Chengdu, al suroeste de China, muestra los nuevos productos dedicados a la fabricación inteligente

Se van a presentar 100 nuevos productos y 100 nuevas escenas que se centran en estos campos, demostrando las oportunidades de Chengdu además de ofrecer nuevas compañías de economía locales.

IoT y los sensores inteligentes van a cambiar las formas de producción y de vida. En el evento, Chengdu Hikvision Digital Technology mostrará cómo IoT y big data, utilizadas con su tecnología de video, se podrán aplicar en varios escenarios, incluyendo conducción autónoma, reconocimiento facial, vuelo de drones e irrigación por goteo automática. Chengdu Ada Space Cloud va a demostrar su plataforma de gestión completa para aplicaciones de datos por satélite.

Tecnologías como 5G e IoT son esenciales para la transformación digital de la fabricación. En el evento, Siemens va a mostrar cómo construye fábricas digitalizadas, y el conglomerado local Tongwei presentará su fábrica inteligente conectada para baterías solares.

El ponente destacado Li Yizhong, antiguo Ministro de Industria y Tecnología de la Información y presidente de la China Federation of Industrial Economics, va a compartir su experiencia en las estrategias de promoción digital y fabricación inteligente.

Sobre ese tema, Chengdu lleva a cabo una aproximación innovadora, basada en un ecosistema para la innovación de la Internet industrial. La Chengdu Public Service Platform for Industrial Internet, que reúne a los recursos premium de Internet industrial del gobierno, empresas e institutos de investigación, es la fruta más reciente de la aproximación, y se lanzará oficialmente en el evento.

Además, para servir como puente del vacío de información entre las empresas durante la cadena de la industria, la Sichuan Industrial Design Cloud Platform va a lanzar una plataforma de servicio para la identificación y resolución de la Internet industrial en el evento, con el fin de promocionar un desarrollo coordinado.

El evento está organizado por medio de la Chengdu Municipal Bureau of Economic and Information Technology y la Chengdu New Economic Development Commission, hospedado por medio de la Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone, y llevado a cabo a través de National Business Daily.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1324757/Tongwei_intelligent_factory_File_photo_Xie_Zhenyu__NBD.jpg

SOURCE National Business Daily