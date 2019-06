Chiffres du trafic pour Fraport - Mai 2019 : l'aéroport de Francfort fait part d'une solide croissance

Le trafic des passagers augmente également dans la plupart des aéroports du groupe Fraport dans le monde entier

FRANCFORT, Allemagne, le 14 juin 2019 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap - L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli 6,2 millions de passagers en mai 2019, soit une augmentation de 1,4 % en glissement annuel. Le taux de croissance aurait pu être supérieur d'un point de pourcentage si FRA n'avait pas subi plusieurs annulations de vol en raison de la météo ou de grèves pendant la période considérée. Au cours des cinq premiers mois de 2019, FRA a atteint 2,9 % de croissance en termes de passagers.

En mai 2019, les mouvements d'aéronefs ont augmenté de 1 % pour atteindre 46 181 décollages et atterrissages. La masse maximale au décollage (MTOW) cumulée a progressé de 0,8 %, soit de presque 2,8 millions de tonnes métriques. Le débit de fret (fret aérien + poste aérienne) a légèrement augmenté, de 0,6 %, pour atteindre 185 701 tonnes métriques.

La plupart des aéroports du portefeuille international de Fraport AG ont également fait part d'une augmentation du nombre de passagers en mai 2019. L'aéroport de Ljubljana (LJU) en Slovénie a enregistré une hausse de 1,8 % du trafic, avec 170 307 passagers. Les deux aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et de Porto Alegre (POA) ont enregistré un trafic combiné de plus de 1,1 million de passagers, également légèrement en hausse, de 1,1 %. Au Pérou, le trafic à l'aéroport de Lima (LIM) a augmenté de 8,0 %, avec 2 millions de passagers.

Les 14 aéroports régionaux grecs ont desservi environ 3,1 millions de passagers dans l'ensemble, avec une baisse de 1,9 % en glissement annuel. Ce léger déclin peut être largement attribué à la faillite de certaines compagnies aériennes, les autres compagnies aériennes, sur le court terme, n'ayant compensé que partiellement la perte de capacité. Parmi les aéroports les plus fréquentés du portefeuille grec de Fraport, on peut citer : Thessalonique (SKG), avec 606 828 passagers, soit une baisse de 0,4 % ; Rhodes (RHO), avec 599 993 passagers, soit une baisse de 5,1 % ; et Corfou (CFU), avec 347 953 passagers, soit une baisse de 2,0 %.

Après une phase de très forte croissance sur les trois dernières années, les aéroports bulgares de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ) connaissent actuellement une consolidation des offres de vols, avec pour résultat une baisse de 18,3 % du trafic, avec 270 877 passagers. Aux portes de la Riviera turque, l'aéroport d'Antalya (AYT) a accueilli 3,6 millions de passagers, soit une croissance de 3,3 %. L'aéroport de Poulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a progressé de 8,4 %, avec environ 1,7 million de passagers. Le trafic à l'aéroport de Xi'an (XIY) en Chine centrale a atteint 4 millions de passagers, en hausse de 5,1 %.

Chiffres du trafic de Fraport















Mai 2019



























Aéroports du groupe Fraport1

Mai 2019





Cumul annuel à ce jour (YTD) 2019











Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements

Aéroports entièrement consolidés part (%) Mois Δ % Mois Δ % Mois Δ % YTD Δ % YTD Δ % YTD Δ %

FRA Francfort Allemagne 100,00 6 225 726 1,4 182 235 0,6 46 181 1,0 2 063 689 2,9 876 158 - 2,1 206 445 2,3

LJU Ljubljana Slovénie 100,00 170 307 1,8 970 - 5,5 2 908 - 10,1 670 935 2,5 4 809 - 4,4 13 307 - 2,8

Fraport Brésil 100,00 1 146 998 1,1 7 145 0,6 10 327 - 10,8 6 263 047 10,1 31 901 - 3,0 55 318 0,2

FOR Fortaleza Brésil 100,00 503 198 5,3 3 945 7 4 317 - 6,7 2 935 153 20,2 16 790 - 3,3 24 412 12,2

POA Porto Alegre Brésil 100,00 643 800 - 2.0 3 200 - 6,4 6 010 - 13,6 3 327 894 2,5 15 111 - 2,8 30 906 - 7,6

LIM Lima Pérou 80,01 2 006 709 8 20 463 - 8,5 17 289 6,8 9 384 984 5,7 102 975 - 6,3 79 862 0,9

Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 3 086 789 - 1,9 488 - 33,7 24 446 - 1,0 6 441 879 3 2 668 - 14,2 57 810 4,5

Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 1 651 078 - 2,7 299 - 46,4 12 724 - 3,5 3 977 463 2,2 1 944 - 15,3 33 985 1,7

