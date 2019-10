Chiffre d'affaires mondial de PwC en hausse de 7 % [1] à 42,4 milliards USD

- Notre focalisation sur notre objectif stimule la croissance du chiffre d'affaires sur tous les principaux marchés et secteurs d'activité

- Création de 25 000 nouveaux emplois, portant l'effectif à 276 000

- Investissement de 3 milliards USD dans la mise à niveau des compétences du personnel de PwC et dans le développement et le partage de technologies au service des clients et des communautés

- Engagement à répondre au déficit de compétences et à atteindre des millions de personnes en collaborant avec les gouvernements, les entreprises et les ONG

- Progrès en termes de qualité des audits avec un investissement continu visant à améliorer la qualité dans toutes les activités

-Investissement majeur dans la technologie - en passe de devenir l'une des organisations les plus dématérialisée du monde

LONDRES, 2 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Pour les 12 mois clos le 30 juin 2019, les cabinets PwC du monde entier ont enregistré un chiffre d'affaires brut de 42,4 milliards USD – en hausse de 7 % en monnaie locale et de 4 % en dollars US. Les chiffres d'affaires ont progressé dans tous les secteurs d'activité et sur tous les principaux marchés, renforcés par la puissance de la marque PwC et ses investissements significatifs dans la qualité, la technologie et les employés.

À l'heure où nos clients font face à des opportunités et à des défis croissants dictés par les avancées technologiques, par les attentes des parties prenantes et d'autres changements, ils nous obligent à travailler ensemble à travers toutes nos opérations pour les aider à répondre à des problèmes tels que la cybersécurité, la confiance, la règlementation et la planification stratégique des effectifs. Notre entreprise connaît donc une croissance rapide dans ces domaines en réponse à la demande croissante des clients.

« Au cours des douze derniers mois, nous sommes restés focalisés sur notre objectif qui est de créer de la valeur pour nos parties prenantes, travailler dur pour instaurer la confiance et aider nos clients à résoudre leurs problèmes les plus complexes. Les activités de PwC ont donc progressé sur tous les principaux marchés du monde. La solide croissance de notre chiffre d'affaires nous a permis de continuer à investir dans nos activités et dans nos employés. Des investissements dans la technologie rendent nos services plus pertinents et améliorent la qualité de notre travail.

« Les firmes PwC emploient désormais 276 000 personnes dans le monde et investissent considérablement dans l'apprentissage et le développement pour faire en sorte que nos employés se construisent une carrière enrichissante et soient préparés pour le monde futur du travail, « a déclaré Bob Moritz, président mondial de PwC.

De bonnes performances partout dans le monde

Sur le continent américain, les chiffres d'affaires étaient en hausse de 5 % par rapport à 4 % l'année précédente, avec des performances particulièrement solides réalisées par nos opérations aux États-Unis et au Canada, contrebalancées par des conditions économiques difficiles au Brésil où le chiffre d'affaires a augmenté de 2 %. La croissance était en hausse de 7 % en Europe. En Europe centrale et orientale, les chiffres d'affaires ont continué d'enregistrer une solide croissance- en hausse de 10 % - marquant la quatrième année consécutive de croissance à double chiffre.

La croissance du chiffre d'affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique, en hausse de 9 %, était également solide malgré certaines conditions de marché difficiles. En Asie, les chiffres d'affaires ont progressé de 9 % tandis qu'en Australasie et dans la région Pacifique, PwC a enregistré une autre excellente année avec une augmentation de 10 % de ses chiffres d'affaires.

Assurance : Malgré des marchés très matures et extrêmement compétitifs, les chiffres d'affaires des opérations PwC Assurance ont augmenté de 5 % pour atteindre 17,4 milliards USD. Avec 115 000 employés dans le monde, nous continuons de gérer les défis que présente la rotation obligatoire des cabinets sur de nombreux marchés et d'attirer de nouveaux clients avec l'introduction de solutions d'avant-garde et de technologies émergentes pour l'audit. La demande pour nos services d'assurance étendus continue également dans des domaines établis tels que l'audit interne, le risque et la conformité, ainsi que dans des domaines émergents tels que les données et l'analytique, la cryptomonnaie et la blockchain.

