D'ici 2025, les entreprises devraient perdre 206 milliards de dollars en raison de la fraude sur les paiements

Fraud Detection Pro de Checkout.com est une solution de pointe, dont le moteur d'apprentissage automatique étudie des milliards de transactions et permet aux commerçants de bénéficier de l'effet de réseau mondial de Checkout.com, ainsi que d'un ensemble d'outils de gestion des risques sophistiqués pour bloquer la fraude et identifier les vrais clients

En 2022, la solution de détection de la fraude de Checkout.com a permis aux commerçants d'économiser plus de 1,95 milliard de dollars en pertes frauduleuses potentielles

LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Checkout.com , le fournisseur de services de paiement basé sur le cloud, a annoncé aujourd'hui la prochaine évolution dans la lutte contre la fraude avec Fraud Detection Pro, une solution entièrement flexible utilisée par des entreprises telles que Curve et Delivery Hero pour résoudre le problème croissant de la fraude sur les paiements en ligne et optimiser les revenus.

Alors que la tendance des consommateurs à faire leurs achats et à gérer leurs finances en ligne continue de croître, la fraude en ligne a un impact croissant sur les entreprises. En 2021, la fraude en ligne a augmenté de 285 %, les entreprises ayant perdu 20 milliards de dollars dans le monde et, rien qu'au Royaume-Uni, 1,3 milliard de livres sterling ont été escroquées aux entreprises au cours de l'année. Le problème ne montre aucun signe de ralentissement : on s'attend à ce que les entreprises perdent 206 milliards de dollars d'ici 2025 en raison de la fraude sur les paiements, et selon le rapport State of Retail de Checkout.com, 25 % des entreprises de commerce électronique dans le monde connaissent une hausse significative de la fraude et des rétrofacturations.

Une solution de pointe pour un problème croissant

De nouveaux types de fraude, comme les attaques de robots, la prise de contrôle de comptes et les identités synthétiques, émergent continuellement et sont plus sophistiqués que jamais, car ils évoluent pour surmonter les solutions de fraude existantes.

Pour les entreprises qui acceptent les paiements en ligne, il est essentiel d'avoir des systèmes robustes en place pour bloquer rapidement la fraude, tout en réduisant les frictions pour les vrais clients.

Philip Quinn, directeur principal des opérations et des produits chez Curve, a déclaré : « La fraude est malheureusement une partie inévitable du traitement des paiements, car les fraudeurs continuent à faire évoluer leurs stratégies et deviennent de plus en plus créatifs. Nous devons garder le plus de contrôle possible et être prêts à réagir rapidement et avec précision. »

« La solution Fraud Detection Pro de Checkout.com est comme un scalpel, comparé à d'autres outils sur le marché qui ressemblent plus à des massues. En utilisant nos propres données et des règles spécifiques, la solution est entièrement personnalisable et peut facilement s'adapter aux nouvelles menaces, ce qui signifie que j'ai une chose de moins à craindre. C'est un outil en lequel nous avons vraiment confiance. »

Le produit Fraud Detection Pro de Checkout.com est la prochaine évolution des solutions de détection de la fraude, offrant aux commerçants des stratégies de décision sophistiquées, des règles flexibles et la possibilité de créer des segments de clientèle uniques pour une approche plus détaillée de l'évaluation et de l'acheminement des transactions. Les commerçants qui utilisent Fraud Detection Pro sont en mesure de tirer parti de l'effet de réseau de Checkout.com, car son apprentissage automatique voit des milliards de transactions, ce qui permet aux commerçants de bénéficier grandement de la vitesse avancée de Checkout.com dans la lutte contre les fraudes nouvelles et émergentes.

« Avec les milliards de dollars dépensés en ligne chaque année, nous constatons que la fraude sur les paiements est de plus en plus sophistiquée, ce qui rend cruciale la prévention de la fraude en ligne et la vérification de l'identité », a déclaré Ido Lustig, vice-président des produits de gestion des risques et d'identité chez Checkout.com.

« En tant que l'un des principaux fournisseurs de services de paiement aux entreprises mondiales, nous investissons continuellement dans des capacités approfondies visant à atténuer les risques de fraude et à améliorer l'authentification. Nos solutions innovantes permettent aux commerçants de prendre le contrôle total de leurs parcours clients pour déployer des stratégies d'authentification basées sur des règles ou sur l'apprentissage automatique dynamique. Notre récente acquisition d'Ubble, un important fournisseur de services de vérification de l'identité, et la poursuite de nos investissements dans ce domaine ajouteront une valeur significative à notre suite de gestion de la fraude au cours des prochaines années. »

Cette annonce fait suite à la récente mise à jour par Checkout.com de sa solution d' authentification , qui aide les commerçants à lutter contre la fraude et à optimiser leurs revenus, ainsi qu'au lancement d' Integrated Platforms , une solution entièrement flexible et sur mesure destinée à soutenir les marchés et les vendeurs dans une économie numérique en pleine évolution.

Fraud Detection Pro est désormais disponible pour tous les commerçants du monde entier.

Pour en savoir plus sur la façon dont Checkout.com aide les entreprises à lutter contre la fraude, visitez notre page Web sur la détection de la fraude .

À propos de Checkout.com

Checkout.com est un fournisseur mondial de solutions de paiement qui aide les entreprises et leurs communautés à prospérer dans l'économie numérique. Conçue dans un souci de performance, d'évolutivité et de rapidité, notre plateforme de paiement modulaire est idéale pour les entreprises qui cherchent à intégrer de manière transparente de meilleures solutions de paiement. Avec une équipe mondiale répartie dans 19 bureaux à travers le monde, nous offrons des solutions innovantes qui s'adaptent à vos besoins, des informations précieuses qui vous aident à améliorer les performances de vos paiements et une expertise sur laquelle vous pouvez compter pour surmonter les complexités d'un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.checkout.com .

