Чемпион мира и ведущий свободный агент смешанных единоборств Рори Макдональд заключил долгосрочный контракт с Professional Fighters League

Суперзвезда Bellator и экс-участник UFC присоединяется к PFL

Рори Макдональд дебютирует в полусреднем весе в сезоне PFL-2020

Новость о заключении столь крупного контракта появилась накануне Чемпионата мира PFL-2019, прямая трансляция которого с арены Hulu Theater в Madison Square Garden будет проходить с 19:00 до 23:00 31 декабря по восточному времени на канале ESPN2

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 19 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Professional Fighters League (PFL), первая в мире организация, представившая смешанные единоборства в формате спортивного сезона с регулярным этапом, плей-оффом и чемпионатом, сегодня сообщила о заключении эксклюзивного долгосрочного контракта с экс-чемпионом мира и суперзвездой смешанных боевых искусств Рори Макдональдом (Rory MacDonald) (21-6-1). Макдональд дебютирует в сезоне PFL-2020 и сразится в полусреднем весе за чемпионский пояс и 1 млн долл. США.

"Рори Макдональд - настоящий чемпион, борец мирового класса и звезда смешанных единоборств, - прокомментировал генеральный директор Professional Fighters League Питер Мюррей (Peter Murray). - Он принесет радикальные перемены нашей организации, и заключение этого контракта наглядно демонстрирует наше стремление не только воспитывать отличных спортсменов в нашей лиге, но и привлекать лучших борцов, желающих держать контроль над собственной судьбой в своих руках".

Макдональд переходит в PFL после двухлетнего сотрудничества с Bellator, где в 2018 году он победил Дугласа Лиму (Douglas Lima), завоевав чемпионский титул в полусреднем весе. До этого спортсмен в течение шести лет был членом UFC, показав результат 9-4, включая победы над Нейтом Диасом (Nate Diaz), Тайроном Вудли (Tyron Woodley) и Би Джей Пенном (B.J. Penn).

"Я рад присоединиться к PFL, прежде всего, потому, что эта лига каждый год дает лучшим борцам возможность завоевать чемпионский титул и получить внушительный приз в размере 1 млн долл. США - без каких-либо подковерных игр и политических интриг, - заявил Макдональд. - Мне импонирует спортивный формат PFL и подход руководства организации, в основе которого лежат интересы спортсменов. С нетерпением жду возможности показать себя всем поклонникам смешанных единоборств и аудитории ESPN и, конечно же, надеюсь пополнить свою копилку титулом чемпиона PFL в полусреднем весе".

В Чемпионате PFL-2019 среди спортсменов в полусреднем весе Рэй Купер III (Ray Cooper III) выступит против Давида Мико (David Michaud). Бой за один из шести мировых чемпионских титулов состоится в канун Нового года на арене Madison Square Garden. Прямая трансляция состязания будет проходить на канале ESPN2 с 19:00 до 23:00 по восточному времени. Рори Макдональд планирует посетить бой, чтобы оценить своих конкурентов в будущем сезоне.

О спортивной организации Professional Fighters League

Professional Fighters League (PFL) - первая в мире организация, представляющая смешанные единоборства в формате полноценного спортивного сезона с регулярным этапом, плей-оффом и чемпионатам. Цель PFL - предоставить индивидуальным борцам контроль над собственной судьбой. Прямая трансляция Чемпионата PFL состоится 21 декабря в 19:00 по восточному времени на канале ESPN2, сразу после предшоу, которое стартует на ESPN+ в 18:00 по восточному времени.

В сезоне PFL-2019 участвует элита смешанных боевых искусств в шести весовых категориях. Впервые в истории чемпионата представлена категория женщин в весе 155 фунтов. Каждый участник чемпионата провел два боя в ходе регулярного этапа PFL в мае, июне, июле и августе этого года. В октябре восемь лучших спортсменов в каждой категории сразились в раунде плей-офф, проведя по два боя за один вечер. Победители этапа вышли в финал соревнований. Триумфаторы Чемпионата PFL, который состоится в канун Нового года, получат титулы чемпионов мира и приз в размере 1 млн долл. США. Благодаря собственной платформе SmartCage™ и технологии Cagenomics™, зрители чемпионата PFL впервые смогут просматривать уникальные статистические данные о смешанных единоборствах.

PFL осуществляет свою деятельность при поддержке инвесторов из мира спорта, масс-медиа, развлекательного сектора и сферы бизнеса. Благодаря сотрудничеству с ведущими медиа-партнерами, за соревнованиями PFL имеют возможность наблюдать зрители в 150 странах мира.

Больше информации см. на www.PFLmma.com . Следите за новостями PFL в Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague) и Facebook (/ProFightLeague).

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SOURCE Professional Fighters League