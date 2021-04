Chick-fil-A añade un toque primaveral a una ensalada clásica

"Nuestra nueva Lemon Kale Caesar Salad es uno de los sabores diferentes que estamos añadiendo al menú en 2021 para ofrecer a nuestros clientes más variedad," indicó Kaitlin Miller, líder de categoría de menú en Chick-fil-A, Inc. "Es una deliciosa opción para los que quieren disfrutar de una ensalada César tradicional, y para los que buscan una alternativa de menos calorías para romper con la rutina a la hora de comer. En base a todas las opiniones positivas que recibió la ensalada durante el período de prueba en 2017, decidimos que era la adición perfecta para nuestro abanico de ofertas de temporada para 2021."

Al igual que la nueva ensalada, una bebida popular también se renueva y cambia de nombre. Chick-fil-A Sunjoy® es una refrescante mezcla de nuestra Chick-fil-A® Lemonade regular y té helado endulzado, recién preparado. Una combinación que ya se ha convertido en la favorita de los clientes. La té-limonada Sunjoy pasará a ser una fresca opción del menú en los restaurantes participantes de todo el país a partir del 26 de abril. La bebida también está disponible con combinaciones de Chick-fil–A Diet Lemonade o té helado sin endulzar, lo cual brinda a nuestros clientes más opciones para deleitarse en un día caluroso.

Estos y todos los productos en el menú de Chick-fil-A se preparan en estricto cumplimiento de las Pautas de servicio seguro de Chick-fil-A®, que continúan siendo una prioridad absoluta en todos los restaurantes de Chick-fil-A. Para más información sobre las pautas de servicio seguro de Chick-fil-A, visite chick-fil-a.com/covid.

Para conocer más sobre Chick-fil-A y leer las historias sobre los alimentos, sus Team Members y los clientes de la compañía en todo el país, visite thechickenwire.chick-fil-a.com.

Acerca de Chick-fil-A, Inc.

Chick-fil-A, Inc., con sede en Atlanta, es una empresa de restaurantes de propiedad familiar y privada fundada en 1967 por S. Truett Cathy. Dedicado a servir a las comunidades locales en las que operan sus restaurantes franquiciados, y conocido por ser el hogar del sándwich de pollo original, Chick-fil-A sirve comida recién preparada en más de 2,600 restaurantes en 47 estados, Washington, D.C. y Canadá.Chick-fil-A, líder en satisfacción en el servicio al cliente, fue nombrado como el mejor restaurante de comida rápida en el informe de Newsweek's 2019 America's Best Customer Service y recibió varios honores en los Reader's Choice Awards de QSR 2019, incluyendo "The Most Respected Quick-Service Brand" y "Best Brand for Overall Experience". Además, Glassdoor nombró a Chick-fil-A, Inc. como uno de los 100 mejores lugares para trabajar en 2020. Más información sobre Chick-fil-A está disponible en www.chick-fil-a.com.

