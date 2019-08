Chery éblouit dans l'enquête sur la qualité initiale réalisée par J.D. Power en 2019

La série Chery Tiggo et les véhicules dits « à nouvelle énergie » (NEV) de Chery ont affiché de performances exceptionnelles et se sont ainsi hissés à la première place dans de nombreux segments. Dans l'étude IQS 2019, les modèles Tiggo2 et Tiggo3 ont occupé les deux premières places dans le segment des petits SUV, devançant tous leurs concurrents. Tiggo2 a également remporté le titre de modèle primé dans l'IQS 2019. Les modèles Tiggo8 et Tiggo4 se sont hissés à la quatrième place dans le segment des SUV de taille moyenne et des SUV compacts qui englobent de nombreuses marques de renommée mondiale.

Dans l'IQS 2019 portant sur les véhicules à nouvelle énergie, Chery New Energy monte en flèche et se classe à la troisième place, derrière NIO et BMW. Dans le segment des petits véhicules électriques, Chery eQ1 occupe la première place pour être à la hauteur des attentes.

Depuis le lancement du premier SUV Tiggo en 2005, une gamme complète de produits a été mise sur pied. Les séries Tiggo ont bénéficié de l'exemption de l'inspection pour l'exportation et ont obtenu plus de 50 articles de la procédure de réception complète des véhicules (WVTA) dans l'UE. Par ailleurs, c'est aussi le premier SUV fabriqué en Chine à entrer sur le marché européen. À ce jour, les produits de la série Tiggo comptent 1,6 million d'utilisateurs dans le monde et sont en train de se convertir en la marque chinoise la plus digne de confiance répondant aux normes du marché planétaire.

Les progrès accomplis par Chery peuvent être attribués à son système et à son processus bénéfiques de développement de produits conformes aux normes internationales, ainsi qu'à son système et à son processus de gestion de la qualité amplement déployés à l'échelle mondiale. Jouant un grand rôle dans la capacité du système Chery, le système de gestion mondiale de la qualité de Chery englobe sa gestion de la qualité avec le même système et les mêmes normes qui couvrent tout le cycle de vie de l'ensemble de ses produits, allant de la planification et la conception des produits, la R & D à la gestion de la chaîne logistique, en passant par la production, la fabrication, la commercialisation, les services et le système qualité.

Étant l'un des principaux exportateurs d'automobiles en Chine, Chery n'a cessé d'explorer les marchés étrangers. Chery a par ailleurs apporté ses propres efforts et son bon sens pour faire de la Chine une véritable puissance automobile. Selon les données des ventes communiquées par Chery, le groupe a vendu 49 000 unités de véhicules au mois de juillet, les ventes intérieures de sa marque chinoise ayant augmenté de 10,7 % en glissement annuel.

