Chengdu im Südwesten Chinas wird 11 industrielle Teilfonds aufbauen, die 1 Mrd. USD aufbringen sollen

Eine Tochtergesellschaft, die sich unter Führung der Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co Ltd mit industrieller Fondsverwaltung befasst, hat die Vereinbarungen getroffen, gemeinsam mit elf Fondsverwaltungsinstitutionen, zu denen unter anderem Shanghai SIIC Fund Management Co Ltd, Shanghai Stone Capital Co Ltd, eine Tochtergesellschaft für Talent-Investitionsfondsverwaltung unter der Shenzhen HTI Group Co Ltd, Shenzhen GTJA Investment Group Co Ltd, Founder H Fund Co Ltd sowie Chengdu Innovation Venture Capital Co Ltd zählen.

Gemäß den Vereinbarungen werden elf Teilfonds für aufstrebende Industrien innerhalb des Rahmenwerks „5+5+1" mit dem Ziel etabliert, rund 8 Milliarden Yuan (1,1 Milliarden USD) aufzubringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055276/2019_Western_China_Capital_Innovation_Summit.jpg

SOURCE NATIONAL BUSINESS DAILY