Conseils : Les opérations PwC Advisory ont augmenté de 10 % pour atteindre 14,4 milliards USD. Au cours des dernières années, nous nous sommes forgés une solide réputation en termes de création de valeur pour nos clients, de la stratégie à l'exécution. Elle génère une forte demande, en particulier en termes de transactions, de création de valeur et de transformation des activités. Les cabinets PwC Conseils emploient aujourd'hui 68 000 personnes. Nous mobilisons un large éventail de talents, recrutant non seulement les conseillers en management ou en stratégie les plus traditionnels, mais aussi, notamment, des scientifiques de données, des experts en IA, des ingénieurs systèmes, des concepteurs, des experts en communications afin de répondre aux opportunités et aux enjeux opérationnels les plus pressants de nos clients. Nous avons établi des alliances avec bon nombre des plus grandes sociétés de technologie mondiales afin de créer des solutions pointues pour nos clients.

Services fiscaux et juridiques : Les chiffres d'affaires PwC Impôts & Juridique ont progressé de 6 % pour atteindre 10,7 milliards USD en réponse à la complexité et aux changements continus dans de nombreux systèmes fiscaux locaux, ainsi qu'à l'état de flux dans le paysage règlementaire et économique mondial. Les 55 000 professionnels de nos cabinets Services fiscaux et juridiques utilisent des technologies de dernière heure pour aider les entreprises à naviguer la complexité et le risque, bâtir leurs réseaux de personnes, et résoudre leurs problèmes juridiques tout en répondant à leurs responsabilités fiscales et autres. La demande était particulièrement forte pour les services Personnes & Organisations, les services Juridiques, et les services Déclaration & Stratégie fiscales.

Nouveau monde. Nouvelles compétences.

Il est de plus en plus apparent que l'un des défis les plus pressants dans le monde – et auquel les entreprises sont confrontées – est l'inadéquation entre les compétences des gens et celles requises pour le monde numérique. Il est urgent que les organisations, gouvernements et éducateurs joignent leurs efforts pour trouver une solution à ce problème croissant et les entreprises ont un rôle important à jouer. Nous engageons 3 milliards USD sur les quatre prochaines années dans la mise à niveau des compétences – essentiellement dans la formation de nos employés mais aussi dans le développement et le partage de technologies au service des clients et des communautés.

« Le déficit de compétences est un problème qui va au cœur de notre objectif et nous avons l'échelle et l'expérience nécessaires pour exercer un impact quantifiable. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui 'New World, New Skills' (Nouveau monde, Nouvelles compétences) - un engagement à attaquer ce problème important pour nos employés, nos clients et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, « a déclaré Bob Moritz.

Le programme est axé sur quatre domaines clés:

Mise à niveau des compétences des 276 000 employés de PwC. Nous allons déployer différents programmes répondant à ces besoins particuliers, des académies de compétences jusqu'aux applications de fitness numérique et au développement du leadership. Une proportion de notre effectif développera des compétences spécialisées dans des domaines couvrant l'analyse de données, l'automatisation du processus robotique et l'intelligence artificielle pour les utiliser dans leur travail. Pour les autres, la question est de comprendre le potentiel des nouvelles technologies pour qu'ils puissent conseiller les clients, les communautés et autres parties prenantes.

Nous conseillons également nos clients sur les défis posés par la rapidité du changement technologique et de l'automatisation. Ceci inclut l'identification des déficits de compétences et des inadéquations par rapport aux besoins futurs, la planification des effectifs, les aux programmes de mise à niveau des compétences et le changement culturel.

Nous travaillerons avec des gouvernements et des institutions pour atteindre un groupe bien plus large de personnes. Au Luxembourg , par exemple, PwC a contribué à développer le Pont de compétences du Luxembourg qui a rassemblé des syndicats, des associations et des entreprises dans le but de créer des industries numériques et développer des compétences numériques, y compris parmi les populations les plus « à risque ».

