Chiara Ferragni será la nueva embajadora mundial de Hublot y el rostro de la campaña mundial

"Todo lo que hago, lo hago para compartir. Las cosas que amo, la gente que amo, las cosas que experimento, mi vida diaria, mis hijos, mi trabajo: Pongo mi corazón en todo para inspirar a otros, para que crean en sí mismos y en sus sueños. Encontré mi ikigai en 2009. Conseguí combinar mi pasión con mi talento en respuesta a una necesidad y ahora se ha convertido en mi negocio. Al abrir la puerta a lo que soy y a lo que experimento, también espero inspirar a las mujeres de hoy a no elegir entre ser esposa, madre o empresaria. Todos estos papeles me completan, al igual que se completan entre sí. La belleza impulsa todo lo que hago. No sólo la belleza interior, sino todo lo que veo a mi alrededor. Eso se refleja en mis colaboraciones, en mis palabras, en mis obras de caridad y en mi vida cotidiana. ¿Por qué Hublot? Porque Hublot no es como cualquier otra marca de relojes, sigue su propio camino distintivo, con determinación: Sigue sus sueños de innovación, respetando las tradiciones; busca la belleza tanto por dentro como por fuera, mostrando mucho más que el rendimiento deportivo o el éxito de un miembro de la familia, celebra las razones de este rendimiento y éxito, es decir, la capacidad de ser primero, diferente y único. Los mensajes y valores de Hublot me hablan, por eso he decidido unirme hoy a esta familia. Una fusión de pasión y determinación ha dado forma a lo que soy, en todas mis funciones, y ha forjado la mujer de negocios en la que me he convertido. Esta misma fusión también ha hecho de Hublot la empresa que es hoy."

– Chiara Ferragni

Embajadora de la marca Hublot

"¿Quién no conoce a Chiara Ferragni? Su extraordinario destino no se debe a la suerte. Esta mujer visionaria y decidida es alguien que aprendió a crecer y evolucionar con su tiempo. Retratando y compartiendo lo que es y lo que ama, ha hecho realidad su sueño, inspirando a los hombres y mujeres de su generación a creer que todo es posible. Como persona auténtica y espontánea, ha convertido su carácter alegre, positivo y generoso en su marca. Como visionaria y pionera, ha sido capaz de avanzar con los tiempos dominando las plataformas digitales y convirtiendo su pasión en un verdadero negocio. Su pasión se convirtió en su trabajo, y su talento natural se transformó en un éxito que parece estar al alcance de todos. Su inspirador viaje demuestra que todo es posible; es el material de los sueños, aunque sea muy real. ¿Quién no querría vivir y realizar sus sueños como Chiara Ferragni? En Hublot, nos encantan las mujeres y los hombres inspiradores que creen en sus sueños y mueven cielo y tierra para cumplirlos, que afirman su personalidad distintiva, que están dispuestos a arriesgarse, que no tienen miedo del qué dirán y que siguen su camino con autenticidad y pasión. Por eso Chiara encaja tan bien en nuestra familia."

– Ricardo Guadalupe

Consejero delegado de HUBLOT

Sin duda, ya no es necesario presentar a Chiara Ferragni

Pues sí, aunque sólo sea para destacar la propia naturaleza de esta mujer, una de las llamadas influencers, un término demasiado pequeño para abarcar todo su talento. Como mujer de negocios, empresaria, influencer, esposa y madre de dos hijos, encarna esa actitud de "sí se puede" que a todo el mundo le resulta tan inspiradora. Doce años después de lanzar theblondesalad.com, Chiara Ferragni ha logrado una historia de éxito. Cuando empezó, Instagram no existía y los blogs estaban en pañales. Chiara tardó solo unos meses en convertir una afición en un negocio, atrayendo la atención de los medios de comunicación y del mundo de la moda, y situando su nombre junto a las mayores marcas de lujo.

Primero, único, diferente. Como Hublot. Ella sola se creó un trabajo, siguió sus instintos, hizo valer su elección de compartir y hablar de su vida. Galardonada varias veces por Forbes, su trayectoria profesional ha inspirado incluso un estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard para entender su éxito.

