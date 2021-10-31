Чэнь Чжипин, вице-президент ZTE: цифровой путь к углеродной нейтральности

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 1 ноябрь 2021 г. /PRNewswire/ -- Корпорация ZTE (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, объявила, что вице-президент и генеральный директор отдела брендинга компании ZTE г-жа Чэнь Чжипин (Chen Zhiping) произнесла вступительную речь "A Digital Road to Carbon Neutrality" («Цифровой путь к углеродной нейтральности») и рассказала о том, как компания ZTE может помочь компаниям в различных отраслях экономить энергию, сокращать выбросы и, наконец, содействовать реализации цели общества по обеспечению углеродной нейтральности за счет внедрения инновационных цифровых технологий ZTE.

«Мы убеждены в том, что цифровизация поможет традиционным отраслям достичь целей и решения задач энергосбережения и сокращения выбросов во всей отрасли», — заявила г-жа Чэнь.

В качестве движущей силы развития цифровой экономики компания ZTE использует технологические инновации для подготовки зеленого пути и способствует достижению двухуглеродной цели за счет экологически безопасных операций, логистических цепей, инфраструктуры ИКТ и промышленности.

Ниже приводится текст выступления г-жи Чэнь:

В 2020 году, помимо распространения COVID -19 по всему миру, ощущали ли вы, что температура немного необычна? В июне 2020 года температура в сибирском городе на Северном полярном круге достигла 38 градусов! Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная на Северном полярном круге. Если глобальный рост температуры будет контролироваться в пределах 1,5 градуса, большое количество потерь и рисков, вызываемых изменением климата, будет предотвращено.

В настоящее время углеродная нейтральность стала глобальной задачей.

К июню 2021 года 137 стран предложили целевой показатель по нейтрализации углеродных выбросов, и более 1200 предприятий обязались присоединиться к SBTi , а крупнейшие мировые ИТ-компании взяли на себя ведущую роль в постановке стратегических целей по достижению нулевого уровня углеродных выбросов. Китай объявил о своих обязательствах и целях по сокращению углеродных выбросов.

Цифровые технологии играют ключевую роль в достижении углеродной нейтральности

Если мы хотим достичь глобальной углеродной нейтральности, традиционным отраслям предстоит решить более серьезную проблему сокращения потребления. Ежегодно на долю отрасли ИКТ приходится 2% от общего объема углеродных выбросов в мире. По мере развития цифровой инфраструктуры сокращение выбросов ИКТ также сталкивается со значительными проблемами. Международный союз электросвязи объявил о том, что к 2030 году отрасль ИКТ сократит выбросы на 45%.

С ускорением цифровой трансформации технологии, представленные 5 G , большими данными, облачными вычислениями и искусственным интеллектом, непрерывно совершенствуются, а цифровые технологии более широко используются во всех сферах жизни.

Мы можем повысить эффективность распределения ресурсов, их производства и жизненного цикла за счет эффективного обмена, хранения, расчета и применения данных. Многие данные исследований показывают, что цифровые технологии могут помочь другим отраслям в сокращении углеродных выбросов более чем в 10 раз по сравнению с собственными углеродными выбросами в сфере ИКТ. Очевидно, что цифровые технологии играют ключевую роль в достижении углеродной нейтральности.

В качестве примера компания ZTE берет на вооружение путь экологически безопасного развития в рамках цифровой трансформации

Являясь актовно практикующей компанией в области экологически безопасного развития, компания ZTE содействует рациональному природопользованию в офисных и производственных подразделениях в целях сокращения потребления природных ресурсов.

Компания приняла целый ряд мер по сокращению корпоративных углеродных выбросов, включая стремление к экологически безопасному производству и сохранению ресурсов и энергии за счет непрерывной трансформации производственных процессов.

Благодаря оптимизации производственных процессов (высокая температура старения) годовая экономия электроэнергии превышает 30 миллионов кВт ⋅ ч. Мы приступили к отслеживанию углеродного следа в течение всего жизненного цикла продукции. Мы поощряем интеллектуальные кондиционеры и освещение для сокращения потребления электроэнергии с одновременным обеспечением комфортной рабочей среды для сотрудников. Благодаря экологически чистой фотоэлектрической энергетике годовой объем производства электроэнергии превысил 3 миллиона кВт ⋅ ч. Кроме того, компания сотрудничает более чем с 160 мировыми поставщиками экологических услуг в целях создания глобальной сети экологически безопасных циклов.

Наша цель по сокращению углеродных выбросов также зависит от процесса декарбонизации первичных продуктов и услуг. Мы сотрудничаем с партнерами в верхних и нижних звеньях в целях совместного достижения экономии энергии и сокращения выбросов в таких областях, как выбор и переработка материалов и логистика.

На сегодняшний день более 40 ведущих поставщиков разработали стратегические планы сокращения углеродных выбросов. Большинство поставщиков имеют целевые обязательства на следующие 5-10 лет. Управление закупками активно стимулирует контроль над углеродными выбросами поставщиков различными способами, повышая конкурентоспособность нашей производственно-сбытовой цепи с низким уровнем углеродных выбросов и устойчивым развитием.

Экологически безопасная цифровая инфраструктура помогает операторам создавать низкоуглеродные сети

При цифровой инфраструктуре на беспроводные объекты и центры обработки данных приходится наибольшая доля энергопотребления. Углеродные выбросы могут быть сокращены за счет внедрения экологически чистой энергетики, строительства экологически безопасных объектов и центров обработки данных.