, par exemple, PwC a contribué à développer le compétences du qui a rassemblé des syndicats, des associations et des entreprises dans le but de créer des industries numériques et développer des compétences numériques, y compris parmi les populations les plus « à risque ». Nous aiderons des millions de personnes à améliorer leurs compétences et leurs connaissances pour le monde numérique en faisant de la mise à niveau des compétences l'un des objectifs de nos initiatives à but non lucratif. À cette fin, nous travaillerons avec des étudiants et des professeurs, ce qui contribuera à répartir les opportunités de façon plus uniforme et nous permettra d'atteindre ceux qui pourraient autrement être laissés pour compte. Apprenez-en davantage sur PwC . New world. New skills .

Viser la plus haute qualité

La qualité de notre travail est au cœur de notre organisation et nous investissons des ressources significatives et de plus en plus importantes pour continuer de l'améliorer dans toutes nos activités. Cet investissement cible de nombreux domaines différents, y compris la formation (technique, éthique et comportementale), les méthodologies, l'ajout de ressources dans des domaines clés et la recherche de nouvelles façons de faire notre travail. Nous investissons aussi considérablement dans la nouvelle technologie pour améliorer continuellement la qualité, les capacités et l'efficacité de tous nos services. Dans le cadre de notre mission qui est d'être l'une des organisations les plus orientées cloud dans le monde, nous investissons plus de 1 milliard USD dans des solutions et soutenons des programmes dans le but de créer un écosystème connecté et de renforcer l'innovation et la qualité.

« La qualité de notre travail à travers notre gamme complète de services est de la plus grande importance. Bien que nous soyons fiers d'avoir été le premier des réseaux de services professionnels mondiaux à avoir publié ses résultats d'inspection de la qualité d'audit interne, nous savons qu'il nous reste beaucoup à faire et nous opérons dans l'optique d'une amélioration continue. À la fois dans la façon dont nous testons, mesurons et améliorons la qualité et dans les niveaux d'investissement que nous devons faire pour garantir que notre qualité soit optimale. Nous avons ajouté des détails à notre Examen annuel global sur la qualité de l'audit et notre objectif est d'augmenter la transparence à l'avenir », a déclaré Bob Moritz.

Les résultats de nos tests de qualité de l'audit se sont améliorés au cours de l'exercice 2019. Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire et que nous devons réduire encore plus le niveau d'audits non conformes. Au cours de l'exercice 2019, parmi les 1 768 audits que nous avons examinés, 94,9 % (par rapport à 92,2 % en 2018) ont été jugés conformes. https://www.pwc.com/gx/en/about/global-annual-review-2019/quality.html Apprenez-en davantage .

À propos de PwC: PwC a pour mission d'instaurer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous constituons un réseau de cabinets dans 157 pays avec plus de 276 000 employés qui s'engagent à fournir des services d'assurance, de conseil et de fiscalité de premier ordre.

PwC désigne le réseau PwC et/ou un ou plusieurs de ses cabinets membres, dont chacun est une entité juridique distincte. Veuillez consulter www.pwc.com/structure pour plus de détails.

Pour en savoir plus, consultez l'Examen annuel global de PwC

Les employés et le développement de talents : Au cours de l'exercice 2019, l'effectif de PwC a augmenté de 10 % pour atteindre 276 005 personnes et notre présence à l'international reste forte avec 1008 bureaux dans 742 sites et 157 pays. Au cours de l'exercice 2019, 69 734 personnes ont rejoint les cabinets PwC – y compris 38 053 diplômés et jeunes sortant de l'école et 26 749 professionnels expérimentés. Les cabinets PwC du monde entier ont admis 760 nouveaux associés le 1er juillet 2019. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour établir la parité hommes-femmes parmi nos associés, la représentation d'associées est passée de 13 % en 2006 à 21 % aujourd'hui.

Impact sur la société : Au cours de l'exercice 2018, nous nous sommes fixés une cible globale ambitieuse : investir dans le futur et la croissance de 15 millions de personnes, ONG, entreprises sociales et micro entreprises pour les aider à maximiser leur potentiel d'ici 2022. Depuis l'exercice 2018, nous avons atteint 8,5 millions de bénéficiaires.

Ce progrès est dû aux efforts et au dévouement continus de nos employés. Au cours de l'exercice 2019, plus de 61 000 employés de PwC ont contribué plus de 925 000 heures – dont plus de 676 000 heures ont été passées à partager leurs compétences professionnelles. Cette année, nos bénévoles ont passé davantage de temps dans leurs communautés qu'au cours de l'exercice 2018, avec une augmentation approximative d'une heure par bénévole.

