Chicago ha sido votada como la "mejor gran ciudad n.º 1 de los EE. UU." por sexto año consecutivo histórico por los lectores de Condé Nast Traveler

El reconocimiento trascendental confirma la reputación de Chicago como un destino turístico de clase mundial y llega inmediatamente después del exitoso verano en el que los niveles de visitantes se acercaron al 2019

Fotos y Videos seleccionados disponibles Aquí

CHICAGO, 4 de octubre del 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ – La presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, Lynn Osmond, anunció hoy que Chicago ha sido nombrada la Mejor Gran Ciudad de los EE. UU. por sexto año consecutivo por Condé Nast Traveler a través de sus premios 2022 Readers' Choice Awards. Este premio, votado por los lectores de Condé Nast Traveler, ha sido otorgado a Chicago todos los años desde el 2017 y es un testimonio del estado duradero de Chicago como un destino turístico vibrante, acogedor y de clase mundial. Este reconocimiento inigualable se produce cuando Choose Chicago publica datos de rendimiento del verano de 2022 que muestran que los viajes de placer y de negocios se acercan a un retorno completo a los niveles del 2019.

"Hay tantas razones por las que Chicago es la mejor gran ciudad de los EE. UU.- tenemos restaurantes de clase mundial, hoteles y espacios para reuniones de primer nivel, instituciones culturales y lugares de entretenimiento que pueden competir con los mejores del mundo además de vecindarios diversos y vibrantes, que se aseguran de que haya algo para cada visitante", dijo la alcaldesa de Chicago, Lori E. Lightfoot. "Lo más importante es que nuestra ciudad está llena de personas y organizaciones que se preocupan profundamente y trabajan incansablemente para hacer de Chicago la ciudad más acogedora del mundo. Quiero agradecer a los profesionales del turismo y de la hospitalidad que hacen posible este premio año tras año y a los millones de visitantes que siguen regresando a Chicago para explorar todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer".

"Los lectores de Condé Nast saben lo que los habitantes de Chicago siempre han sabido…que nuestra ciudad es la mejor de la nación", dijo el gobernador JB Pritzker. "Chicago lo tiene todo: pintorescas orillas de lagos, arquitectura extraordinaria, museos de clase mundial, las personas más amables que jamás conocerás- y, sí, la mejor pizza también. Brindemos por seis años fuertes y muchos más por venir".

Cada año, Condé Nast Traveler recopila información sobre las experiencias de viaje de cientos de miles de lectores para determinar los ganadores de sus Readers' Choice Awards, que es el reconocimiento más antiguo a la excelencia y prestigioso en la industria de viajes. Este año, más de 240,000 lectores opinaron sobre sus ciudades estadounidenses favoritas y Chicago ocupó el primer lugar en general por sexto año consecutivo -sin precedentes: ninguna otra ciudad ha sido votada como la Mejor Gran Ciudad en los EE. UU. más de tres veces consecutivas en los 35 años de historiade los Readers' Choice Awards de Condé Nast.

"Es un honor increíble ser votado una vez más como la Mejor Gran Ciudad de los EE. UU.", dijo Lynn Osmond, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago. "Este reconocimiento no ocurre por accidente- es un testimonio de las personas trabajadoras que hacen de Chicago una ciudad atractiva y acogedora. Ganar este premio durante seis años consecutivos combinado con el exitoso verano de viajes que acabamos de concluir deja en claro que el pasado, presente y futuro del turismo en Chicago es brillante".

"Quiero agradecer a nuestros socios en la industria de la hospitalidad y el turismo por asegurarse que Chicago sea un destino de clase mundial y por hacer posible este premio", continuó la Presidenta Osmond. "También quiero agradecer a todos los residentes de Chicago por crear una ciudad tan amigable y hospitalaria para decenas de millones de visitantes cada año. Finalmente, quiero agradecer a los lectores de Conde Nast Traveler por elegir Chicago año tras año y por reconocer todos los increíbles atributos de nuestra ciudad que es insuperable".

