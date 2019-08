Chi Yufeng, Vorsitzender von Perfect World: die Untersuchung neuer Wege für die weitere Erschließung der E-Sport-Branche

Chi Yufeng, Vorsitzender der Perfect World Investment & Holding Group, der an der Veranstaltung teilnahm, erklärte in seiner Rede: „Perfect World ist seit jeher auf der Suche nach einem neuem Weg, um irgendwo zwischen Spielen und traditionellem Sport einen Zugang zur Welt von E-Sport zu finden. Das E-Sport-Geschäft wird eine der wichtigsten neuen Richtungen in unserem Unternehmen sein."

E-Sport, eine neue Branche, die in den letzten Jahren zunehmend Anklang fand, verdankt seine Popularität nicht nur dem steigenden öffentlichen Interesse, sondern auch enormen Fortschritten in den Technologien, die zur Entwicklung des Sektors beitragen. Chi ist der Meinung, dass sich E-Sport zwar ursprünglich von Videospielen abgeleitet habe, sich mittlerweile jedoch zu einem eigenständigen neuen Gebiet entwickelt habe, das sich von Gaming abgrenzt. Zukünftige Möglichkeiten, die sich hier bieten, müssen aus Sportperspektive beleuchtet werden.

Chi zog einen Vergleich zwischen der NBA und DOTA2, um zu veranschaulichen, inwiefern E-Sport in Bezug auf Geschäftsmodell, Wettbewerbsaspekte und visuellen Reiz traditionellem Sport ähnelt und verdeutlichte so das hier verborgene Potenzial.

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungstrends sagte Chi: „5G wird E-Sport kräftig ankurbeln, während seine Integration in viele Plattformen viele neue Möglichkeiten eröffnen wird, insbesondere als Instrument, um der Welt die chinesische Kultur näher zu bringen."

Perfect World ist eines der ersten Unternehmen, das E-Sport-Produkte und entsprechende Veranstaltungen in China vertreibt und verwaltet. Durch das erfolgreiche Geschäft mit bekannten E-Sport-Produkten, wie z. B. DOTA2 und Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), und zugehörigen Veranstaltungen hat das Unternehmen sein eigenes 3D-Event-System erstellt und verbessert und umfassende Erfahrung mit der Ausrichtung von Welt-Turnieren gesammelt.

Die International DOTA2 Championships (TI9), die kurz bevor stehen, finden diesen August in Shanghai statt. Das Turnier wird erstmals in China ausgerichtet und bietet den größten Preispool, den es jemals bei einer einzigen E-Sport-Veranstaltung gab. Perfect World, der Serviceprovider von DOTA2 in Festland-China, stützt sich bei der Ausrichtung dieser Großveranstaltung auf sein umfangreiches Know-how.

Die jährlich stattfindende Global Esports Conference ist eine entscheidende Veranstaltung innerhalb sowie außerhalb der E-Sport-Branche. Die diesjährige Konferenz bot nicht nur wegweisende Einblicke in die Entwicklung der globalen E-Sport-Branche, sondern war auch die Rahmenveranstaltung für den Auftakt der Shanghai Esports Week. Darüber hinaus wurden neben ergänzenden Richtlinien für die E-Sport-Branche in der Pudong New Area auch Standards für den Bau und den Betrieb von E-Sport-Spielstätten bekanntgegeben. Diese Schritte werden dazu beitragen, Shanghai zur weltweiten „Hauptstadt des E-Sport" zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/956931/Perfect_World_Chairman.jpg

SOURCE Perfect World Co., Ltd.