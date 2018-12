Chiffres du trafic aérien de Fraport - Novembre 2018 : la tendance de croissance se poursuit

Augmentation du nombre de passagers à l'aéroport de Francfort – Évolution globalement positive des aéroports internationaux du groupe

FRANCFORT, Allemagne, Dec. 13, 2018 /PRNewswire/ -- FRA/sk – L'aéroport de Francfort a accueilli environ 5,24 millions de passagers en novembre 2018, soit une croissance de 4,7 % sur un an. Cette évolution a été engendrée par le trafic européen (en hausse de 6,1 %) ainsi que par le trafic intercontinental (en hausse de 4,3 %). La croissance cumulée du nombre de passagers pour les onze premiers mois de l'année en cours a été de 7,8 %.

Dans le même esprit, les mouvements d'aéronefs ont augmenté en novembre de 5,3 %, passant à 41 192 décollages et atterrissages. La masse maximale au décollage (MTOW) cumulée a progressé de 3,3 %, soit environ 2,5 millions de tonnes. métriques. Seul le volume de marchandises (fret aérien + poste aérienne) a chuté en novembre, avec une baisse de 2,1 % et environ 196 537 millions de tonnes métriques, en réponse à l'incertitude croissante du commerce mondial.

Les aéroports internationaux présents dans le portefeuille de Fraport ont aussi bénéficié d'une évolution largement positive en novembre. Alors que l'aéroport de Ljubljana (LJU) en Slovénie a vu un léger déclin de 3,3 % avec 117 554 passagers, les aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) ont rapporté une croissance significative de 10,8 %, avec environ 1,3 million de passagers. Les 14 aéroports régionaux en Grèce ont affiché une croissance globale de 12,8 %, avec 726 159 passagers. Les trois aéroports du portefeuille grec ayant eu le plus de trafic ont été les aéroports de Thessalonique (SKG), avec 428 897 passagers (hausse de 16,6 %), de Rhodes (RHO), avec 68 041 passagers (baisse de 9,7 %) et de La Canée (CHQ), avec 59 053 passagers (hausse de 14,6 %). L'aéroport de Lima (LIM) au Pérou a connu une croissance de 6,7 %, avec environ 1,8 million de passagers. Un total de 68 246 passagers ont utilisé les aéroports bulgares Twin Star de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ), soit une baisse de 6,8 %. L'aéroport d'Antalya (AYT) a de nouveau profité d'une croissance substantielle de 26,9 %, avec environ 1,2 million de passagers. Une augmentation du nombre de passagers a aussi été rapportée pour l'aéroport de Poulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, avec environ 1,3 million de passagers (hausse de 18,1 %) et de Xi'an (XIY) en Chine, avec environ 3,6 millions de passagers (hausse de 4,8 %).

Des photos de qualité pour impression de Fraport AG et de l'aéroport de Francfort sont téléchargeables gratuitement à partir de la bibliothèque d'images du site Web de Fraport. Nous proposons aussi, uniquement à des fins d'actualités télévisées ou de diffusion d'informations, des séquences filmées, disponibles en téléchargement gratuit. Si vous souhaitez rencontrer un membre de notre équipe des Relations auprès des médias lors de votre passage à l'aéroport de Francfort, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées pour nous contacter sont disponibles ici.

Pour de plus amples détails sur Fraport AG, veuillez cliquer ici.

Chiffres du trafic de Fraport















Novembre 2018









































































Aéroports du groupe Fraport1

Novembre 2018





Cumul annuel à ce jour (AAJ) 2018

















Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements







Aéroports entièrement consolidés part (%) Mois Δ % Mois Δ % Mois Δ % YTD Δ % YTD Δ % YTD Δ %







FRA Francfort Allemagne 100 5 244 227 4,7 194 083 -1,8 41 192 5,3 64 585 101 7,8 1 995 243 -1,1 473 791 7,6







LJU Ljubljana Slovénie 100 117 554 -3,3 1 105 5,1 2 512 -6,3 1 703 352 8,3 11 324 1,1 33 084 3,4







Fraport Brésil 100 1 320 863 10,8 8 701 41,4 11 517 5,2 13 435 989 6,2 78 651 45,8 126 824 6







FOR Fortaleza Brésil 100 588 915 24,5 4 848 22 4 939 19,4 5 896 860 9,6 41 847 22,5 52 527 10,9







POA Porto Alegre Brésil 100 731 948 1,8 3 853 76,9 6 578 -3,4 7 539 129 3,6 36 804 85,9 74 297 2,8







Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 726 159 12,8 676 59,9 7 507 14,8 29 165 684 8,7 7 489 21,2 236 934 7,9







Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 526 251 14,7 540 77,1 4 830 12,5 16 071 030 7,5 5 637 18,8 126 133 6,2







CFU Corcyre (Corfu) Grèce 73,40 24 822 -2,7 7 n/d 398 -14,4 3 340 537 15,3 167 > 100 25 912 17,5







CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 59 053 14,6 29 -0,3 562 40,9 2 951 012 -1,5 421 -6 19 050 -0,7







EFL Céphalonie Grèce 73,40 3 542 36,3 0 n/d 108 24,1 758 261 20,9 1 -63,4 7 049 21,2







KVA Kavala Grèce 73,40 6 105 -23,2 10 > 100 105 -42,3 399 781 29,9 86 -17,1 4 037 14,6







PVK Aktion/Lefkada Grèce 73,40 754 > 100 0 n/d 58 -19,4 583 358 2,6 0 n/d 5 338 2,4







SKG Thessalonique Grèce 73,40 428 897 16,6 493 80,5 3 499 18,0 6 239 432 5,9 4 956 18,2 51 681 1,9







ZTH Zakynthos Grèce 73,40 3 078 5,5 1 n/d 100 -18,7 1 798 649 8,5 6 > 100 13 066 6,6







Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 199 908 8,1 136 15,3 2 677 19,2 13 094 654 10,2 1 852 28,9 110 801 9,8







JMK Mykonos Grèce 73,40 11 378 > 100 3 n/d 201 > 100 1 388 262 15,4 91 > 100 17 118 9,0







JSI Skiathos Grèce 73,40 1 239 19,6 0 n/d 50 13,6 436 833 3,3 0 n/d 4 115 -2,5







JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 57 374 17,2 14 n/d 496 13,8 2 214 044 16,8 168 > 100 19 968 19,4







KGS Kos Grèce 73,40 22 286 1,4 21 47,2 406 13,4 2 646 589 15 272 81,3 19 930 17,2







MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 27 641 16,3 31 -7,7 507 42,4 448 937 8,6 354 0,5 5 642 6,8







RHO Rhodes Grèce 73,40 68 041 -9,7 47 4,3 701 -6,4 5 510 098 5,1 719 24 38 141 4,5







SMI Samos Grèce 73,40 11 949 15,9 20 -20 316 32,8 449 891 12,5 249 -10 5 887 8,2







LIM Lima Pérou 70,01 1 809 643 6,7 25 812 -3,8 15 621 -0,4 20 267 630 7,7 258 766 1,1 176 683 3,8







Fraport Twin Star 60 68 246 -6,8 859 25,5 802 -3,6 5 483 461 12,5 7 625 -43,7 40 210 10,1







BOJ Bourgas Bulgarie 60 10 093 0 832 25 208 30 3 264 222 9,9 7 500 -43,7 23 061 8,4







VAR Varna Bulgarie 60 58 153 -7,9 27 41,7 594 -11,6 2 219 239 16,5 126 -43,1 17 149 12,4













































Aux aéroports mis en équivalence

































AYT Antalya Turquie 51 1 217 351 26,9 n/d n/d 8 608 22,2 31 420 739 22,8 n/d n/d 181 970 20,3







LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 286 686 18,1 n/d n/d 12 562 12,5 16 849 580 12 n/d n/d 152 690 8,3







XIY Xi'an Chine 24,50 3 583 745 4,8 32 739 39,0 27 240 4,4 41 052 054 7,1 280 056 18,9 302 120 3,4









Aéroport de Francfort2











Novembre 2018 Mois Δ % YTD 2018 Δ % Passagers 5 244 494 4,7 64 589 000 7,8 Marchandises (fret et poste) 196 537 -2,1 2 030 213 -0,9 Mouvements d'avion 41 192 5,3 473 791 7,6 MTOW (en tonnes)3 2 534 283 3,3 29 170 574 5,0 PAX/vol-PAX4 136,9 -1 145,6 -0,1 Taux d'occupation des sièges (%) 75,7

79,6

Taux de ponctualité (%) 79,0

69,1











Aéroport de Francfort Part PAX Δ %5 Part PAX Δ %5 Répartition géographique Mois YTD Continental 63,7 5 64,6 10,9 Allemagne 12,6 0,6 11 4,4 Europe (sauf Allemagne) 51,2 6,1 53,6 12,4 Europe de l'Ouest 42,2 5,1 44,6 11,9 Europe de l'Est 8,9 11,3 9,1 14,8 Intercontinental 36,3 4,3 35,4 2,4 Afrique 4,9 11,3 4,3 11,4 Moyen-Orient 5,4 -3,5 5,2 0,4 Amérique du Nord 11,2 6,2 12,6 3,1 Amérique Centrale et du Sud 3,9 3,9 3,3 1,5 Extrême-Orient 10,9 3,6 10,1 -0,5 Australie 0 s.o. 0 n/d

Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic de vols réguliers et charter ; 5 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

Fraport AG

Torben Beckmann Téléphone : +49-69-690-70553 Communications institutionnelles E-mail : t.beckmann@fraport.de Relations avec les médias

60547 Francfort, Allemagne Internet : www.fraport.com

Related Links

http://www.fraport.com



SOURCE Fraport AG