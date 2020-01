Chengdu IFS célèbre son sixième anniversaire et de grandes marques prévoient des lancements mondiaux

Chengdu IFS, un projet d'espaces commerciaux emblématique en Chine continentale de The Wharf (Holdings) Limited, a lancé aujourd'hui une campagne pour commémorer son sixième anniversaire, afin de fêter les réalisations accomplies au cours des six dernières années dans ce qui est devenu une destination phare en matière d'achat et de style de vie à Chengdu, l'une des villes de premier rang parmi les plus prometteuses de Chine.

Au cours des six dernières années, Chengdu IFS s'est imposé comme une destination emblématique pour les acheteurs nationaux et étrangers, souvent attirés par l'installation artistique en forme de panda géant « I AM HERE » (Je suis là), qui est devenu un nouveau point de repère à Chengdu, une ville qui se trouve à la quatrième place dans le rapport de Savills sur les villes de commerce de détail en Chine pour la sixième année consécutive, grâce à sa forte influence régionale et à son pouvoir de consommation.

Chengdu IFS est la galerie marchande la plus importante de Chengdu et fait partie des dix principaux centres commerciaux en Chine en termes de ventes, ayant atteint une croissance à deux chiffres pendant six années consécutives. Avec plus de 300 000 membres VIP, les ventes et la fréquentation à Chengdu IFS ont augmenté respectivement de 330 % et 300 % en 2019 par rapport à l'année d'ouverture et le taux d'occupation s'est maintenu à près de 100 % au cours des dernières années.

Ce que l'on appelle « l'économie des premiers magasins » stimule la vitalité du paysage commercial de la ville

Alors que le concept « d'économie des premiers magasins » prend de l'ampleur, le « premier magasin » est devenu un indicateur clé du développement urbain. Chengdu IFS accueille désormais plus de 250 premiers magasins au niveau mondial, national ou régional. Ces magasins comprennent des marques de mode mondiales telles que Balenciaga, Chanel, Christian Louboutin, Lane Crawford, Moncler, Moynat, Roger Vivier, Tom Ford, LOEWE et Valentino ; on trouve également des marques internationales de bijoux et de montres, comme Audemars Piguet, Bvlgari, Chaumet, Chopard, Piaget, Vacheron Constantin et Van Cleef & Arpels.

Pour la seule année 2019, plus de 40 premiers magasins de marques émergentes ont ouvert à Chengdu IFS, telles que AHKAH, Cesare Casadei, Givenchy Kids, Goyard, Gucci Beauty, La Maison Valmont, MSGM, Pomellato et TOM FORD BEAUTY, faisant parler d'eux et attirant une foule de clients intéressés.

En 2020, Chengdu IFS accueillera de nombreuses marques très recherchées, dont l'ouverture sera très attendue au sein du centre commercial, parmi lesquelles Carven, De Beers, LANEIGE, Maison Kitsune, Moncler Enfant et Stella McCartney Kids.

Le plan de développement des clients dont l'opinion est importante (KOC) contribue à stimuler les tendances de consommation

Chengdu IFS a non seulement progressé dans la sécurisation des grandes marques, mais a également obtenu de solides résultats dans la gestion de la relation client. Depuis sa création, la galerie marchande a adopté une stratégie de CRM active et a lancé le « plan de développement KOC (Key Opinion Consumer, ou Clients dont l'opinion est importante) », dont le cœur de cible est constitué de femmes âgées de 25 à 40 ans, passionnées par la mode et le style de vie.

Au cours des six dernières années, Chengdu IFS s'est agrandi au rythme de sa clientèle et a créé un groupe comptant plus de 62 000 membres VIP fidèles, au pouvoir d'achat important, qui ont un goût sophistiqué pour la mode et dont les dépenses annuelles vont de 200 000 yuans à 12 millions de yuans. Grâce à son programme d'adhésion, Chengdu IFS a réussi à réunir le groupe Gen Y Taitai, qui a le plus fort pouvoir de consommation et le plus grand goût de la mode dans la région occidentale.

Dansez avec « I AM HERE » à travers la ville, pour célébrer son sixième anniversaire

L'installation artistique « I AM HERE » est exposée à Chengdu IFS et accompagne ls citoyens de Chengdu depuis six ans. Depuis lors, elle est depuis devenue célèbre en ligne et a acquis une renommée internationale.

Cette année, l'image aimée de tous a été déplacée pour la première fois, provoquant une vague d'enthousiasme dans toute la ville. Les clients ont pu interagir avec « I AM HERE » et ont créé des mèmes éclatants, en dansant et en célébrant ensemble le sixième anniversaire de Chengdu IFS.

