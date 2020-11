Chengdu, no sudoeste da China, sediará evento sobre inovação da cadeia internacional de suprimentos

Como parte do projeto "2020 Chengdu New Economy Double Thousand" com duração até dezembro, o evento revelará novos cenários e produtos no setor de cadeia de suprimentos. Três novos locais importantes incluem a cadeia internacional de suprimentos no distrito de Qingbaijiang, que é o terminal ferroviário entre a China e a Europa, e em Jianyang, onde fica o segundo aeroporto internacional de Chengdu, bem como a cadeia de suprimentos para a agricultura moderna em Pengzhou.

Além disso, quatro novos produtos serão apresentados no evento com exposições itinerantes interativas. Esses produtos são os serviços da cadeia de suprimentos da aviação internacional, a plataforma completa de serviços para a cadeia internacional de suprimentos, os serviços de liberação alfandegária de dispositivos médicos internacionais e a plataforma de serviços de logística.

Os principais acadêmicos e especialistas nacionais e estrangeiros contribuirão com suas ideias para a discussão. Cai Jin, vice-presidente da Sociedade de Logística da China, Ma Jian, secretário-geral do Instituto de Economia Aeroportuária, e Jian Ming, reitor associado da Escola de Transporte e Logística da Southwest Jiaotong University, participarão do evento para discutir novas tendências e oportunidades na cadeia internacional de suprimentos.

O Dr. Thorsten Jelinek, diretor do Instituto Taihe do Centro Europeu e ex-diretor Associado do Fórum Econômico Mundial, bem como Wang Yurong, vice-diretor do Instituto de Estudos Contemporâneos da China da Universidade de Tsinghua, apresentarão suas ideias por meio de vídeos.

Além disso, as principais empresas da cadeia de suprimentos em Chengdu, entre elas a Cosco Shipping, a Fresh Hema do Alibaba e a empresa de serviços para cadeia de suprimentos Tianfu International Biot-Town, compartilharão suas histórias de negócios com vídeos criativos, discursos e transmissão ao vivo.

Como resultado da globalização econômica, a cadeia internacional de suprimentos se tornou um setor-chave para cidades e regiões reconstruírem vantagens competitivas. Chengdu estava entre o primeiro lote de cidades-piloto da China em inovação e aplicação da cadeia de suprimentos e sua experiência passou a ser um dos exemplos nacionais.

O evento é organizado pelo Porto Municipal e o Escritório de Chengdu, a Comissão de Desenvolvimento da Nova Economia de Chengdu e o governo do distrito de Qingbaijiang.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1341978/1.jpg

FONTE National Business Daily