Afin de réduire nos impacts environnementaux, nous avons annoncé au cours de l'exercice 2018 notre ambition globale de générer des gains d'efficacité, de devenir 100 % renouvelables, et de compenser 100 % de nos émissions de transports aériens. À la fin de l'exercice 2019, un grand nombre de nos cabinets membres œuvrent pour réaliser notre ambition au niveau mondial. Notre ambition en termes d'environnement couvre aujourd'hui près de 90 % de nos chiffres d'affaires à l'échelle mondiale.

Au cours de l'exercice 2019, nous avons fait de bons progrès dans la réduction de l'énergie consommée par nos locaux et nos véhicules, réduisant nos émissions de Portée 1 (émissions directes de locaux et véhicules possédés et contrôlés) et de Portée 2 (chaleur et électricité achetées) de 6 % et 2 % respectivement. La proportion d'électricité produite à partir de sources renouvelables a également augmenté, de 60 % au cours de l'exercice 2018 à 65 % au cours de l'exercice 2019.

Les voyages d'affaires font partie de notre métier et, bien que notre effectif ait augmenté, nous avons stabilisé les émissions par employé. Ceci ne signifie pas toutefois que les émissions absolues ont augmenté. Nous gérons cela en explorant la façon de tenir davantage de réunions en ligne et en utilisant des formes de déplacement moins intensives en carbone comme le train, dans le cadre de politiques de voyage plus strictes. Afin d'atténuer l'impact de nos voyages aériens, nous soutenons aussi actuellement divers projets de réduction du carbone de haute qualité.

Chiffres d'affaires combinés des cabinets PwC par zone géographique (en millions USD)



Exercice 2019 aux taux de

change de l'exercice 2019

Exercice 2018 aux taux de

change de l'exercice 2018



(reformulé) % de

variation % de

variation à

taux de

change

constants Continent américain 17 798 16 970 4,9 % 5,4 % Asie 6 103 5 675 7,5 % 9,3 % Australasie et Pacifique 1 847 1 810 2,1 % 9,7 % Europe centrale et orientale

948 918 3,3 % 10,2 % Moyen-Orient et Afrique 1 651 1 559 5,9 % 8,7 % Europe de l'Ouest 14 101 13 749 2,6 % 7,2 % Chiffres d'affaires 42 448 40 681 4,3 % 7,0 %[2]

Chiffres d'affaires cumulatifs par secteur de services (en millions USD)



Exercice 2019 aux taux de

change de l'exercice 2019

Exercice 2018 aux taux de

change exercice 2018



(reformulé) % de

variation % de variation

à taux de

change

constants

Assurance 17 382 17 048 2,0 % 4,6 % Conseils 14 369 13 314 7,9 % 10,4 % Impôts 10 697 10 319 3,7 % 6,4 % Chiffres d'affaires bruts 42 448 40 681 4,3 % 7,0 % Dépenses et

décaissements sur les

affectations des clients -2 538 -2 625 -3,3 % -0,9 % Chiffres d'affaires net 39 910 38 056 4,9 % 7,5 %

Les chiffres d'affaires de l'exercice 2019 sont les chiffres d'affaires combinés de tous les cabinets PwC et sont exprimés en dollars US aux taux de change moyens de l'exercice 2019. Les chiffres d'affaires combinés de l'exercice 2018 sont exprimés en dollars US aux taux de change moyens de l'exercice 2018. Les chiffres d'affaires bruts incluent les dépenses facturées aux clients. L'exercice fiscal est clos le 30 juin.

[1] Cette croissance de 7 % est basée sur les activités poursuivies. Les chiffres d'affaires des entreprises vendues au cours de l'exercice 2018 ont été exclus des chiffres de l'exercice 2018 qui ont été reformulés par rapport au chiffre publié en octobre 2018.

[2] Cette croissance de 7 % est basée sur les activités poursuivies. Les chiffres d'affaires des entreprises vendues au cours de l'exercice 2018 ont été exclus des chiffres de l'exercice 2018 qui ont été reformulés par rapport au chiffre publié en octobre 2018.

