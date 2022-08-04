城市規劃部的文化遺產委員會紀念洛杉磯獨特的文化認同 60 週年

洛杉磯2022 年 8 月 4 日 /美通社/ -- 洛杉磯城市規劃部 (Los Angeles City Planning) 是美國最大的城市規劃部門，其慶祝主要城市中心通過的最早歷史保護立法之一 - 該市《文化遺產條例》(Cultural Heritage Ordinance) 頒佈 60 週年。

《文化遺產條例》設立了一個由五名成員組成的文化遺產委員局（現稱為「文化遺產委員會」），授權委員會負責將任何對洛杉磯歷史的發展和保護具有重要意義的建築物、結構或地點指定為歷史文化古蹟 (HCM)。1962 年的條例是美國任何大城市中的第一個此類條例，它發起一直持續至今的歷史保護工作。

現在有 1,264 個歷史文化古蹟標記地點，這些地點代表了這座城市豐富歷史中的重要事件、塑造了洛杉磯的重大建築成就，以及與為城市的公民和文化生活作出貢獻的人士相關地點。此古蹟名單展示慶祝洛杉磯社區文化的廣泛資源。

計劃總監 Vince Bertoni 表示：「受到移民、遷徙和原住民社區的影響，洛杉磯是一座文化豐富的城市。未來的洛杉磯人將能夠欣賞前幾代人的努力，因為我們堅定致力理解這座偉大城市的建立所依賴的熱情和激情。」

該市的萊昂尼斯土坯 (Leonis Adobe) 於 1962 年 8 月 6 日被指定為第一個歷史文化古蹟。指定標準允許該市承認各種各樣類型的古蹟。雖然建築物佔歷史文化古蹟的絕大部分，但也可以指定橋樑和公共樓梯等結構以及樹木。格里菲斯公園、迴音公園和班寧公園等開放空間，以及具有文化意義的自然特徵也被認定為歷史文化古蹟。

歷史文化古蹟指定賦予物業一定程度的防拆保護。業主也符合資格使用保存激勵措施，例如密爾斯法案歷史財產合約計劃，可提供財產稅減免，以支援對整個城市的重要歷史資源進行大量修復。保存促進更可持續的發展模式，促進整個城市現有建築物的重新利用，同時還透過回收材料來減少碳排放來應對氣候變化。

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