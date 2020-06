Chengdu, no sudoeste da China, inaugura espaços de inovação em ciência e tecnologia para impulsionar a nova economia

O evento, Projeto milionário para a nova economia de Chengdu 2020 – conferência especial sobre espaços de inovação em ciência e tecnologia de alta qualidade, será realizado no Tianfu Vanke Cloud City. Com foco em tecnologia de ponta e "espaços que constroem sonhos", a conferência apresentará 100 novos cenários e 100 novos produtos no novo setor da economia do mundo.

A inovação em ciência e tecnologia é essencial para o desenvolvimento de alta qualidade de uma cidade. No início deste ano, o Comitê Central de Assuntos Econômicos e Financeiros da China decidiu promover a construção do círculo econômico Chengdu-Chongqing e um polo de crescimento para o desenvolvimento de alta qualidade no oeste da China. A construção de um centro de inovação de ciência e tecnologia com influência nacional é importante estrategicamente para o desenvolvimento da área econômica.

Os próximos cinco anos representam a fase inicial do círculo econômico, bem como um importante período para que Chengdu promova a concorrência internacional e a liderança regional. O poder tecnológico dará um novo ímpeto ao desenvolvimento da nova economia em Chengdu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195100/Chengdu_Tianfu.jpg

FONTE National Business Daily

