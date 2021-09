Chiara Ferragni se torna uma nova embaixadora global da Hublot e rosto da campanha mundial

"Tudo o que eu faço, faço para compartilhar. As pessoas que amo, as coisas que amo, as experiências que vivencio, meu cotidiano, meus filhos, meu trabalho: eu me entrego de coração a tudo o que pode inspirar os outros a acreditar em si mesmos e nos seus sonhos. Encontrei meu ikigai em 2009. Tentei combinar minha paixão com meu talento para resolver uma necessidade e isso se tornou meu trabalho. Ao abrir a porta para o que sou e o que vivencio, espero também inspirar as mulheres de hoje para que não se sintam obrigadas a escolher entre ser esposa, mãe ou empreendedora. Todos estes papéis me completam da mesma forma que se complementam uns aos outros. A beleza manda em tudo o que faço. Não apenas a beleza interior, mas tudo o que vejo ao meu redor. Isso se reflete nas minhas colaborações, nas minhas palavras, no meu trabalho de caridade e no meu dia a dia. Por que a Hublot? Porque a Hublot não é como as outras marcas de relógio, ela segue seu próprio e distinto caminho, com determinação: a Hublot segue seus sonhos de inovação, sem deixar de respeitar as tradições, busca a beleza — tanto interior quanto exterior — exibindo muito mais do que o desempenho atlético ou o sucesso de um membro da família; ela comemora os motivos desse desempenho e sucesso. Em outras palavras, a capacidade de ser o primeiro, diferente e único. A mensagem e os valores da Hublot me representam e é por isso que hoje decidi me unir a esta família. A paixão e a determinação fusionadas moldaram quem eu sou, através de todos os meus papéis, e forjaram essa empreendedora que eu me tornei. Esta mesma fusão é o que fez a Hublot ser a empresa que é hoje."

– Chiara Ferragni

Embaixadora da Marca Hublot

Quem não conhece Chiara Ferragni? Seu destino extraordinário não é fruto da sorte: esta mulher visionária e determinada aprendeu a crescer e evoluir com a sua época. Ao retratar e compartilhar o que é e o que ama, ela realizou o seu sonho de inspirar homens e mulheres de sua geração a acreditar que tudo é possível. Autêntica e espontânea, ela fez da sua natureza feliz, positiva e generosa a sua marca registrada. Visionária e pioneira, ela foi capaz de acompanhar a modernidade, dominando as plataformas digitais e transformando sua paixão em um negócio real. Sua paixão se tornou o seu trabalho e seu talento natural se tornou um sucesso que parece estar ao alcance de todos. A jornada inspiradora de Chiara é a prova de que tudo é possível; parece um sonho, mas é bem real. Quem não gostaria de viver e realizar seus sonhos como Chiara Ferragni? Na Hublot, amamos mulheres e homens inspiradores que acreditam nos seus sonhos e que movem montanhas para alcançá-los, que afirmam sua distinta personalidade, que estão prontos a se arriscar e não têm medo do que as pessoas vão dizer, que seguem seu caminho com autenticidade e paixão. É por isso que Chiara combina tanto com a nossa família.

– Ricardo Guadalupe

CEO da HUBLOT

É verdade que Chiara Ferragni dispensa apresentações?

Sim, se formos destacar apenas a sua própria natureza – influencer – é um termo muito limitado para abranger todos os seus talentos. Como mulher de negócios, empreendedora, influencer, esposa e mãe de duas crianças, ela encarna esta atitude "tudo é possível" que todos acham tão inspiradora. Doze anos após lançar o theblondesalad.com, Chiara Ferragni tem escrito uma história de sucesso. Quando ela estava começando, o Instagram não existia e os blogs estavam em seus primórdios. Foram necessários poucos meses para que Chiara transformasse seu hobby em um negócio, chamando a atenção da mídia e do mundo da moda e posicionando seu nome ao lado das maiores marcas de luxo.

Primeira, Única, Diferente. Tal como a Hublot! Sozinha, ela criou um trabalho para si mesma, seguiu seus instintos, afirmou sua escolha de compartilhar e falar sobre sua vida. Muitas vezes destacada pela Forbes, a carreira que trilhou inspirou até um estudo da prestigiosa Universidade de Harvard para compreender seu sucesso.

