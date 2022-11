Chile e China aprofundarão a colaboração, incluindo a transição e o desenvolvimento de energia limpa

PEQUIM, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- Uma nova reportagem da haiwainet.cn:

A EY publicou seu mais recente Índice de Atratividade de Países em Energia Renovável (RECAI 60), que classifica os países mais atraentes para investimentos em energia limpa. Ele reconhece o Chile como top 2 países da América do Sul por investir em energias renováveis, superando a Argentina e o México.

Desde que a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, assinou uma estratégia de "energia 2050" que estabelece a meta de gerar 70% da eletricidade nacional a partir de fontes renováveis até 2050, o governo chileno vem promovendo ativamente a transformação energética e se abrindo continuamente para o mercado internacional para oferecer aos investidores globais oportunidades de longo prazo.

O investimento estrangeiro no Chile está desempenhando um papel fundamental na diversificação de sua matriz energética, ao incorporar projetos renováveis que buscam aproveitar ao máximo as condições do país. As empresas chinesas têm se envolvido ativamente no mercado de energia renovável no Chile, e muitos projetos em larga escala alcançaram resultados excepcionais. Em abril de 2021, a filial da PowerChina Chile assinou com sucesso o projeto de usina fotovoltaica CEME1 480MW no Chile. O projeto deverá desempenhar um papel positivo na transformação da estrutura energética do Chile, desde combustíveis fósseis tradicionais até energia limpa. A PowerChina dará suporte total para contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor de energia do Chile.

Localizado no alto das montanhas dos Andes na América do Sul, o Deserto do Atacama é o deserto não polar mais seco do mundo, e também é onde está situada a usina fotovoltaica CEME1 480MW. Com uma média de cerca de 2 milímetros (0,08 polegadas) de chuva por ano, a abundância do sol e a baixa umidade o tornam uma das regiões mais adequadas para geração de energia fotovoltaica solar do mundo. Com uma geração anual de energia de 1 bilhões de kWh, espera-se que o projeto forneça energia limpa suficiente para alimentar 700,000 residências, para compensar 1 milhão de toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO2) por ano.

A PowerChina assinou 6 projetos de usinas fotovoltaicas no Chile desde 2018. Com uma escala total de 820MW de projetos contratados, abrangendo setores de energia hidrelétrica, energia limpa, transmissão e transformação de energia, a PowerChina apoia fortemente a visão do Chile para o desenvolvimento futuro do mercado de energia renovável.

