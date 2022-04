Chevron licenciou a plataforma baseada na nuvem da Peloton

Nova tecnologia da Peloton dará suporte à Chevron na automação do gerenciamento de dados para otimizar a visualização de dados vitais da geometria e operacionais dos poços

HOUSTON, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Peloton, líder global em soluções de software para o setor de exploração e produção (E&P), anunciou hoje que a Chevron, a segunda maior empresa de petróleo dos EUA, licenciou a solução de plataforma baseada na nuvem da Peloton para gerenciamento dos dados dos poços. A tecnologia da Peloton permite que a Chevron visualize seus vários poços em diferentes locais em todo o mundo e gerencie dados operacionais vitais em uma única solução, economizando tempo e ao mesmo tempo reduzindo os custos e os riscos. A Chevron está implementando a plataforma da Peloton em todas as suas operações em mais de 27 países.

Desenvolvida em parceria com o Microsoft Azure, a plataforma da Peloton oferece uma experiência aprimorada para o usuário final para empresas de petróleo e gás em todo o mundo, permitindo que elas visualizem e gerenciem dados operacionais vitais em três áreas de solução integradas em uma plataforma totalmente hospedada. Economias significativas em escala são obtidas com o gerenciamento das três soluções em uma única plataforma, juntamente com a extensibilidade de usar integrações comerciais em todas as soluções e integrações personalizadas por meio da plataforma de ETL e da Web API.

A WellView Allez é a evolução da WellView na plataforma da Peloton que incorpora novas melhorias na tecnologia e no modelo de dados. Esta nova interface inovadora e intuitiva oferece automação, integração e visualização em tempo real para análise e otimização de dados confiáveis. Os clientes agora podem evoluir da digitação manual dos seus dados para a importação automática e eficiente das informações exatas que precisam, permitindo, por fim, que eles trabalhem de forma mais inteligente e não por mais tempo. Um único painel de poço apresenta vários relatórios, esquemas e faixas de tempo que aparecem lado a lado, tornando a WellView Allez a ferramenta mais poderosa para gerenciar fluxos de trabalho.

"Foi bom trabalhar com a Chevron nos últimos 15 anos, e esta visão de transformação digital é uma prova da colaboração entre nossas duas empresas. Estamos entusiasmados por a Chevron ver o valor da plataforma da Peloton, e esperamos continuar nossa parceria estratégica com a empresa por mais muitos anos", disse Monty Meloche, presidente e diretor de operações da Peloton.

Mais de 600 clientes do setor de energia em todo o mundo contam com a tecnologia da Peloton para equipar suas partes interessadas com as ferramentas e informações necessárias para gerenciar, simplificar e otimizar suas operações.

