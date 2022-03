CHEQ contrata Lazaro Stern para lançar operação na América Latina à medida que a região registra altas taxas de bots e usuários falsos.

MIAMI, 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa global de segurança cibernética CHEQ anunciou hoje o lançamento de sua operação na América Latina. Após uma rodada de anúncios, incluindo o financiamento da Série C de USD 150 milhões e novas nomeações importantes, a empresa de segurança cibernética que lidera a luta contra a "Fake Web" considera a América Latina como sua próxima área de expansão. Atualmente, a CHEQ atua na América do Norte, EMEA e JAPAC, atendendo a mais de 12 mil clientes em todo o mundo, com escritórios em Nova York, Miami, Tel-Aviv e Tóquio. Para liderar a nova expansão de mercado, a CHEQ contratou o ex-executivo da Salesforce Datorama Lazaro Stern, que atuou como diretor administrativo da empresa para a América Latina.