Em sintonia com a sua época, Chiara está deixando sua marca no mundo. Ela acredita nos seus sonhos com determinação. É uma sonhadora, mas tem os pés fincados no chão e com raízes bem firmes. A força de Chiara Ferragni tem origem na estabilidade da sua família, seus pais e duas irmãs; ela passou a recriar essa força em sua própria família, que ela construiu com Fedez.

E então, é talento natural, intuição ou destino? Ou será que foi um pouco dos três? De qualquer forma, o que é certo é que ela se destaca com o que escreve, afirma sua originalidade e sua diferença, sem deixar de manter essa impressão muito inclusiva de ser "uma garota comum"…

Ela é uma empreendedora que encarna a revolução digital e a chegada das redes sociais. Chiara é uma pioneira e está sempre na vanguarda. Com seu blog sobre moda, lançado há 12 anos, ela foi imediatamente considerada a blogueira mais influente e famosa do mundo. Ela criou sua própria marca de sapatos e depois de roupas, em 2015: a Chiara Ferragni Brand. Além disso, também foi a primeira a ser descrita como a mais poderosa influencer do mundo. E, de fato, não faltam superlativos para descrever sua carreira e ela não tem medo de usá-los. Tanto sua vida real como seu mundo digital estão repletos de alegria, compartilhamento, valores e otimismo. Ela é única, não restam dúvidas! Hoje, após ter transformado seu nome em uma marca, uma marca registrada, um estilo e uma inspiração, ela se orgulha de ser única. Ela usa também suas plataformas e sua visibilidade para apoiar causas que a sensibilizam. Por fim, seu diferencial é a capacidade de transformar sua paixão, sua rotina diária e sua vida em uma verdadeira história de sucesso. Outra característica distinta é a forma como se assemelha a uma geração de mulheres que vivem na atualidade e conseguem combinar diversos papéis, sem colocar filtros entre as diversas partes das suas vidas. Com 24,7 milhões de seguidores no Instagram, ela compartilha seu dia a dia como esposa, mãe e empreendedora de forma aberta e franca. Chiara é uma pessoa inspiradora.

Chiara e Hublot, como tudo começou

Você deve se lembrar das fotos de Chiara Ferragni usando o Big Bang Millenial Pink. É um relógio unissex com uma mensagem inclusiva, produzido em edição limitada de 200 unidades com uma tonalidade escolhida por Lapo Elkann e desenhado em colaboração com a Garage Italia. A partir deste projeto, Chiara e a Hublot entenderam simplesmente que havia muitas semelhanças entre os seus mundos.

Então, prepare-se porque Chiara & Hublot estão preparando para você algo que tem tudo para mais uma vez causar uma ótima impressão... First, Unique, Different!

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se distingue por seu conceito inovador, resultado da união inédita entre o ouro e a borracha: A "Arte da Fusão" nasceu das ideias visionárias do presidente Jean-Claude Biver e se tornou realidade graças ao competente Ricardo Guadalupe, que se tornou CEO da marca em 2012.

O nascimento do modelo icônico Big Bang em 2005, que ganhou várias reedições, inaugura a era de novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cujas complicações - desde as mais simples às mais sofisticadas - transportam o DNA excepcional desta Manufatura suíça em forte expansão.

Com profundo respeito à preservação dos saberes tradicionais de ponta e fiel à sua filosofia "Be First, Different and Unique", a casa relojoeira suíça está constantemente na vanguarda através de suas inovações de materiais (Magic Gold - o ouro resistente a arranhões, cerâmicas com cores vivas, vidro de safira) e da criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca -10, turbilhão).

Entre o passado e o presente, a HUBLOT se lança em um futuro visionário para uma casa da alta relojoaria: com a fusão com os maiores eventos de nossos tempos (Copa do Mundo da FIFA™, UEFA Champions League™ e UEFA EURO™) e com os mais belos embaixadores do momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Descubra o universo da HUBLOT em nossa rede de boutiques localizadas nas maiores cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Singapura, Zurique e em HUBLOT.com.

