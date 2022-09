Chiesi est re-certifiée B Corp et se fixe de nouveaux objectifs plus stricts pour agir d'ici 2025

Le groupe a augmenté sa note B-impact de 16,3 points, atteignant 103,8 sur 200 par rapport à sa première certification en 2019 ;

Le processus de renouvellement de la certification par l'organisme B Lab permet d'identifier d'autres priorités pour l'action et l'amélioration continue.

PARMA, Italie, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le mouvement B Corp, établi pour aider les entreprises à équilibrer leurs bénéfices avec leur raison d'être, croît de jour en jour. Aujourd'hui, plus de 5700 entreprises font partie du mouvement et ont décidé de se soumettre à une évaluation rigoureuse de leur impact social et environnemental par une tierce partie reconnue et impartiale qui valorise les actes plutôt que les mots.

« La décarbonation est une étape essentielle que toutes les entreprises doivent franchir, selon nous, pour parvenir à une économie mondiale équitable et régénératrice. La survie de l'humanité en dépend », a déclaré Maria Paola Chiesi, responsable de la valeur partagée et du développement durable du groupe Chiesi. « Nous savons que ce n'est pas une voie facile, et qu'elle exige des efforts et des améliorations continus dans toutes les facettes de l'entreprise si nous souhaitons avoir un impact mesurable et réel. »

« Pour nous, le développement durable doit être intégré dans toutes nos opérations et doit être partagé avec notre chaîne de valeur. Cela inclut nos partenaires, nos pairs et nos concurrents. Nous ne réussirons pas si nous ne conjuguons pas nos efforts et ne travaillons pas ensemble. Des étapes clés comme la re-certification servent à marquer nos progrès et nous incitent à nous améliorer continuellement et viser des objectifs toujours plus ambitieux », a ajouté Maria Paola Chiesi.

Dans le cadre du processus de re-certification, B Lab a commenté, dans un rapport d'examens de sites en Italie, aux États-Unis et au Canada : « Le groupe Chiesi a apporté plusieurs améliorations aux produits et aux procédés afin d'atténuer l'impact de ses activités d'entreprise sur l'environnement. Par exemple, des investissements importants dans la mise au point d'inhalateurs-doseurs à pression minimale de carbone. L'équipe a été impressionnée par la sensibilisation et les efforts déployés pour mettre en œuvre de telles pratiques environnementales novatrices. Plus précisément, l'entreprise mesure officiellement ses Scopes 1, 2 et 3 d'émissions de GES, qui dépassent les normes de l'industrie. »

Outre la mise en évidence des principales avancées en termes d'impacts sociaux et environnementaux, le processus de re-certification a également identifié une série d'améliorations comme objectifs pour les trois années à venir. Chiesi a dévoilé son plan visant à atteindre la neutralité carbone en 2021 et s'efforce maintenant d'atteindre un taux net zéro d'ici 2035 en déployant un plan détaillé, avec des étapes clés claires et mesurables pour la réduction des émissions.

