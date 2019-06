Chega "A Brand New Day", segunda faixa da trilha original do BTS WORLD

A batida única de Mura Masa e o som de instrumentos orientais tornam a música ao mesmo tempo ousada e harmoniosa. Em particular pelo uso da flauta tradicional coreana daegeum, que une a nova música pop da Coreia com suas tradições, além de combinar vocais ocidentais e orientais.

A primeira música do BTS WORLD, "Dream Glow", foi lançada no dia 7 de junho, e "A Brand New Day" é a segunda de três sons inéditos do BTS reveladas antes do lançamento do jogo. Um álbum completo contendo a terceira música será revelado no dia 21 e lançado oficialmente no dia 28.

Com essa nova trilha sonora, a Netmarble, desenvolvedora de BTS WORLD, lançou no site oficial do jogo a categoria "Another Story", que traz histórias dos integrantes do grupo de k-pop como personagens principais. Duas narrativas, de RM e Jin, foram abertas nos dias 10 e 12 de junho e histórias dos outros membros do BTS estão por vir.

O site também mostra como funciona a mecânica de receber mensagens de texto dos garotos do BTS, um dos principais conteúdos interativos do game. A reação dos integrantes da banda varia dependendo de suas personalidades individuais e das escolhas do jogador.

O jogo será lançado globalmente para celulares iOS e Android. Para mais informações do BTS WORLD, visite https://btsw.netmarble.com . As últimas notícias também podem ser encontradas seguindo o BTS WORLD no Twitter e Instagram .

Sobre a Netmarble Corporation

A Netmarble Corporation tem o objetivo de entreter públicos de todas as idades no mundo inteiro com experiências mobile incríveis. Fundada na Coreia, em 2000, a Netmarble é a empresa de jogos mobile com maior crescimento e sempre está entre as maiores desenvolvedoras e distribuidoras mobile ao redor do mundo. Com mais de 6000 funcionários, a Netmarble produz e mantém alguns dos jogos mobile de maior sucesso, como Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble e Seven Knights. Como a empresa-mãe da Kabam, uma famosa desenvolvedora de jogos mobile MMO e free to play, e a maior acionista da Jam City, uma desenvolvedora de jogos casuais, a Netmarble possui uma parceria estratégica com a CJ E&M Corporation, a maior empresa de entretenimento da Ásia, além da Tencent Holdings — a maior companhia de internet da Ásia — e, por fim, com a NCSoft, uma grande empresa de MMORPGs. Mais informações podem ser encontradas em www.netmarble.com .

Sobre Big Hit Entertainment

Fundada em fevereiro de 2005 na Coreia do Sul pelo CEO e produtor Bang Si-Hyuk, a Big Hit Entertainment se especializa em produção musical, gerenciamento de artistas e distribuição. A Big Hit incorpora e desenvolve uma grande gama de conteúdo produzido por artistas de ponta, incluindo a banda BTS e sua nova aquisição, TOMORROW X TOGETHER. Com sua missão de "Música e Artistas para a Cura", a Big Hit busca impactar positivamente com seu conteúdo enquanto proporciona inspiração para fãs de música de todo o mundo.

Sobre a Takeone Company

A Takeone Company Corp. é uma inovadora empresa de conteúdo que leva a cultura pop para os games. Fundada em 2016, a Takeone é líder no novo gênero de games mobile chamado "Jogos Cinemáticos", que combinam elementos de games interativos em uma história baseada em ícones da cultura pop e propriedades intelectuais próprias. Os jogos incluem vídeos e diversos conteúdos visuais que expandem as fronteiras de narrativas de última geração. Anos de experiência desenvolvendo histórias e jogos levaram à criação de games cinemáticos como Take Urban e BTS WORLD. Para mais informações, visite www.takeonecompany.com .

