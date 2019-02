Chefs-d'œuvre à voir absolument, des objets d'artisanat évoquant le printemps seront exposés au Musée national d'art moderne de Tokyo pour faire découvrir l'art japonais du XXe siècle

TOKYO, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Le Musée national d'art moderne de Tokyo, premier musée national d'art du Japon, situé au sein du parc Kitanomaru à proximité du Palais impérial, organisera prochainement un « Festival du printemps ».

Parmi les œuvres devant être exposées figurent « Parting Spring » de Kawai Gyokudo, qui représente des fleurs de cerisier, ainsi que d'autres chefs-d'œuvre évoquant le printemps. L'œuvre « Parting Spring » a été désignée comme un bien culturel important qui ne peut être exposé qu'une seule fois par an. Des céramiques et des textiles teints, parmi d'autres objets d'artisanat, seront également exposés.

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/release/201902062933?p=images)

La collection prééminente d'œuvres d'art du musée permet aux visiteurs de ressentir l'histoire de l'art japonais moderne, qui a duré plus de 100 ans.

Le parc Chidorigafuchi situé à proximité du musée est considéré comme l'un des meilleurs endroits du Japon pour assister à la floraison des cerisiers. Il attire plus d'un million de personnes du monde entier. Le musée organise le Festival du printemps à une période coïncidant avec la pleine floraison des cerisiers.

- Le Musée national d'art moderne de Tokyo abrite la « MOMAT Collection », dans laquelle environ 200 œuvres de sa collection de plus de 13 000 œuvres sont exposées avec des explications en anglais. Des audioguides en anglais et des applications-guide gratuites en chinois et en coréen sont également disponibles.

- Le salon d'observation du musée d'art, « Room With A View », offre une vue panoramique sur le Palais impérial et sa richesse naturelle ainsi que sur les gratte-ciels.

Expositions et événements printaniers

- Musée d'art : MOMAT Collection, du 19 mars au 26 mai 2019, du 2e au 4e étage

- Musée d'art : Laugh off This Hopeless World: Fukuzawa Ichiro (Rire de ce monde sans espoir : Fukuzawa Ichiro), du 12 mars au 26 mai 2019, au premier étage

- Galerie d'artisanat : Bizen : From Earth and Fire, Exquisite Forms (Nées de la terre et du feu, des formes exquises), du 22 février au 6 mai 2019

- Musée d'art : Festival du printemps au Musée national d'art moderne de Tokyo, du 19 mars au 7 avril 2019

* L'entrée à la MOMAT Collection est gratuite le 7 avril. Le « Spring Festival Talk Rally » (Rencontre d'échanges du Festival du printemps), qui est un événement spécial annuel, aura également lieu de 12 h à 15 h. Des conversations en anglais seront disponibles.

* Pour l'occasion, un food truck vendra des paniers-repas dans la cour d'entrée du musée.

http://www.momat.go.jp/english/

SOURCE The National Museum of Modern Art, Tokyo