"Este honor sin precedentes es un testimonio cómo Chicago está evolucionando continuamente como un destino dinámico para todos", dijo Glenn Eden, presidente de la junta directiva de Choose Chicago. "Desde nuestros restaurantes y hoteles, hasta nuestros teatros, museos, vecindarios, atracciones culturales y eventos deportivos, la comunidad de turismo y hospitalidad de Chicago brinda un servicio y experiencias de clase mundial que no se puede encontrar en ninguna otra ciudad. Sin duda, Chicago es la mejor gran ciudad de los EE. UU. durante seis años récord porque hemos podido ayudar a los viajeros más exigentes a reimaginar positivamente qué esperar cuando visitan Chicago y cualquier gran ciudad de los EE. UU.".

En el verano del 2022, Chicago dio la bienvenida en masa a los visitantes , con una demanda de habitaciones de hotel acercándose y superando los niveles previos a la pandemia por un segmento. La demanda total de habitaciones de hotel durante los meses de verano (junio, julio y agosto) superó los 3 millones de habitaciones por noche, lo que representa casi el 90 % de los niveles del verano de 2019. La demanda de habitaciones de hotel para grupos en el verano del 2022, que representa habitaciones ocupadas específicamente por delegados de grandes reuniones y convenciones, superó los niveles del verano del 2019, con 1,06 millones de noches de hotel en el verano del 2022 en comparación con 1,03 millones en el verano del 2019.

El exitoso verano de viajes de Chicago siguió al lanzamiento de la nueva campaña When You Go You Know en junio. Esta campaña, junto con los mensajes de verano de Choose Chicago que comenzaron antes, generaron más de $150 millones de dólares en ingresos hoteleros entre el 18 de abril y el 5 de septiembre. Además, la campaña generó 8.1 millones de búsquedas de hoteles y 1.2 millones de búsquedas de vuelos. Choose Chicago también trabajó con Expedia y la comunidad hotelera de Chicago en una campaña enfocada en el consumidor para impulsar las noches de habitación. La campaña se llevó a cabo del 9 de mayo al 5 de septiembre y generó más de 63,000 noches de habitación con un ingreso hotelero estimado de $20 millones de dólares.

El reconocimiento histórico de Chicago como la Mejor Gran Ciudad de los EE. UU. durante seis años consecutivos es un testimonio de la resiliencia de las industrias hotelera y turística de Chicago a medida que continúa la fuerte recuperación de la pandemia de COVID-19. Los lectores de Condé Nast Traveler reconocen que Chicago es hogar de entretenimiento de clase mundial, arquitectura impresionante, museos de primer nivel y una escena gastronómica excepcional. El 2022 también ha sido un año excepcional para los eventos en Chicago, con el primer "Sueños Festival" en mayo y la primera carrera US Sail Grand Prix Chicago en Navy Pier que ocurrió en junio, no sin mencionar el exitoso regreso completo de eventos considerado pilares de Chicago como Lollapalooza, los Premios James Beard y la Feria Internacional de Fabricación (IMTS), la feria comercial más grande y de más larga duración en América del Norte.

Los Readers' Choice Awards 2022 se publican en el sitio web de Condé Nast Traveler en cntraveler.com y se celebran en la edición de noviembre. Sigue a @cntraveler en las redes sociales y etiqueta #RCA2022.

Acerca de Choose Chicago

Choose Chicago es la organización oficial de ventas y marketing responsable de promover Chicago como un destino global para visitantes y reuniones, aprovechando los activos inigualables de la ciudad para garantizar la vitalidad económica de la ciudad y su comunidad empresarial miembro. Sigue a @choosechicago en Facebook, Instagram y Twitter y etiquete #ChicaGOandKNOW. Para obtener más información, visita choosechicago.com.

Contactos con medios:

Michelle González, [email protected] , (312) 259-5708

Raphael Paredes, [email protected], 55 61020580

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1307363/Choose_Chicago_Logo.jpg

FUENTE Choose Chicago

SOURCE Choose Chicago