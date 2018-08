Chengdu va organiser un évènement de promotion commerciale à Moscou

L'évènement vise à soutenir la mise en œuvre de l'initiative chinoise « Une ceinture, une route » et la politique d'ouverture, ainsi qu'à aider Chengdu à devenir la ville-porte d'entrée internationale de la Chine occidentale et à jouer un rôle pionnier dans l'ouverture du pays au sein de la région intérieure. Par ailleurs, il encouragera une collaboration approfondie entre Chengdu et la Russie en termes d'échanges, d'investissements et de commerce électronique transfrontalier.

Éléments essentiels de l'évènement, la promotion du commerce, de la logistique et du tourisme de Chengdu 2018 et la cérémonie de signature auront lieu le 24 août à Moscou, où près de 200 représentants de l'ambassade de Chine à Moscou, du gouvernement moscovite, du gouvernement municipal de Chengdu, des associations commerciales et des entreprises russes ainsi que des entreprises basées à Chengdu débattront des possibilités de collaboration.

L'évènement fera la promotion des opportunités d'affaires offertes à Chengdu en termes de commerce et d'échanges, de voyages et de tourisme, de conventions et d'expositions, sans oublier les services de trains de marchandises circulant entre Chengdu et l'Europe.

Relié par le train-bloc Chine-Europe, le port ferroviaire de Qingbaijiang situé dans la zone franche pilote de Chengdu a construit une zone pilote de commerce électronique transfrontalier axée sur les services portuaires ferroviaires.

Pendant l'évènement, des entreprises basées à Chengdu et en Russie devraient signer des accords de collaboration portant sur plusieurs projets.

Pour la première fois, l'évènement va collaborer avec une plate-forme russe en ligne qui fournit des marchandises en provenance de Chine, apportant ainsi aux consommateurs russes une large gamme de produits abordables de qualité fabriqués à Chengdu et dans d'autres régions de la province du Sichuan.

En outre, le commerce électronique transfrontalier et les entreprises de commerce extérieur de Chengdu inspecteront les produits fabriqués en Russie, afin de stimuler le commerce mutuel.

Soutenus par des partenariats avec des plateformes de commerce électronique transfrontalier dans les pays situés le long de la ceinture économique de la Route de la soie, les produits fabriqués à Chengdu seront commercialisés à plus grande échelle dans le monde entier, a déclaré l'organisateur.

Pour étayer la mise en œuvre de l'initiative « Une ceinture, une route », des vols directs et des trains-blocs de fret ont été lancés entre Chengdu et la Russie. Ils relient ainsi plus étroitement les deux parties et alimentent les échanges et la collaboration économiques, commerciaux et culturels.

En 2017, le commerce extérieur entre Chengdu et la Russie s'est chiffré à 3,45 milliards de yuans (504,3 millions de dollars), soit une croissance de 77,3 % en glissement annuel. Actuellement, 19 entreprises financées par la Russie se sont assuré une présence à Chengdu, soutenue par un investissement de 1,01 million de dollars.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/733224/ChinaDaily_freight_train.jpg