ChemPartner ayuda al Sistema de Salud de Monte Sinaí en la investigación del COVID-19

SHANGHAI, 12 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai ChemPartner anunció que han formalizado un acuerdo no exclusivo con el Sistema Sanitario de Monte Sinaí (Mount Sinai) para ayudar a la fabricación de prueba de un componente del ensayo serológico Mount Sinai COVID-19 que recientemente recibió la Autorización de Uso de Emergencia de la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. para uso en el laboratorio de Monte Sinaí durante la declaración de emergencia del COVID-19. El ensayo permite a Mount Sinai probar poblaciones de pacientes para conocer la presencia o ausencia de anticuerpos del COVID-19.

"Estamos muy emocionados con esta oportunidad con Monte Sinaí", dijo Wei Tang, consejero delegado de ChemPartner. "ChemPartner está dispuesta a hacer todo lo que pueda para ayudar a la comunidad científica durante esta epidemia y nuestros equipos de investigación experimentados se sienten entusiasmados con este ensayo y su potencial para los pacientes de todo el mundo".

"Seguimos avanzando el desarrollo de pruebas serológicas para el SARS-CoV-2 en Monte Sinaí y estamos forjando colaboraciones, como esta con ChemPartner, para habilitar estos importantes esfuerzos", dijo Erik Lium, PhD, vicepresidente ejecutivo y director de innovación comercial para el Sistema de Salud de Monte Sinaí.

El ensayo autorizado actualmente bajo la FDA EUA determina la presencia de anticuerpos anti-COVID-19 y no está aprobado para la detección del virus COVID-19 o cualquier otro virus o patógeno.

Para consultas relativas a la licencia comercial del ensayo serológico Mount Sinai, visite www.mountsinai.org/covidantibodytest .

Acerca de ChemPartner

Shanghai ChemPartner , que incluye ChemPartner, ChemPartner Biologics y China Gateway Pharmaceutical Development, ofrece un amplio rango de capacidades de descubrimiento y desarrollo de fármacos incluidos descubrimiento de productos biológicos, química y química medicinal, biología y farmacología, DMPK y toxicología exploratoria y CMC de moléculas pequeñas y grandes. Shanghai ChemPartner da servicio a una base global de clientes y cuenta con laboratorios, oficinas comerciales y representantes en EE.UU., Europa, China y Japón.

Acerca del Sistema de Salud de Monte Sinaí

El Sistema de Salud de Monte Sinaí es el mayor sistema médico académico de la ciudad de Nueva York, que abarca ocho hospitales, una facultad médica líder y una amplia red de prácticas ambulatorias en toda la región de Nueva York. Monte Sinaí es una fuente nacional e internacional de educación, investigación translacional y descubrimiento sin precedentes, y un liderazgo clínico colaborativo que asegura que ofrecemos la más alta atención a la calidad, desde la prevención al tratamiento de las enfermedades humanas más graves y complejas. El Sistema de Salud incluye más de 7.200 médicos e incluye una red robusta y en continua expansión de servicios multiespecialidad, incluyendo más de 400 localizaciones de práctica ambulatoria en cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island. El Hospital de Monte Sinaí es el n.º 14 en el U.S. News & World Report's "Honor Roll" of the Top 20 Best Hospitals del país y la Icahn School of Medicine como una de las Top 20 Best Medical Schools del país. Los hospitales del Sistema de Salud de Monte Sinaí se califican consistentemente a nivel regional por especialidad y nuestros médicos en el primer 1% de todos los médicos nacionalmente por el U.S. News & World Report.

Para más información, visite https://www.mountsinai.org o siga a Mount Sinai en Facebook , Twitter y YouTube .

