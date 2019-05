Chicago acoge una velada gastronómica donde el aceite de oliva virgen extra brilla en tapas, pintxos y cócteles

El restaurante Black Bull, comandado por el chef Marcos Campos, ha sido el escenario escogido para este evento tan especial.El chef valenciano, que lleva años desarrollando su trabajo en Estados Unidos, estuvo acompañado por otro de los grandes abanderados de este alimento único en Estados Unidos, el neoyorkino Seamus Mullen, embajador de Aceites de Oliva de España en EEUU.

Cócteles con Aceite de Oliva

La experiencia se completó con una degustación guiada de algunos de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, dirigida por el experto catador Alfonso Fernández. El mixólogoRicardo Alvarado puso la guinda a la velada con la elaboración de sorprendentes cócteles elaborados con aceite de oliva virgen extra como el 'Olive Oil WolrdCocktail' o el'Pisco Oliva'.

Aceites de Oliva de España es la marca de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, organización sin ánimo de lucro formada por todas las asociaciones representativas del sector del aceite de oliva español, y que tiene como principal objetivo la divulgación del saludable producto a nivel internacional. Con la campaña "Olive Oil World Tour" como herramienta, se ha propuesto hacer del mundo un lugar con más sabor e insta a los consumidores a unirse al modo de vida europeo (Join the European Healthy Lifestyle with Olive Oils from Spain).

