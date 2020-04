Chef com duas estrelas Michelin junta forças à TWISPER para apoiar a retoma de atividade dos setores hoteleiro e da restauração

Mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais de positividade, imparcialidade e solidariedade, a empresa suíça lançou uma campanha sem precedentes, no valor de quase 4 milhões de euros, através da TWISPER Business, a sua plataforma para donos de empresas, para os ajudar a superarem estes tempos difíceis através do "passa-palavra" digital positivo.

A TWISPER oferece 10 000 subscrições Pro com acesso gratuito, durante 1 ano, a todas as suas funcionalidades premium, que incluem um botão de reserva com zero comissões adicionado ao perfil empresarial na TWISPER, um administrador único que atualiza automaticamente os dados empresariais em mais de 20 plataformas e uma funcionalidade de mensagens de clientes para melhorar o envolvimento dos mesmos. As empresas que estiverem interessadas podem simplesmente utilizar o código promocional "POSITIVE" depois de fazerem o registo em TWISPER Business.

"Ao contrário das maiores plataformas de recomendações online, que têm grandes lucros ao venderem os dados dos utilizadores e ao criarem vários comentários negativos ou falsos, a nossa plataforma única de passa-palavra digital ajuda as empresas a atraírem novos clientes através da comunidade de utilizadores e seus amigos da TWISPER", afirma Antonio Canton, CEO da TWISPER. "Hoje, as empresas podem recuperar o controlo da sua imagem online e preparar-se para um regresso em grande."

Os embaixadores da TWISPER que trabalham no setor da gastronomia estão igualmente a trazer positividade às respetivas comunidades, apesar de eles próprios enfrentarem dificuldades durante este confinamento. Philippe Chevrier vai fornecer 1000 hambúrgueres premium aos funcionários hospitalares dos cuidados intensivos dos Hospitais Universitários de Genebra (HUG). Os funcionários podem utilizar um vale especial para obterem a sua refeição gratuita na distinta churrasqueira Chez Philippe em Genebra. Além disso, Dirk Hany, génio dos cocktails e proprietário do Bar Am Wasser em Zurique, começou um canal de entretenimento no Youtube sobre como fazer cocktails fantásticos em casa.



SOBRE A TWISPER

A TWISPER liga pessoas aos amigos em que confiam e às empresas que adoram para trazer de volta a imparcialidade, a autenticidade e a positividade ao mundo das recomendações online. Uma start-up suíça fundada em 2018, a TWISPER é utilizada em mais de 90 países e em 6 idiomas, e emprega mais de 50 colaboradores em Genebra e Lisboa.

Na qualidade de uma plataforma sem publicidade que protege e não vende os dados dos utilizadores, a atividade da TWISPER capacita as empresas no setor hoteleiro e da restauração a recuperarem o controlo da sua imagem online e a beneficiarem do passa-palavra digital.

Para obter mais informações, visite www.twisper.com