En sintonía con su tiempo, Chiara está dejando su huella en el mundo. Cree firmemente en sus sueños. Puede que sea una soñadora, pero está firmemente arraigada a su tierra y a sus raíces. Chiara Ferragni saca su fuerza de la estabilidad de su familia, de sus padres y de sus dos hermanas; y ha pasado a recrear esa fuerza a través de su propia familia, que ha construido con Fedez.

Entonces, ¿es el talento natural, la intuición o el destino? ¿Y si fuera un poco de las tres cosas? Sea como fuere, lo cierto es que consigue primicias con su escritura, hace valer su singularidad y su diferencia al tiempo que conserva esa sensación tan inclusiva de ser la "chica de al lado..."

Es una empresaria que encarna la revolución digital y la llegada de los medios sociales. Chiara es una pionera, no deja de conseguir primicias. Con su blog de moda, lanzado hace 12 años, fue inmediatamente considerada la bloguera más influyente y famosa del mundo. Creó su propia marca de zapatos, y luego de ropa en 2015 -Chiara Ferragni Brand-, -también fue la primera en ser catalogada como la influencer más poderosa del mundo. De hecho, no faltan superlativos para describir su carrera y ella no tiene miedo de usarlos. Tanto su vida real como su mundo digital están llenos de intercambio, alegría, valores y optimismo. Es única, ¡no cabe duda! Está orgullosa de su singularidad, después de haber transformado su nombre en una marca, un sello, un estilo y una inspiración. También utiliza sus plataformas y su visibilidad para ayudar a las causas que le son cercanas. En definitiva, lo que la hace diferente es que ha conseguido convertir su pasión, su rutina diaria y su vida en una verdadera historia de éxito. También es diferente por parecerse a una generación de mujeres que viven con los tiempos y consiguen combinar varios roles, sin poner ningún filtro entre las diferentes partes de su vida. Con una comunidad de Instagram de 24,7 millones de seguidores, comparte su vida diaria como esposa, madre y empresaria de forma abierta y franca. Chiara es una figura inspiradora.

Chiara y Hublot, cómo empezaron

Quizá recuerde las imágenes de Chiara Ferragni luciendo el Big Bang Millennial Pink. Un reloj unisex con un mensaje inclusivo, producido como una edición limitada de 200 piezas en un tono elegido por Lapo Elkann y diseñado en colaboración con Garage Italia. A partir de este proyecto, Chiara y Hublot simplemente han comprendido que había muchas similitudes entre sus mundos.

Así pues, prepárese, porque lo que Chiara y Hublot le están preparando es probable que cause una gran impresión, una vez más... ¡Primero, único, diferente!

HUBLOT

Fundada enSuiza en 1980, HUBLOT se define por su concepto innovador, que comenzó con la originalísima combinación de oro y caucho. Este "Arte de la Fusión" surge de la imaginación de su visionario presidente, Jean-Claude Biver, y es impulsado por el consejero delegado Ricardo Guadalupe desde 2012.

El lanzamiento del icónico y multipremiado Big Bang en 2005 allanó el camino para las nuevas colecciones insigne (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), con complicaciones que van de lo simple a lo altamente sofisticado, estableciendo el extraordinario ADN de la casa relojera suiza y asegurando su impresionante crecimiento.

Con la intención de preservar su experiencia tradicional y de vanguardia, y guiado por su filosofía de "ser primero, diferente y único", el fabricante de relojes suizo está siempre a la vanguardia, a través de sus innovaciones en materiales (oro mágico resistente a los arañazos, cerámica en colores vibrantes, zafiro), y la creación de movimientos Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

HUBLOT está plenamente comprometida con la creación de una marca de Alta Relojería con un futuro visionario: un futuro que se fusiona con los eventos y marcas clave de nuestro tiempo (FIFA World Cup™, UEFA Champions League™, UEFA EURO™) y con los mejores embajadores que nuestra época puede ofrecer (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé, Novak Djokovic).

Descubra el universo HUBLOT en nuestra red de boutiques situadas en las principales ciudades del mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubai, Tokio, Singapur, Zúrich y en HUBLOT.com .

