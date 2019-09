Chiffres du trafic pour Fraport - Août 2019 : l'aéroport de Francfort fait part d'une croissance continue

La plupart des aéroports du groupe Fraport affichent une tendance positive

FRANCFORT, Allemagne, 13 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 6,9 millions de passagers en août 2019, soit une augmentation de 1,7 % sur un an. Avec 46 395 décollages et atterrissages, les mouvements d'aéronefs du FRA sont restés au même niveau qu'en août 2018. Le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a légèrement augmenté de 0,5 %, pour atteindre près de 2,9 millions de tonnes métriques. Le débit de fret (fret aérien + poste aérienne), en revanche, a diminué de 5,2 % à 173 122 tonnes métriques, sous l'effet de la contraction du commerce mondial.

La majorité des aéroports du portefeuille international de Fraport ont affiché une tendance positive au cours du mois correspondant au rapport. L'aéroport de Ljubljana (LJU) en Slovénie a augmenté de 4,5 %, pour atteindre 211 431 passagers. Les deux aéroports brésiliens de Fraport à Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) combinés, ont enregistré une baisse de trafic de 3,8 % pour atteindre près de 1,3 million de passagers. Cette diminution peut encore être attribuée à la faillite de la compagnie aérienne nationale Avianca Brasil et au ralentissement économique en cours dans le pays.

À l'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, le trafic a progressé de 6,6 % pour atteindre quelque 2,2 millions de passagers. Le trafic global dans les 14 aéroports grecs de Fraport a légèrement augmenté de 1,1 % pour atteindre environ 5,5 millions de passagers. Les aéroports bulgares de Varna (VAR) et de Burgas (BOJ) ont continué d'être affectés par la consolidation des offres de vols, ce qui a entraîné une chute du trafic de 9,0 %, pour atteindre environ 1,3 million de passagers au total.

L'aéroport d'Antalya (AYT) sur la Riviera turque a maintenu sa trajectoire de croissance, avec une augmentation du trafic de 13,7 %, pour atteindre près de 5,6 millions de passagers. Le trafic a également progressé à Saint-Pétersbourg (LED), en Russie, en hausse de 5,8 % pour atteindre plus de 2,2 millions de passagers. L'aéroport de Xi'an (XIY) en Chine a enregistré une hausse de 5,9 % pour atteindre environ 4,4 millions de passagers

Chiffres du trafic de Fraport















Août 2019









































































Aéroports du groupe Fraport1

Août 2019





Cumul année (CA) 2019

















Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements







Parts (%) des aéroports entièrement consolidés Mois Δ % Mois Δ % Mois Δ % CA Δ % CA Δ % CA Δ %







FRA Francfort Allemagne 100,00 6 916 741 1,7 169 853 -5,6 46 395 0 47 481 070 2,5 1 392 813 - 2,5 345 836 1,7







LJU Ljubljana Slovénie 100,00 211 431 4,5 849 - 7,3 3 428 - 0,4 1 278 462 3,7 7 586 - 5,4 23 420 - 2,3







Fraport Brésil 100,00 1 258 137 - 3,8 6 369 - 13,9 11 995 - 2,7 10 039 400 4,8 53 464 - 2,9 89 726 - 1,8







FOR Fortaleza Brésil 100,00 569 580 - 2,9 3 128 - 19,0 5 045 - 4,1 4 641 532 11,3 29 061 1,8 39 092 5,1







POA Porto Alegre Brésil 100,00 688 557 - 4,5 3 241 - 8,4 6 950 - 1,7 5 397 868 - 0,2 24 403 - 7,9 50 634 -6,6







LIM Lima Pérou 80,01 2 178 572 6,6 23 593 - 2,1 17 803 5,3 15 621 405 6,4 171 375 - 4,8 131 432 2







Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 5 480 280 1,1 659 - 4,7 42 086 - 0,6 21 729 026 1,5 5 023 - 5,5 176 777 1,6







Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 2 827 105 0 491 - 3,9 20 953 - 1,0 11 932 396 0,7 3 780 - 4,7 93 466 0,5







CFU Corcyre (Corfou) Grèce 73,40 684 529 - 2,9 24 - 25,5 4 977 - 3,5 2 428 178 - 2,6 139 3 18 549 - 4,2







CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 502 014 2,5 38 - 8,8 3 215 6,2 2 142 252 - 1,9 286 - 5,0 14 571 5,2







EFL Céphalonie Grèce 73,40 182 327 4,3 0 n/d 1 634 0,9 594 527 2,3 0 - 55,9 5 524 3,3







KVA Kavala Grèce 73,40 67 957 0,8 8 - 1,8 590 5,2 237 744 - 23,8 64 12,4 2 491 - 20,6







PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 142 887 10,3 0 n/d 1 165 2,7 472 622 9,1 0 n/d 4,137 4







SKG Thessalonique Grèce 73,40 820 904 - 2,3 421 - 1,9 6 532 - 4,5 4 670 915 4,4 3 287 - 5,3 38 331 2,1







ZTH Zakynthos Grèce 73,40 426 487 1,1 0 n/d 2 840 0,5 1 386 158 1,2 4 6,7 9 863 0,9







Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 2 653 175 2,3 168 - 7,0 21 133 - 0,3 9 796 630 2,4 1 243 - 7,8 83 311 2,8







JMK Mykonos Grèce 73,40 355 074 7 13 - 17,6 4 548 9,2 1 172 451 9,5 72 5,7 15 109 10,1







JSI Skiathos Grèce 73,40 119 175 0 0 n/d 1 034 - 1,8 360 976 3,1 0 n/d 3 281 1,7







JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 380 546 - 1,4 17 - 0,3 3 532 - 0,1 1 653 835 3,1 122 3,6 15 237 5,8







KGS Kos Grèce 73,40 554 180 2,9 34 -6,6 3 571 - 3,6 1 938 120 2,2 218 17,5 14 084 - 0,7







MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 73 918 3,2 30 0,3 712 - 12,6 347 120 6,8 242 - 4,9 4 497 16,8







RHO Rhodes Grèce 73,40 1 078 627 2,1 54 - 9,1 6 779 - 1,7 3 975 752 - 0,2 434 - 19,4 26 629 - 2,9







SMI Samos Grèce 73,40 91 655 3,2 21 - 9,6 957 - 6,2 348 376 4,3 156 - 15,3 4 474 6,4







Fraport Twin Star 60 1 258 914 - 9,0 557 - 11,6 7 996 - 12,3 3 945 062 - 11,8 3 746 - 33,9 27 307 - 14,7







BOJ Bourgas Bulgarie 60 841 752 - 7,6 539 - 12,8 5 225 - 10,8 2 419 476 - 11,1 3 656 - 34,6 16 257 - 13,2







VAR Varna Bulgarie 60 417 162 - 11,7 18 49,9 2 771 - 14,9 1 525 586 - 12,9 90 21,5 11 050 - 16,8













































Aux aéroports mis en équivalence

































AYT Antalya Turquie 51 5 598 917 13,7 n/d n/d 29 912 11,5 24 253 524 10,2 n/d n/d 141 179 10,4







LED Saint-Pétersbourg Russie 25 2 221 090 5,8 n/d n/d 16 542 1,1 13 195 340 8,6 n/d n/d 113 456 2,6







XIY Xi'an Chine 24,5 4 395 371 5,9 31 404 15,9 30 697 4,9 31 597 022 6,3 230 163 23,3 229 658 5,1









Aéroport de Francfort2











Août 2019 Mois Δ % YTD 2019 Δ % Passagers 6 916 897 1,7 47 483 304 2,5 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 173 122 - 5,2 1 417 359 - 2,6 Mouvements d'avions 46 395 0 345 836 1,7 MTOW (en tonnes métriques)3 2 887 465 0,5 21 400 907 1,9 PAX/vol PAX4 158,2 1,8 146,6 0,8 Taux d'occupation des sièges (%) 84,6

79,7

Taux de ponctualité (%) 69,7

71,2











Aéroport de Francfort Part PAX Δ %5 Part PAX Δ %5 Répartition géographique Mois

CA

Continental 63,3 0,9 63,9 1,9 Allemagne 8,6 - 8,3 10,2 - 1,9 Europe (sauf Allemagne) 54,6 2,6 53,7 2,7 Europe de l'Ouest 45,1 3,1 44,4 2,4 Europe de l'Est 9,5 0,3 9,2 4 Intercontinental 36,7 3,1 36,1 3,4 Afrique 4,8 10,4 4,6 10,3 Moyen-Orient 5,5 3,4 5,2 1,2 Amérique du Nord 14,2 1,9 12,8 2,8 Amérique centrale et du Sud 2,7 4,3 3,4 4,7 Extrême-Orient 9,5 1,1 10,1 2,1 Australie 0 n/d 0 n/d

Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafics entrant uniquement ; 4 Trafics de vols réguliers et charter ; 5 variations absolues par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

Fraport AG

Dana Selin Kröll

Communication d'entreprise,

Relations avec les médias

60547 Francfort, Allemagne

Téléphone : +49 69 690 31403

Email : d.kroell@fraport.de

Internet : www.fraport.com

Facebook : www.facebook.com/FrankfurtAirport