CFU Corcyre (Corfu) Grèce 73,40 347 953 - 2,0 16 37,5 2 616 - 4,5 543 337 0,9 73 31,0 4 860 - 5,1

CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 342 719 - 8,4 33 - 28,2 2 367 - 0,8 665 207 - 7,9 169 - 4,8 5 085 4,9

EFL Céphalonie Grèce 73,40 78 144 - 3,6 0 - 100 712 0,7 105 143 - 1,7 0 - 86,3 1 282 8,9

KVA Kavala Grèce 73,40 29 855 - 6,3 9 3,7 335 1,5 55 584 - 54,7 39 45,2 849 - 41,3

PVK Aktion/Lefkada Grèce 73,40 54 888 2,3 0 n/d 475 1,9 64 227 8,4 0 n/d 773 - 4,4

SKG Thessalonique Grèce 73,40 606 828 - 0,4 242 - 50,8 4 832 - 6,4 2 324 470 9,4 1 660 - 18,4 19 177 6,8

ZTH Zakynthos Grèce 73,40 190 691 - 0,6 0 - 100 1 387 - 0,5 219 495 - 0,2 4 6,7 1 959 - 4,9

Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 1 435 711 - 0,9 189 6,1 11 722 1,8 2 464 416 4,3 724 - 11,1 23 825 8,8

JMK Mykonos Grèce 73,40 141 857 9,0 13 32,5 1 525 11,1 226 876 14,6 31 41,6 2 689 18,5

JSI Skiathos Grèce 73,40 42 055 17,5 0 n/d 353 9,0 47 682 17,1 0 n/d 553 3,2

JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 260 321 4,1 18 - 3,2 2 334 11,1 543 705 10,8 68 5,4 4 982 14,4

KGS Kos Grèce 73,40 301 963 - 3,6 32 39,3 2 239 - 4,2 423 973 6,5 117 22,9 3 958 7,9

MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 45 723 10,1 34 3,3 570 30,7 146 992 11,3 150 - 9,4 2 381 40,6

RHO Rhodes Grèce 73,40 599 993 - 5,1 71 1,9 4 132 - 6,1 980 788 - 3,3 264 - 25,8 7 503 - 4,6

SMI Samos Grèce 73,40 43 799 - 3,4 21 - 13,8 569 5 94 400 5,8 94 - 15,5 1 759 16,7

Fraport Twin Star 60 270 877 - 18,3 484 - 8,5 2 272 - 17,5 580 688 - 13,6 2 689 - 29,7 5 221 - 16,3

BOJ Bourgas Bulgarie 60 127 162 - 22,1 475 - 8,1 1 106 - 16,3 189 241 - 23,7 2 647 - 30,1 1 877 - 19,1

VAR Varna Bulgarie 60 143 715 - 14,7 9 - 23,8 1 166 - 18,6 391 447 - 7,7 42 12,1 3 344 - 14,6

































Aux aéroports mis en équivalence



























AYT Antalya Turquie 51 3 616 346 3,3 n/d n/d 21 369 6,3 8 487 586 7,1 n/d n/d 55 401 10,9

LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 708 252 8,4 n/d n/d 14 602 - 2,7 6 779 290 12,3 n/d n/d 64 032 5,5

XIY Xi'an Chine 24,5 3 960 137 5,1 32 433 36,1 29 345 4,1 19 070 046 6,5 133 290 21,0 139 935 5,2



Aéroport de Francfort2











Mai 2019 Mois Δ % YTD 2019 Δ % Passagers 6 225 994 1,4 27 064 884 2,9 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 185 701 0,6 891 194 - 2,5 Mouvements d'avions 46 181 1,0 206 445 2,3 MTOW (en tonnes métriques)3 2 816 707 0,8 12 789 187 2,2 PAX/vol PAX4 144,1 0,5 140,4 0,6 Taux d'occupation des sièges (%) 78,9

76,9

Taux de ponctualité (%) 68,0

74,3











Aéroport de Francfort Part PAX Δ %5 Part PAX Δ %5 Répartition géographique Mois

YTD

Continental 66,1 0,2 63,5 2,5 Allemagne 10,6 - 0,1 11 0,3 Europe (sauf Allemagne) 55,6 0,3 52,5 3 Europe de l'Ouest 45,9 - 0,9 43,5 2,1 Europe de l'Est 9,6 6,5 9,0 7,5 Intercontinental 33,9 4 36,5 3,5 Afrique 3,9 7,6 4,7 8,7 Moyen-Orient 4,2 - 1,6 5,4 - 1,2 Amérique du Nord 13,4 5,5 11,7 3,7 Amérique centrale et du Sud 2,8 - 0,6 3,9 5,6 Extrême-Orient 9,5 4,5 10,7 2,8 Australie 0 n/d 0 n/d

Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic de vols réguliers et charter ; 5 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