В частности, в процессе создания энергетической инфраструктуры коммуникационной сети компания ZTE предложила новую энергетическую сеть с нулевыми углеродными выбросами с концепцией «экологичности, эффективности, интеллектуальности и надежности» для увеличения доли экологически чистых источников энергии.

В связи с ежегодным увеличением трафика связи и крупномасштабным развертыванием сетей 5 G доля энергии, потребляемой на объекте, в энергопотреблении всей сети превышает 45%, что является ключом к сокращению выбросов.

Являясь одним из ведущих поставщиков оборудования для ИКТ, корпорация ZTE включила концепцию низкоуглеродной и экологической защиты в процесс проектирования продукции на объекте и внедрения решений, обеспечивающих непрерывное получение продукции для создания экологически безопасных объектов.

С развитием различных сервисов обработки данных и облачных сервисов центры обработки данных также являются гигантами энергопотребления, включая ИТ-оборудование, охлаждающее оборудование, системы электропитания и распределения, а также осветительное оборудование с ИТ и охлаждающим оборудованием, на которые приходится 80% энергопотребления. Разработанное компанией ZTE решение ZEGO может решить проблему потребления энергии оборудованием.

В настоящее время решения UniSite , PowerPilot и iEnergy , предложенные компанией ZTE на основе цифровой практики, широко используются в сетях глобальных операторов, помогая им экономить энергию и сокращать энергопотребление.

В Испании компания ZTE внедрила решение UniSite +, являющееся самым простым в данной отрасли. UniSite + сокращает количество радиомодулей на 60% и обеспечивает экономию электроэнергии на 30% по сравнению с традиционными решениями.

В Малайзии успешно запущена система энергосбережения PowerPilot на основе искусственного интеллекта, обеспечивающая ежегодную экономию 7 миллионов кВт·ч.

Совместно со своими клиентами компания ZTE построила крупнейший в Азии микромодульный интеллектуальный центр обработки данных в районе Пиншань в Шэньчжэне с ежегодной экономией электроэнергии, превышающей 60 миллионов кВт·ч.

Совместно с клиентами и партнерами ZTE расширяет возможности многих отраслей в плане экономии электроэнергии и сокращения выбросов

В течение последних двух лет компания ZTE сотрудничает с операторами и ведущими в отрасли компаниями в целях изучения экологически безопасных и энергосберегающих сценариев применения в различных отраслях и разработки инновационных приложений, которые могут быть воспроизведены в широких масштабах.

Для внедрения экологически чистой энергетики China Southern Power Grid совместно с China Mobile и ZTE создала крупнейшую демонстрационную зону для интеллектуальной сети 5 G в Китае в районе Наньша в Гуанчжоу. Эти сервисы значительно снижают влияние доступа к новой энергии на электросеть. В будущем надежность передачи возобновляемой энергии возрастет в четыре раза.

В сфере энергоемкой плавки компания ZTE и Aluminum Corporation of China успешно исследовали возможности применения 5 G с экономией более 90 миллионов кВт·ч электроэнергии в год.

Для транспортной отрасли ZTE и Guangzhou Mobile выпустили первый в мире демонстрационный город интеллектуального транспорта 5 G , в том числе интеллектуальная высокоскоростная железнодорожная магистраль, умное метро, диспетчерская линия для автобусов 5 G , интеллектуальная сеть 5 G и дорожная полиция 5 G . Общий КПД распределения увеличивается на 10%.

Кроме того, в производственной отрасли компания ZTE построила глобальный интеллектуальный завод 5 G в Биньцзяне (Нанкин), являющийся демонстрационным предприятием для «интеллектуального производства на базе 5 G ». Он может сократить энергопотребление на 40%, представляя собой демонстрационный образец энергосбережения и сокращения выбросов для передовых производств.

В настоящее время компания ZTE и ее партнеры продолжают активно внедрять инновационные экологически чистые методы 5 G + и реализовали более 60 демонстрационных проектов по всему миру.

Компания ZTE активно реализует стратегию нейтрализации углеродных выбросов, способствует экономии энергии и сокращению выбросов в производстве и эксплуатации предприятий, помогает операторам в создании комплексных экологически безопасных низкоуглеродных сетей и активно расширяет возможности вертикально интегрированных отраслей для достижения экономии энергии и сокращения выбросов. На сегодняшний день компания ZTE внедрила более 500 инновационных патентов на экологически чистые технологии 5 G , повысив эффективность и сократив потребление за счет технологических инноваций, а также создав экологически чистые сети.

В перспективе компания ZTE продолжит исследование новых источников энергии, новых материалов и компонентов для достижения прорывов в развитии ключевых технологий, закладывая прочную техническую основу для экологически чистой инфраструктуры ИКТ и повышая глубину и ширину цифровых технологий для традиционных отраслей с высоким уровнем потребления электроэнергии. Кроме того, ZTE будет способствовать повышению эффективности, экономии энергии и сокращению потребления в различных отраслях, а также достижению целей по нейтрализации углеродных выбросов во всем мире.

Достижение цели углеродной нейтральности — долгосрочный процесс, требующий совместных усилий всех секторов отрасли. Компания ZTE в сотрудничестве с партнерами по всему миру стремится к созданию экологически чистого цифрового пути с использованием новейших ИКТ-технологий для создания перспективного будущего.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: veronica.karliukevich@zte.com.cn

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